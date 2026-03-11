中共「兩會」後的內外政策走向　「十五五」開局之年出現重大變化

▲2026大陸十四屆全國人大會議開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

中共「兩會」（全國人大與全國政協會議），分別於本（3）月初在北京揭開序幕。在中共政治體系內，「兩會」沒有決策權力，但其中出台的政府工作報告，不僅涉及中共的年度政治議程，並被視為觀察中共內外重大政策的風向球。

處理好對美關係仍是「重中之重」

今年是中共「十五五」規劃的開局之年，但中共內外環境皆出現重大的變化。在外部環境方面，地緣政治風險升高，貿易主義加劇經濟逆全球化趨勢，使中共面臨關稅不確定性、出口管制和供應鏈重組的壓力；在內部環境方面，近年來中國大陸內部面臨經濟持續下行壓力、長期通縮、青年失業率高、居民消費信心疲軟等問題。

因此，依據中共國務院編制「十五五」規劃的《綱要（草案）》，中共總理李強在其任內的第三份政府工作報告，提到了相關24項主要目標指標、4個面向的重大戰略任務，以及總共109項重大工程項目，目的都是為了「調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。」其政策內容歸納如下；

第一，過去中共經濟多年保持高速增長，主要是依賴製造業出口產生高達2兆美元的貿易順差；但也因此引發產能過剩、競爭激烈導致價格持續下跌，並且削弱了民間的投資意願。李強把今年經濟成長率下調至4.5％至5％，顯示中共已放棄一味追求經濟高速成長的想法，轉而採取較緩慢但更可持續的務實發展策略。

第二，落實去年底中共中央經濟工作會議定調的「更加積極的財政政策」與「適度寬鬆的貨幣政策」。今年赤字率擬按4％左右安排，赤字規模5.89兆元，比上年增加2300億元；一般公共預算支出規模，將首次達到30兆元，比上年增加約1.27兆元。

與此同時，中共擬發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」建設（實施一攬子增量政策，推動經濟高品質發展的一項重大舉措）和「兩新」工作（指推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）等。此外，擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。

在地方專項債規模方面，擬安排地方政府專項債券4.4兆元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。

第三，強調科技自立自強和創新發展新質生產力。據外媒統計，今年政府工作報告共三十三次提及「科技」、三十六次提及「創新」、七次提及「人工智慧」。中共將深入推動數位中國建設，數位經濟核心產業增值佔國內生產總值達12.5％。

第四，深入推動污染防治攻堅及生態系優化，加速形成綠色生產生活方式，確保碳達峰目標如期實現。

第五，貫徹整體國家安全觀，考量增強糧食、能源資源等供給保障能力。基於軍事安全的考量，今年軍費預算為1.92兆元，同比增長7％，較過去三年7.2％的增幅有所收窄，但仍連續第五年維持在7％或以上，高於GDP已成為常態。

與內政比較，政府工作報告涉及對外政策的表述顯得「無足輕重」。但中共外長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題受訪時表示，中共的外交是為內政營造更加有利外部環境。中共將把重點在下列三個方面：一是繼續當好高水平開放的推進器；二是繼續拓寬人員往來的快車道；三是繼續打造開放融通的新窗口。

政府工作報告並未提到中美關係，但在中共眼裡，川普就是李強所稱「防風險」的主要對象。川普發布第二任期《美國國家安全戰略》雖以西半球為地區戰略的第一優先，但「唐羅主義」（Donroe Doctrine）已產生外溢效應；例如，美國近期對伊朗的軍事攻擊，已危及荷莫茲海峽（the Strait of Hormuz）對全球石油的航路運輸。

更重要的是，中共認為川普的「三四五」聯盟體系：三邊安全夥伴（AUKUS）、四方安全對話（QUAD）和五眼聯盟（FVEY），就是把中共視為假想敵。中共加強軍備，顯然不只是為了符合「建軍百年」的國防和軍隊現代化需求，而是要因應中美可能爆發的軍事衝突。

因此，如何處理好對美關係，仍是中共對外政策的「重中之重」。王毅表示：「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上。」現在需要做的是，「雙方為此做出周全的準備，營造適宜的環境，管控存在的風險，排除不必要的干擾」。王毅的說法顯然是針對擬議舉行的「川習會」。中共目前是採「以靜制動」的策略，希望與美國保持「鬥而不破」的關係。

▼中共加強軍備，顯然不只是為了符合「建軍百年」的國防和軍隊現代化需求，而是要因應中美可能爆發的軍事衝突。（圖／記者陳冠宇攝）

報告涉及對台政策仍是舊調重彈 但中共官媒指出報告出現關鍵新提法

第一，反「獨」力度升級：從「堅決反對」到「堅決打擊」；第二，融合重心下移：從「深化融合」到「落實同等待遇」；第三，認同根基夯實：強調「共同傳承弘揚中華文化」。

外界注意到與2025年報告比較，今年把「統一」的表述前移到兩岸交流和融合發展之前。擔任人大代表的北京大學教授李義虎表示：未來五年，統一進程將進入「加速期」或者「提速期」，大陸將進一步塑造兩岸必然統一的大勢。

因此，儘管川普的政策和台灣的政治生態，仍充滿不確定的因素。中共將在「可操之在我」的部分，牢牢掌握兩岸「統一」進程的主導權和主動權。

當然，中共不會忽視外力對「統一」進程的影響。廈門大學教授劉國深即認為，應從全球治理戰略處理「台灣問題」，即推動全球戰略進程同時推進解決「台灣問題」；而非使全球戰略受「台灣問題」影響。他強調中共應將「台灣問題」由國家的包袱及負債，轉變為民族復興的資產及財富。

▼儘管川普的政策和台灣的政治生態，仍充滿不確定的因素。中共將在「可操之在我」的部分，牢牢掌握兩岸「統一」進程的主導權和主動權。（圖／記者陳冠宇攝）



►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。