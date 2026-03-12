當全球戰略轉動及民生危機之際　院長包機看球與公共權力的界線





▲卓揆在球場看台上喜形於色的畫面，正是在這樣的政治文化中被放大。對許多民眾而言，那不僅是一位行政院長觀賞球賽的畫面，而是一個政府在重大議題面前顯得輕忽的象徵。（圖／記者徐文彬攝）

●徐作聖／科技戰略與人工智慧研究

每日清晨翻開報紙，公共空間呈現的往往是一幅熟悉但高度瑣碎的景象：政治人物行程、政壇攻防與各式社會事件構成主要版面。新聞與評論圍繞人物、立場與姿態展開，政治舞台始終保持高度活躍，媒體畫面與輿論聲量不斷聚焦於各種政治動作與社會話題。

卓揆赴日觀球呈現的是一幅政治圖像 當前台灣最詭譎的時代景象

近日媒體揭露，行政院長卓榮泰前往日本觀賞世界棒球經典賽，搭乘華航專機自松山機場起飛，迅速成為媒體焦點。媒體畫面與評論聲量迅速集中，使一場運動賽事與政治人物的行程成為社會輿論的核心議題。

當台灣政治仍深陷朝野對立，能源安全與國際局勢充滿不確定之際，行政院長卓榮泰卻以專機赴日觀賞世界棒球經典賽。當國家問題仍在累積，政治舞台所呈現的卻是一場充滿歡愉氣氛的觀球行程。

這個畫面所反映的，早已不是一場體育賽事，而是一種政治治理的象徵。這個畫面所傳達的訊號，早已超越體育活動本身。政治領導人的公開行動具有高度象徵性，它所呈現的不只是個人行程，更是政府對社會所傳遞的治理姿態。

當前台灣政治正處於長期緊張狀態。朝野衝突反覆上演，國會對立持續升高，重大公共議題長期停留在政黨攻防之中。政治能量大量消耗在衝突與姿態之中，治理能力與政策深度卻難以同步累積。

國際局勢同樣出現新的緊張。中東衝突牽動全球能源市場，美伊關係升高地緣政治風險。能源供應的不確定性正影響各國經濟與安全政策。在這樣的背景之下，行政院長專機赴日觀球所呈現的畫面，自然被社會賦予更深的政治意義。

當政府對朝野衝突缺乏調節能力，對國際安全局勢缺乏清晰戰略，對能源風險也沒有穩定政策回應時，政治人物卻在鏡頭前以輕鬆愉悅的姿態出現在球場看台，這種落差使一場體育賽事轉變為一種政治象徵。

政府在重大問題面前缺乏方向與能力，社會對政策的信任逐漸下降。治理體系在衝突與爭議之中消耗政治能量，政策深度與治理效能難以形成穩定積累。這種政治狀態，逐漸呈現出「失德、失信、失能」的治理困境。

在這樣的治理環境之中，政治人物透過不斷的公開行動與媒體畫面來展現存在感，「表態」成為政治語言的重要形式，「表忠」構成政治關係的運作方式，而各種政治活動與媒體畫面則構成持續上演的政治「表演」。

卓揆在球場看台上喜形於色的畫面，正是在這樣的政治文化中被放大。對許多民眾而言，那不僅是一位行政院長觀賞球賽的畫面，而是一個政府在重大議題面前顯得輕忽的象徵。當國家同時面對政治僵局、國際壓力與能源風險時，政府最高行政首長卻在鏡頭前呈現出輕鬆愉悅的姿態，如此巨大的反差顯得格外諷刺。

政治領導者是一種公共訊號。國家治理的信任建立。當社會處於壓力與不確定之中，人民期待看到的是一個專注於國家問題的政府，而不是一個沉浸在政治表演與媒體畫面的政治舞台。

因此，卓揆專機赴日觀球所呈現的，不只是一場體育賽事的觀眾席畫面，而是一幅更大的政治圖像。政府在重大議題上呈現失德、失信、失能的治理困境，而公共政治則在「表態、表忠與表演」之中持續運作。這正是當前台灣政治最詭譎的時代景象。

▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

