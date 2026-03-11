ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

如何運用地政防詐三寶及稅籍異動即時通　預防不動產被詐騙？

我們想讓你知道…本文擬提醒民眾運用政府近年推動之「地政防詐三寶」及「稅籍異動即時通／一站式申辦」等制度，進行防詐，俾保自己「不動產」之財產。

▲ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近年來不動產詐欺案件屢見不鮮，詐騙集團看準不動產價值高昂、民眾對登記與移轉流程不熟悉，遂利用資訊落差與時間壓力，以偽造文件冒名過戶、誘導設定抵押等方式趁隙而入，致民眾蒙受重大財產損失。（圖／記者陳筱惠攝）

●李永然、陳冠毓／永然聯合法律事務所所長、永然聯合法律事務所律師

近年來不動產詐欺案件屢見不鮮，詐騙集團看準不動產價值高昂、民眾對登記與移轉流程不熟悉，遂利用資訊落差與時間壓力，以偽造文件冒名過戶、誘導設定抵押等方式趁隙而入，致民眾蒙受重大財產損失。

不動產詐欺雖非新型態犯罪，惟近年「台版地面師案」已顯示其手法朝向專業化、組織化、精緻化與產業化發展，未來相似案件恐將反覆發生。在此趨勢下，對擁有房屋、土地等不動產的民眾而言，防止不動產被詐騙的務實之道應在於將防線提前。

是以，本文擬提醒民眾運用政府近年推動之「地政防詐三寶」及「稅籍異動即時通／一站式申辦」等制度，進行防詐，俾保自己「不動產」之財產。

地政防詐三寶

首先談到「地政防詐三寶」，其乃指內政部近年推動的三項便民防詐措施，即「第二類謄本住址隱匿」、「地籍異動即時通」、「指定送達處所」。其共同目的在於：降低「個人資料」被利用的風險、提高權利異動的可見度、並確保重要通知能確實送達。謹分述如下。

（一）「第二類謄本住址隱匿」：

土地或建物謄本依揭露內容與申請資格，可區分為「第一類」、「第二類」及「第三類」謄本。其中「第二類謄本」原則上任何人均得申請，實務上常用於一般性產權查詢及交易前之初步確認。

惟「第二類謄本」雖有就登記名義人的出生日期、部分姓名及部分統一編號等資訊予以隱匿，然若所有權人未另行申請「住址隱匿」，其「住所資料」仍可能完整揭露，因而易被不法人士用以鎖定對象、蒐集個資，進而衍生騷擾或詐騙風險。

反之，如有申請「住址隱匿」，第二類謄本的住址僅顯示至「段、路、街、道」或前六個字，其餘部分均予遮蔽，得以降低個資外露與被精準鎖定之可能，從源頭強化事前防詐效果。

（二）「地籍異動即時通」：

「地籍異動即時通」是內政部自民國105年10月31日推動的免費預警服務，旨在協助民眾即時掌握名下「不動產登記」的變動情形。

不動產所有權人申辦此項服務後，名下土地或建物如有申請買賣、拍賣、贈與（含配偶贈與）、信託、抵押權設定、書狀補給、查封、假扣押、判決／調解／和解移轉、預告登記等異動時，系統會於「收件」及「異動完成時」，主動以簡訊或電子郵件通知，使所有權人得以及早察覺非本人申請的異動，及時查證處置，降低遭冒名移轉或設定負擔的風險，發揮已遭鎖定之不動產變動過程中的防詐效果。

（三）「指定送達處所」：

不動產所有權人的登記住址，原則上是以戶籍地為準，然戶籍地未必即為本人實際居住或可即時收受文件的處所。此一落差，不僅可能使所有權人無法即時掌握地政機關的通知（如鑑界日期通知、補發權狀公告通知、案件補正通知等），進而錯失查證、補正或主張權利之時機。

此外，戶籍地與實際居住地不一致，也可能成為詐騙集團利用的漏洞。例如，實務上曾有詐騙集團假冒租客向房東承租房屋，再偽造房東名義簽發本票，並持以向法院聲請本票裁定。由於房東未實際居住於戶籍地，致未能即時收受法院文書，也未能及時提出救濟；詐騙集團遂據此進一步聲請強制執行拍賣不動產，等到房東察覺異狀時，已為時已晚。由此可見，對於未實際居住於戶籍地的民眾而言，能否即時收受政府機關的相關通知，對其財產權益保障影響甚鉅。

有鑑於此，內政部訂定《土地登記機關受理指定送達處所申請作業要點》，自民國113年11月1日起受理民眾申辦「指定送達處所」，使登記機關得將相關公文通知優先寄送至申請人指定之國內門牌地址，藉此降低因漏收通知所致之權益受損與遭冒名利用的風險，從而強化防詐及權益保全效果。

「稅籍異動即時通」與「一站式申請」

「地政防詐三寶」雖能提升防詐效果，惟就「預警時點」而言，是在完稅後，雖有「地籍異動即時通」，而其通知係於登記案件收件後始發出，若詐騙流程已推進至不動產權利變動之送件申辦階段，所有權人往往須在極短時間內查證應對，稍有遲疑即可能面臨移轉或設定負擔完成之風險。故防詐機制如能透過在繳稅階段，就可將預警點往前移。

亦即不動產移轉通常伴隨土地增值稅、契稅申報或房屋稅、地價稅欠繳完稅，財政部自民國114年7月1日推出「稅籍異動即時通」，於名下不動產發生土增稅或契稅申報案件時，系統即於收件階段以簡訊、電子郵件或LINE推播通知，俾利所有權人於登記完成前及早察覺異常並即時處置。

另過去地籍與稅籍通知須分別向不同機關申請，為減輕民眾奔波，各地亦陸續推動「地籍＋稅籍」一站式申辦。例如：聯合報民國115年2月21日報導指出，「基隆市地政事務所」與稅務局攜手推動「一站式服務」，並已自民國114年12月1日上路；民眾攜帶身分證至地政事務所或稅務局臨櫃，即可一次申請「稅籍」與「地籍」兩項通知，落實「一處申請、雙重通知」之聯防機制。

結語

「道高一尺，魔高一丈」，面對不動產詐騙手法層出不窮，不動產所有權人除應於日常生活中妥善保管權狀、印鑑及身分資料，提高警覺、避免落入常見話術陷阱外，更應善用政府近年推出之各項制度化工具，預先降低個資外露風險、確保通知確實送達，並於關鍵程序發生時即時取得提醒。

前述措施多屬低門檻、可立即申辦的服務，建議名下持有不動產之讀者及早辦理，以爭取處置時效、降低受詐風險，進而守護不動產權益與資產安全；民眾如有不明瞭之處，也可以向各地之地政事務所或地政士聯合事務所之專業地政士諮詢。

▼「面對不動產詐騙手法層出不窮，不動產所有權人除應於日常生活中妥善保管權狀、印鑑及身分資料，提高警覺、避免落入常見話術陷阱外，更應善用政府近年推出之各項制度化工具。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

►再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

►美伊戰爭的防空辯證與借鑑

投稿
申訴
關鍵字: 李永然 陳冠毓 雲論 防詐 不動產 詐騙 地政

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
如何運用地政防詐三寶及稅籍異動即時通　預防不動產被..
預算被卡、議會失職——誰來為花蓮縣民討回公道？
台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付..
樹倒人亡、不起訴了事　《公共植栽維護法》刻不容緩
中共「兩會」後的內外政策走向　「十五五」開局之年出..

推薦閱讀

中共「兩會」後的內外政策走向　「十五五」開局之年出..

演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南韓經驗觀察台灣旅宿市..

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付..

不副署已成常態　藍白別繼續「天真無邪」

樹倒人亡、不起訴了事　《公共植栽維護法》刻不容緩

如何運用地政防詐三寶及稅籍異動即時通　預防不動產被..

預算被卡、議會失職——誰來為花蓮縣民討回公道？

鐵道即教室！台東大學華語系翻轉招生　帶領高中生入「..

美國軍事戰雷霆萬鈞　伊朗經濟戰拖垮敵營

政治從來不是道德論　從國際局勢看台灣內部如何解套

相關文章

預算被卡、議會失職——誰來為花蓮縣民討回公道？

預算被卡、議會失職——誰來為花蓮縣民討回公道？

近期花蓮縣議會遲未排審115年度總預算案，甚至連最基本的程序委員會都未排入審議，使預算案長期停留在議會之中，形同「停擺」。這樣的情況，從民眾..

1小時前

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

台中萬春宮徵臨演？5小時2100元　廟方提醒：是詐騙

台中萬春宮徵臨演？5小時2100元　廟方提醒：是詐騙

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼喊：我一直都在看守所

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

「爸爸過世了！」女網友哭窮討3萬　彰化大叔奔銀行匯遭攔阻

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

中共「兩會」後的內外政策走向　..

中共「兩會」後的內外政策走向　..

演唱會經濟與住宿價格暴漲　從南..

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥..

不副署已成常態　藍白別繼續「天..

樹倒人亡、不起訴了事　《公共植..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面