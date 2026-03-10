演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南韓經驗觀察台灣旅宿市場的法律治理

▲國際知名團體BTS宣布2026年回歸演出後，南韓釜山與首爾等地的住宿需求迅速暴增，部分旅宿價格在短時間內大幅攀升，甚至出現650%的漲幅，引發社會輿論關注。（示意圖／CFP）

●陳擷安／科技集團法務

大型演唱會逐漸成為城市經濟的重要引擎。國際知名團體BTS宣布2026年回歸演出後，南韓釜山與首爾等地的住宿需求迅速暴增，部分旅宿價格在短時間內大幅攀升，甚至出現650%的漲幅，引發社會輿論關注。部分旅客更反映，有旅宿業者先取消既有訂單，再以更高價格重新出售房間。面對市場亂象，南韓政府宣布推動根除哄抬價格對策，並計畫修法加強監管，違規業者可能面臨停業處分。

演唱會經濟規模擴大 住宿市場秩序與消費者信任將成為 城市形象重要組成

住宿價格隨供需變動而調整，本屬服務業常見現象。大型活動帶來的短期需求爆發，常使旅宿業者透過價格調整來反應市場條件。例如國際運動賽事、展覽或大型音樂節期間，城市住宿價格普遍會高於平日。

然而此次南韓事件引發爭議的核心，並非單純價格上漲，而是部分業者涉嫌取消既有訂房契約後再以更高價格出售房間。當消費者完成訂房並取得確認時，法律上通常已形成住宿服務契約。若業者在缺乏正當理由的情況下單方取消訂單，便可能破壞交易信賴關係，也可能構成違約行為。南韓政府因此選擇透過行政監管與修法方式介入，以維護市場秩序與消費者權益。

南韓地方政府同時採取數位化監管措施。釜山市為因應6月演唱會帶來的住宿需求高峰，啟用哄抬價格QR code檢舉系統，旅客只需掃描QR code即可即時檢舉住宿價格異常或訂單取消情形。透過此種即時回報機制，主管機關能快速掌握市場狀況並進行調查。

這類制度設計顯示，政府在面對短期市場需求爆發時，開始結合科技工具強化行政監管效率。對旅宿業者而言，檢舉系統的存在提高了違規成本，也能在一定程度上抑制惡意哄抬價格的行為。

若將此事件與台灣法律制度對照，可以發現台灣旅宿市場目前仍以市場價格機制為主。台灣旅宿業的法律架構主要建立於觀光發展條例，並由旅館業管理規則與民宿管理辦法等子法進行具體管理。中央主管機關為交通部觀光署，地方政府則負責旅館與民宿的營業許可、日常稽查與行政管理。

現行制度的監管重點主要集中於營業許可、安全設備、消防與衛生管理等事項，對於住宿價格並未設置明確上限，房價通常由市場供需決定。因此，在大型演唱會或跨年活動期間出現房價上升，在法律上通常仍屬正常市場調整。

雖然台灣法律未對住宿價格設置上限，但仍存在一定的價格資訊規範。依據旅館業管理規則，旅館應將客房價格揭示於櫃檯或明顯處所，並不得收取高於揭示價格的費用。

此規定的核心目的在於確保交易資訊透明，使消費者在訂房時能清楚了解住宿費用。若旅館未揭示價格或臨時收取高於揭示價格的費用，主管機關可依法進行行政處分。換言之，台灣法律強調的是價格透明與資訊揭露，而非直接限制價格水準。

若旅宿業者在訂房契約成立後任意取消訂單，法律問題則可能轉向契約責任與消費者保護。當消費者透過訂房平台完成訂房並取得確認，通常已形成住宿契約。若業者無正當理由取消訂單並重新出售房間，消費者可依民法主張違約責任並請求損害賠償。

此外，若此類行為具有普遍性或影響大量消費者，也可能涉及消費者保護法所規範的不公平交易問題。主管機關可透過消費申訴機制、行政調查或調處制度介入處理，以維護交易公平。

然而從現行法律制度觀察，觀光相關法規本身並未明文禁止業者取消訂單後再調整價格，因此主管機關能採取的措施通常以行政指導、消費爭議調處與市場稽查為主。只有在違反其他管理規定，例如未揭示房價、超收費用或涉及無照經營等情形時，地方政府才可能依觀光發展條例進行裁罰。這也意味著，在現行制度下，若單純發生因市場需求而調整房價的情況，政府介入空間相對有限。

大型演唱會經濟正逐漸成為城市競爭的重要因素，台灣近年也積極推動演唱會觀光，例如高雄與台北均透過大型音樂活動吸引國際旅客。當演唱會經濟規模持續擴大，住宿市場秩序與消費者信任也將成為城市形象的重要組成。

南韓因BTS演唱會而出現的價格爭議，提醒各國政府在促進文化經濟發展的同時，也需要思考如何透過法律制度維持市場公平。未來台灣若面臨類似情況，除了依既有消費者保護與契約法律處理個案糾紛外，也可考慮建立更即時的價格監測與檢舉機制，使旅宿市場在需求爆發時仍能維持基本的交易秩序。

▼大型演唱會經濟正逐漸成為城市競爭的重要因素，台灣近年也積極推動演唱會觀光，例如高雄與台北均透過大型音樂活動吸引國際旅客。當演唱會經濟規模持續擴大，住宿市場秩序與消費者信任也將成為城市形象的重要組成。（圖／翻社陳其邁臉書）

