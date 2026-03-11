樹倒人亡、不起訴了事　《公共植栽維護法》刻不容緩

●陳宥任／《公共植栽維護法》提案倡議人

2025年6月13日傍晚，台中逢甲大學「榕榕健康步道」，一棵樹齡約60年的老榕樹突然傾倒，將正在行走的23歲吳姓碩士研究生砸中，頭胸部及腿部遭受重創，緊急送醫後仍因創傷性顱腦損傷不治身亡。這名年輕人，就在自己每天上課的校園裡，在一個應該最安全的地方，猝然離世。

2026年初，台中地檢署偵查終結，校長、總務長等5名相關人員，全數不起訴處分。理由是：「倒塌榕樹前並無明顯異狀，校方曾委託專業人士檢查修剪，均未察覺感染褐根病。」然而，隨著案情持續曝光，一個讓人難以釋懷的事實浮出水面：校方副校長曾公開承認，早在同年2月就知道該樹有病灶，只是認為「在可控範圍內」，未進一步處置，更沒有設置任何圍欄或警示告示。 一句「可控範圍」，成了一個年輕生命的墓誌銘。

面對家屬悲痛的控訴，逢甲大學在不起訴處分後發出聲明，表示「尊重司法結果」、「已完成校樹總體檢」。然而，聲明中沒有一個字提到如何賠償家屬，也沒有正面回答：既然2月已知病灶，為何不立即設置公告與圍欄，告知師生勿靠近？

這樣的聲明，只能說是避重就輕。

法律的困境 沒有標準就沒有責任

不起訴處分的背後，揭示了台灣在公共植栽安全管理上的深層制度困境。目前，台灣並無全國性的法規，僅有部分縣市訂有地方自治條例，例如台南市《公共設施植栽管理自治條例》、台中市《樹木保護自治條例》等，但這些條例多數著重於「保護樹木本身」，而非「保護人的安全」；著重於如何避免樹木被砍伐，而非要求業管機關主動通報、圍欄警示、送審危樹。

法律的空白，正是整起逢甲大學樹倒事件無人負責的根本原因。

當沒有法律明文規定：「一旦樹木確診病灶，必須在多少時間內公告周知、設置警示」，檢察官就無從認定校方有「應注意而未注意」的疏失。當沒有強制性的第三方審查機制，業管單位的專業判斷就無從被外部監督。法律沉默的地方，責任就消失了。

這不是個案，這是制度問題。

問題的核心 球員兼裁判的結構注定失靈

有人或許會說：樹木病害的辨識需要專業，一般人難以察覺，不能苛責校方。

但我們必須釐清一件事：這不是有無專業的問題，而是對專業、對公共安全是否足夠重視的問題。 更深一層說，這是一個「誰來監督」的結構問題。

回到逢甲案：校方2月已知病灶。這代表他們具備一定的專業察覺能力。問題在於，發現病灶的人、決定如何處置的人、決定是否需要圍欄告示的人，以及最終在事故後對外說明的人——都是同一批人。 從植栽養護的工程發包、到健康評估的判斷標準、到是否啟動警示措施，全部在同一個機構的決策鏈條裡循環運作，沒有任何外部審查介入。

這種結構，用一句話就能說清楚：球員兼裁判。

廠商是養護機關找來的，工程怎麼做是養護機關決定的，有沒有問題是養護機關自己評估的，出了問題要不要被裁罰也是由同一條行政鏈來決定。試問：在這樣的結構之下，出了事，養護機關會主動認錯、主動開罰自己嗎？

答案顯而易見。而這，正是《公共植栽維護法》必須正面解決的核心問題。

▼廠商是養護機關找來的，工程怎麼做是養護機關決定的，有沒有問題是養護機關自己評估的，出了問題要不要被裁罰也是由同一條行政鏈來決定。試問：在這樣的結構之下，出了事，養護機關會主動認錯、主動開罰自己嗎。（圖／記者白珈陽攝）

《公共植栽維護法》的關鍵主張 審查與養護必須分權

倡議《公共植栽維護法》的核心精神，不是要懲罰誰，而是用制度替代人治，用分權取代黑箱。其中，最根本也最不可妥協的一項原則，就是審查機關與養護機關的職能分離。

（一）每個縣市應設立專責審查機關

根據《公共植栽維護法》的立法主張，各縣市政府應依法設立或指定植栽安全專責審查機關。此一機關的職責，涵蓋植栽養護工程的前期審查、施工過程的監督稽查，以及違規事項的檢舉受理與裁罰執行。從源頭到結果，審查機關全程介入、獨立運作，不受養護單位干預。

（二）審查機關不得兼辦養護，養護機關不得自行審查

這是分權原則的核心：負責養護工程的機關，不能同時擔任審查者；負責審查的機關，不能同時承接養護業務。 兩者必須在制度上徹底分離，且互不隸屬。

這樣的設計並非無中生有，而是各民主法治國家通行的公共安全監理邏輯——食品工廠不能自行核發合格證書，建築商不能自行審查施工圖說，同樣的道理，植栽養護單位也不能自己審查自己的工程是否合格。

只要審查與養護綁在同一條行政鏈，弊端就如影隨形。 廠商是養護機關找來的，標準是養護機關定的，稽查是養護機關辦的，裁罰也是養護機關決定的——這樣的閉環結構，即便有心人士想要揭弊，也往往因找不到獨立的受理窗口而無從著力。

（三）建立強制性工程前審查與通報制度

公共植栽養護工程在開工前，應向專責審查機關提送施工計畫書，說明作業方式、樹木健康評估結果及安全防護措施，經審查核可後方得施工。發現樹木病灶或結構性危害疑慮時，養護機關須在法定時間內（建議24至72小時）通報審查機關，並同步設置警示圍欄與公告，不得以「可控範圍」為由擅自決定延後處置。

（四）落實定期健康建檔與資訊公開

公共場所、校園、私有開放空間內的重要樹木，應依規定定期進行健康檢查並建立電子化檔案，審查機關對檢查結果應有查閱權，重要資訊並應以適當方式對外公開，以落實公民知情權，讓監督不只來自政府內部。

（五）明確受害者救濟途徑

違反本法規定致人傷亡者，受害者得主張民事損害賠償；主管機關未善盡督導之責者，受害人亦得主張國家賠償，填補現行法律救濟的空白。

有人或許質疑：樹木管理本屬專業領域，交由專家判斷即可，立法是否過度干預？這正是需要釐清的核心誤區。

飛機維修有適航法規，食品生產有《食品安全衛生管理法》，建築施工有《建築法》，藥品上市有《藥事法》。每一個可能影響公眾安全的專業領域，都受到法律的規範與外部監督。立法的目的，從來不是否定專業，而是確保專業被正確、負責任地運用，並在出問題時有追責的法律依據。

公共植栽，是每天遍布在校園、公園、街道旁、與民眾生活最貼近的公共設施。當一個校園的樹木，從檢查、評估、養護到發現病灶後的所有決策，全都由同一個機構自行處理，而外部完全缺乏介入機制，這不叫「尊重專業」，這叫「制度性的放任」。

如果政府對某領域的專業不具備直接管理能力，那麼政府的義務就是立法，建立外部標準，要求業者依法送審，並確保審查機關的獨立性——這是民主法治國家的基本治理邏輯，也是《公共植栽維護法》提案的根本精神所在。

結語 別讓下一個孩子也死在「可控範圍」裡

吳姓研究生的母親，在淚水中問道：「孩子在學校被壓死，我們這些父母怎麼辦？」這個問題，沒有任何一紙不起訴處分可以回答，也沒有任何一份避重就輕的聲明可以撫平。

能夠回答這個問題的，只有一部真正保障公眾安全的法律。

《公共植栽維護法》的倡議，不是在追究過去的責任，而是在為未來建立防線——一道由法律、由制度、由審查與養護分權所共同撐起的防線。我們無法讓吳同學回來，但我們可以確保：下一次當任何場所發現樹木病灶時，法律將強制要求立即圍欄、立即公告、立即通報至獨立審查機關；而不再是由養護單位自己關起門來，判斷這是不是「可控範圍」。

樹木有生命，人命更珍貴。

一個有責任感的政府，不能繼續讓人命輸給制度的空白與球員兼裁判的弊端。

立法，刻不容緩。

▼《公共植栽維護法》的倡議，不是在追究過去的責任，而是在為未來建立防線——一道由法律、由制度、由審查與養護分權所共同撐起的防線。（圖／視覺中國）

