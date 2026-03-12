戰火引爆全球危機　美以伊衝突深度解析

▲2026年2月28日，一場精心策劃的軍事行動徹底改寫了中東地緣政治版圖。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年2月28日，一場精心策劃的軍事行動徹底改寫了中東地緣政治版圖。美國與以色列聯手對伊朗全境發動大規模空襲，確認造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。此舉猶如投入平靜湖面的巨石，瞬間激起滔天巨浪，不僅引爆伊朗的復仇怒火，更將整個地區推向全面衝突的懸崖邊緣。

這場危機迅速跨越國界，從荷姆茲海峽的能源命脈到全球金融市場的劇烈震盪，無一不顯示著一個殘酷現實：地緣政治風險已升至冷戰後的罕見高點，世界經濟正籠罩在新一輪停滯性通膨的陰影之下。

核心震央 精準斬首與復仇狂潮

美以聯軍的協同空襲，其精準度與破壞力令人震驚。攻擊不僅摧毀多處軍事設施，更直接導致伊朗最高領袖哈米尼、革命衛隊高層指揮官在內的多位核心人物喪生。社群媒體上，川普直言尋求伊朗的「政權更迭」，並警告攻擊將持續不輟。

這項行動在伊朗最高權力核心鑿出一個巨大的權力真空，目前雖由三人組成的暫行委員會接管繼承程序，但其內部穩定性與未來政策走向充滿未知，為後續局勢埋下極度不確定的種子。

正如各方預期，伊朗的報復來得迅猛且猛烈。革命衛隊誓言發動「最具破壞性」的打擊，隨後數日，攻擊行動果然呈現擴大趨勢。以色列多個城市響起空襲警報，伊朗首都德黑蘭也持續傳出爆炸聲。

衝突更迅速外溢至整個中東地區：沙烏地阿拉伯的重要石油設施拉斯坦努拉煉油廠遭到無人機攻擊而停擺；全球液化天然氣出口大國卡達，其拉斯拉凡和梅賽伊德的關鍵設施也成為標靶，導致液化天然氣生產全面中斷。這一連串攻擊顯示，伊朗或其代理人有能力且有意圖將戰火延燒至整個區域的能源核心地帶。

掐住命脈 能源咽喉與供應鏈崩潰

荷姆茲海峽，這條全球最重要的石油運輸通道，每日承載著約2100萬桶原油，相當於全球石油需求的五分之一以上。衝突爆發後，伊朗革命衛隊旋即警告油輪不得通行，各大航運公司基於安全考量紛紛避走，實質上已讓這條「世界油閥」陷入癱瘓。

雖然分析認為，鑑於伊朗自身也需依賴此航道出口，且美軍在區域內部署強大，長期封鎖難度極高，但短期內的不確定性與運輸中斷，已對實體石油供應造成直接衝擊。

原油之外，天然氣市場同樣遭遇重擊。卡達天然氣生產的停擺，直接衝擊全球約20%的液化天然氣貿易，導致歐洲天然氣價格一度飆升超過50%。伊拉克庫德自治區與以色列境內的能源設施也因安全考量暫停運作。

這些連鎖反應顯示，本次衝突已非單純的兩國對峙，而是演變成一場針對區域內所有能源基礎設施的混亂攻擊，供應中斷的風險從單一點位擴散成全面性的系統性危機。

▼荷姆茲海峽，這條全球最重要的石油運輸通道，衝突爆發後，伊朗革命衛隊旋即警告油輪不得通行，各大航運公司基於安全考量紛紛避走，實質上已讓這條「世界油閥」陷入癱瘓。（圖／達志影像／美聯社）

經濟風暴 通膨復燃與成長停滯

能源價格應聲暴漲。布蘭特原油期貨價格在3月7日盤中一度觸及每桶94.44美元。雖然隨後漲幅收斂，但市場神經已極度緊繃。油價上漲直接轉嫁為民生與工業成本，達拉斯聯邦準備銀行的分析顯示，汽油價格每上漲10%，將在首月推升個人消費支出物價指數0.2個百分點。更關鍵的是，持續性能源價格高漲將強化通膨預期，迫使央行在經濟放緩之際，仍須面對更棘手的政策抉擇。

對於石油進口國而言，能源成本增加形同加徵一筆巨額稅賦，將侵蝕企業利潤與民間消費力，拖累經濟成長。歐洲與亞洲的進口依存度遠高於美國，所受衝擊將更為顯著。

中國大陸作為伊朗石油的主要買家之一，約13%的海運石油進口依賴伊朗，供應鏈若長期受阻，將對大陸經濟構成顯著逆風。雖然大陸可能動用戰略儲備應急，但全球貿易與生產鏈因能源成本上升而產生的混亂，恐難完全避免。

各國央行，特別是美國聯邦準備理事會，正面臨嚴峻考驗。一方面，能源價格推動的物價上漲若被視為暫時性，央行或可如過去應對關稅措施般「看穿」此效應，維持政策原定路徑。

但另一方面，2022至2023年的高通膨記憶猶新，任何通膨預期失控的跡象，都可能迫使央行收緊貨幣政策，即使在經濟成長放緩時也無法避免。市場對聯準會降息的預期已迅速降溫，充分反映出這種政策困境的加劇。

市場避險 資金逃竄與投資重構

金融市場的反應完美詮釋了「避險」模式。金價一度衝上每盎司5400美元，逼近歷史高點；瑞士法郎等傳統避險貨幣走強；美國公債利差也出現波動。與此同時，與經濟榮枯密切相關的股票市場則劇烈震盪，能源與國防類股一枝獨秀，旅遊等產業則承受巨大賣壓。中東地區股市更在第一時間重挫2%至5%，顯示區域性風險的即時衝擊。

面對如此高漲的地緣政治風險，投資策略必須與時俱進。歷史經驗顯示，除非衝突演變為持續性的全球經濟危機，否則因恐慌情緒引發的拋售往往提供長期布局的契機。分散投資的重要性空前凸顯，不僅要分散於不同國家的股票，也應納入黃金、避險貨幣乃至部分替代性資產，以建立投資組合的韌性。能源轉型與AI發展雖為長期趨勢，但短期內能源成本上升與供應鏈風險，也為相關產業的投資評價帶來新的變數。

結語

美以對伊朗的攻擊，已遠超越單純的軍事衝突，它是一場震動全球經濟與金融體系的強烈地震。短期內，荷姆茲海峽的通行狀況、能源設施是否再遭破壞、以及美以能否迅速宣布「勝利」並開啟對話，將是決定危機走向的關鍵觀察點。

儘管基本情境預期衝突能控制在數週內，能源中斷亦有限，但悲觀情境的風險，即衝突擴大、能源供給長期中斷、導致全球經濟陷入停滯性通膨，已顯著升高。世界各國，尤其是高度依賴能源進口的中國大陸等經濟體，必須為這場地緣政治風暴可能帶來的長期性衝擊做好萬全準備。

這場危機無情地提醒世人，在相互依存的全球化時代，區域戰火從不是他人家務事，而是足以點燃全球經濟火藥庫的致命火星。

▼美以對伊朗的攻擊，已遠超越單純的軍事衝突，它是一場震動全球經濟與金融體系的強烈地震。（示意圖／路透社）

