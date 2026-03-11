ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
預算被卡、議會失職——誰來為花蓮縣民討回公道？

▲▼花蓮縣議會無限期休會。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮縣議會。（圖／記者蕭可正翻攝）

●文／劉夢蕾博士（前司法院大法官書記處書記官）

地方議會本應是人民監督政府、守護公共利益的重要制度。然而，當議會的運作反而成為阻礙縣政推動的關卡時，受害的並不是政府機關，而是所有仰賴公共政策與社會福利的縣民。近期花蓮縣議會遲未排審115年度總預算案，甚至連最基本的程序委員會都未排入審議，使預算案長期停留在議會之中，形同「停擺」。這樣的情況，從民眾角度來看，不只是政治紛爭，更是議會失職，嚴重侵害縣民權益。

依照制度設計，預算審議是地方議會最重要、也是最基本的職責。議員可以質詢、可以要求說明、可以提出刪減或修正，但前提是必須進入正式審查程序。若連程序會都不排入，預算案根本無從進入審議階段，等同於讓整個議會失去實質審查的功能。這不僅不是監督，反而是以程序癱瘓制度。

▲▼花蓮縣議會無限期休會。（圖／記者蕭可正翻攝）

更嚴重的是，這樣的做法其實同時剝奪了其他議員依法行使職權的權利。地方議會的權力並不屬於某一個人或某一個職位，而是屬於全體議員。當預算案被長期擱置、不排入程序會時，其他議員即使想要審查預算、提出修正，也無從著手。這種情況形同以議事程序壟斷議會權力，不僅霸凌了縣政府，也實質剝奪了其他議員依法應有的審查權。

更令人難以接受的是，花蓮縣政府早已依法完成送審程序。依據《地方制度法》規定，地方政府總預算案應於會計年度開始前送交議會審議。花蓮縣政府為配合議會定期會時程，甚至提前於114年10月14日就送達縣議會，讓議會有充足時間進行審查。然而至今預算仍未排審，不僅成為全台22縣市唯一尚未審議的案例，更是花蓮縣地方自治史上從未出現過的情況。

預算並不是單純的數字，而是每一項民生政策的根本。當預算被卡住時，首先受到衝擊的就是最需要政府支持的群體。包括弱勢家庭補助、長照服務、兒少保護、身障照顧等社會福利，都仰賴年度預算運作。一旦預算遲遲無法通過，相關政策與服務將面臨延宕，最終承受壓力的，正是社會最弱勢的族群。

除此之外，災害預備金與公共安全經費同樣攸關重大。花蓮長年面對地震與颱風的風險，地方政府必須保持充足的財政準備，以便在災害發生時迅速應變。如果年度預算無法順利執行，一旦突發災害來臨，縣府的應變能力勢必受到限制，縣民生命與財產安全也將面臨更大的風險。

基層建設與產業發展同樣受到影響。地方道路修繕、農業補助、觀光推動、地方文化與教育活動，都需要預算支持。當預算停滯不前，整個縣政運作就像被踩下煞車，不僅拖累地方發展，也讓許多原本規畫好的公共服務無法順利推動。

從法律與制度的角度來看，議會的權力來自人民的授權，而不是個人政治工具。若議事程序被用來刻意阻斷預算審查，使政府無法正常運作，這不只是政治問題，更涉及對地方自治精神的侵害。民主制度的本質，在於權力必須受到規範，也必須為公共利益服務。

▲▼花蓮縣議會無限期休會。（圖／記者蕭可正翻攝）

在司法與法治的觀點下，人民有權要求公權力機關依法行政、依法議事。若議會以程序手段長期阻礙預算審議，使公共利益受到重大損害，社會自然會質疑：這是否已偏離議會應有的憲政角色？當制度運作出現明顯失衡時，社會與法律體系也必須思考，是否應透過更明確的制度機制，保障地方治理能夠正常運作。

更何況，近期又傳出議長高調宣布參選下一屆縣長。在預算尚未排審、縣政受到嚴重影響的情況下，這樣的政治動作難免讓人質疑：是否將公共權力與個人政治布局混為一談？如果議會的議事安排與選舉政治相互交織，最終受害的，依然是全體縣民。

花蓮人向來樸實厚道，也長期相信地方制度能夠保障公共利益。但此刻，縣民真正期待的其實很簡單——讓制度回到制度，讓政治回到責任。議會可以嚴格審查預算，可以提出質疑與修正，但不應讓預算長期停滯，更不應讓民生福祉成為政治攻防的籌碼。

因此，我們誠懇呼籲花蓮縣議會，儘速將115年度總預算案排入程序會與正式審議程序，讓全體議員都能依法行使審查權，讓地方行政得以正常運作。這不僅是對縣政府的責任，更是對全體縣民的基本交代。

民主政治最重要的不是權力，而是責任。當制度被扭曲、當公共利益被犧牲時，人民終究會要求一個公道。預算不是政治工具，而是縣民生活的保障。唯有讓預算回到正常審議程序，花蓮的治理才能重新回到正軌，地方自治的精神才能真正被實現。

