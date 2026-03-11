ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
鐵道即教室！台東大學華語系翻轉招生　帶領高中生入「靚」台東

▲南迴山海見證創作與教學。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

當大學課程不再受限於四面圍牆，穿梭山海書寫詩與遠方，文學與教學將展現出全新生命力。台東大學華語文學系於115年3月7日舉辦「2026入『靚』台東｜給高中生的大學小旅行」，邀請來自苗栗苑裡、台中、台南、高雄及台東等地的14位學子，跳脫傳統招生框架，親身體驗華語文學系的專業魅力。此次橫跨南迴山海、全程免費的一日深度旅程，自新左營出發，在日落前抵達知本車站，為每位參與者留下屬於自己的詩篇記憶。

上午課程由新左營出發，抵達枋寮後轉乘充滿懷舊氛圍的「藍皮解憂號」。在董恕明老師引導下，學生以「我是……的詩」方式取代傳統自我介紹，並抽取象徵安全、風景、挑戰與機會的色卡作為創作索引，在彼此的詩句中認識同伴。隨著列車穿梭隧道與山海，學生於停靠站下車探索場域，將對土地的觀察轉化為對話與創作，也完成合體創作挑戰。苑裡高中江同學表示：「今天像一首隨時都在開驚喜包的詩！」高雄實驗教育中學林同學則分享：「體驗藍皮解憂號來到台東，是一趟全新的探索。」

下午行程轉往台東大學華語系教室，由游士德老師帶領學生了解華語教學實務。系上學長姐示範如何以生動肢體語言，將中文特有的「量詞」與「數字」概念轉化為易懂教學。活動高潮則是與外籍生的跨文化派對，高中生透過「水果猜謎」互動遊戲與外籍同學練習中文交流，體會華語教學不僅是語言教育，更是文化轉譯的橋樑。台東女中楊同學感性地說：「今天活動讓我在創作之外，更認識華語教學這個新領域，覺得很有趣！」

透過入「靚」台東活動，華語文學系希望翻轉大眾對文學系的刻板印象，讓學生親身體驗從感性文學創作到理性華語專業教學的多元發展。在山海與鐵道的見證下，學生提前感受大學生活的活潑與創新。系所張開雙臂，歡迎更多熱愛文學、渴望跨文化對話的年輕學子加入，一起在台東書寫屬於自己的故事。

