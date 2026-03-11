ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

我們想讓你知道…高市首相若有似無的挑戰「一中政策」不言可喻，創造台日外交打擦邊球的機會。惟若拿捏不慎，觸及「一中」底線，北京絕無法置之不理，不排除日中關係持續探底，連帶造成台海更趨動盪，屆時賴政府恐得不償失，台灣亦將因之付出代價。

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

●何思慎／輔仁大學日文系（所）特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任

世界棒球經典賽(WBC) C組賽事在日本東京巨蛋開打，國人心繫中華隊出賽戰況，民進黨籍立委更放下議事奔赴東京觀賽，似乎萬事莫如球賽急，行政院長卓榮泰7日更「自費」專機飛到日本，成為中華對戰捷克滿場熱情球迷中的神秘嘉賓。

高市內閣及自民黨若真挺台灣　打擦邊球難見成效「不如一棒建功」

卓院長低調現身東京巨蛋，成為中華民國1972年9月與日本斷交後，首位訪日的行政院長，被視為台日關係的突破，但此非斷交後台、日「體育外交」之首例。1994年10月，村山內閣頂住北京強烈抗議，同意行政院副院長徐立德赴日出席廣島亞運，創下斷交後台北領導級官員以正式身分赴日訪問之先例，有效推升台日關係。

彼時日中關係在社會黨籍村山富市首相誠實面對二戰歷史的態度下趨向穩定，兩岸冷戰下的對立亦在「九二共識」中逐漸冰釋；但那與當下的日中及兩岸關係氛圍截然不同，此次卓院長訪日的後續對台日中三邊互動的影響須持續關注。北京應不會坐視台日關係突破，使「一中原則」出現破口，是否升高對日本施壓手段，或在台灣展開新一波軍演，在在牽動東亞局勢及美中博弈。

日本將台灣的行政院長稱為「台灣首相」，訪日意義甚於備位的副總統賴清德2022年7月應安倍家屬之邀赴日弔唁前首相安倍晉三的「喪禮外交」。卓院長在「舊安倍派」大將自民黨幹事長代行萩生田光一安排下到訪東京引發外界臆測其中的外交玄機。

卓院長的東京行程異常低調且來去匆匆，未在東京過夜，旋即原機深夜返抵國門，似乎除觀戰台捷大賽至第6局外，無其他拜會日本政要行程，但若僅包機前往東京觀賽為中華健兒打氣，無其他任何目的，實難以令人置信。

緊接中華隊出賽的日本隊迎戰宿敵韓國隊，日本首相高市早苗原定開球，不禁令人想像卓院長趕赴東京巨蛋醉翁之意不在酒，台、日「首相」是否意在密會或不期而遇外人不得而知，掀起媒體熱議此行為台日關係的試水溫。若僅是看球賽，對提升台日關係的實質效果極為有限，台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥，須待後續觀察。

卓揆赴日「Team Taiwan挺台灣」為台日互動平添想像。高市首相雖言「台灣有事」一席話未改日本的「一中政策」，但高市首相若有似無的挑戰「一中政策」不言可喻，創造台日外交打擦邊球的機會。惟若拿捏不慎，觸及「一中」底線，北京絕無法置之不理，不排除日中關係持續探底，連帶造成台海更趨動盪，屆時賴政府恐得不償失，台灣亦將因之付出代價。

高市內閣及自民黨真挺台灣，打擦邊球難見成效，不如一棒建功，相挺台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，亦或是完成安倍未竟之志，將《台日投資保障協議》提升為《經濟夥伴協議》(EPA)，實現台灣不分朝野所盼之台日關係願景。

▼高市內閣及自民黨真挺台灣，打擦邊球難見成效，不如一棒建功，相挺台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)。（圖／達志影像）

▲▼。（圖／達志影像）

奔騰思潮專欄

奔騰思潮專欄 奔騰思潮

《奔騰天下》以奔騰思潮對公共事務的關心為基石，期待在百家爭鳴的網路世代中觸及更多年齡層、價值觀甚至不同世代的閱聽人，提供理性對話且能容納紛呈意見的交流平台。

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

李貞秀立委資格案　誰又在糟蹋我們的憲法？

國防產業化　「國安的必要之惡」還是政商尋租的溫床？

