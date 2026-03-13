ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
無人機消耗戰的時代來臨　伊朗戰爭給台灣的軍事啟示

我們想讓你知道…現代戰爭的核心正在轉變。武器的昂貴與精密不再保證勝利。大量、廉價與快速生產的武器系統正在重塑戰場結構。當戰爭逐漸演變為一場工業與成本的競賽，各國軍事戰略必須重新調整。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗戰爭再次提醒世界，現代戰爭正在進入一種新的消耗戰模式。戰場上出現大量廉價無人機，攻擊成本極低，卻能對高價值目標造成實質破壞。（圖／達志影像／美聯社）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

伊朗戰爭再次提醒世界，現代戰爭正在進入一種新的消耗戰模式。戰場上出現大量廉價無人機，攻擊成本極低，卻能對高價值目標造成實質破壞。這種戰術讓過去以昂貴精密武器為核心的軍事體系面臨巨大壓力，也迫使各國重新思考防空與戰場控制的方式。對台灣而言，這種戰爭模式具有高度警示意義。

現代戰爭核心正在轉變　大量、廉價與快速生產武器重塑戰場結構

過去數十年，軍事科技發展以高精度與高性能為導向。飛彈、戰機與雷達系統價格昂貴，象徵軍事科技的高度發展。然而，伊朗戰爭與近年的多場衝突顯示，廉價武器的大量使用正在打破這種邏輯。

自殺式無人機的製造成本僅約 2,000 至 2 萬美元，卻可以對軍事基地、油氣設施或防空系統造成重大破壞。防守方若使用單枚價格高達數十萬美元甚至數百萬美元的飛彈進行攔截，防禦成本將迅速失控。

這種成本失衡造成一種新的戰場困境。攻擊方只要持續投入廉價無人機，就能迫使防禦方消耗大量高價防空武器。戰場逐漸演變成一種價格對抗的消耗戰。軍事科技不再只是精度與性能的競賽，而是生產成本與產能規模的競爭。誰能以更低成本生產更多武器，誰就能在長期衝突中佔據優勢。

面對這種挑戰，美軍開始調整戰術思維。新的防禦策略不再依賴昂貴飛彈，而是尋找更廉價、更大量的反制方式。電子干擾成為重要手段之一。透過干擾衛星導航訊號，無人機在距離目標 3 至 5 公里時就可能失去導航能力而偏離航線。電子干擾設備的成本相對低廉，卻能有效削弱無人機攻擊能力。

定向能武器也開始進入實戰測試階段。雷射武器在發射後只需數秒即可燒穿無人機外殼，單次發射成本極低。高能微波系統則能在瞬間釋放強烈電磁能量，破壞一片空域中的電子設備，特別適合對付大量無人機蜂群攻擊。這類技術的優勢在於發射成本極低，能夠快速重複使用，對抗大規模消耗戰時具有重要價值。

防空武器本身也開始走向低成本化。部分部隊將價格不到 3 萬美元的雷射導引火箭彈改裝為防空武器，使攔截成本接近攻擊成本。這種「一換一」的成本模式讓防禦體系不再處於被動消耗狀態，逐漸恢復成本平衡。

無人機本身也成為反制工具。新的低成本無人機系統造價約 3.5 萬美元，能夠自主協調與搜尋目標，並以群體方式攻擊敵方雷達或防空系統。這類無人機可以從卡車或軍艦快速部署，形成大量機群。當無人機具備自主協調能力後，戰場將出現類似狼群的集體作戰模式，使防禦方難以應付。

這種戰爭模式的本質，是工業能力與科技創新的結合。戰場不再只是軍事單位的對抗，而是整體產業體系的競爭。無人機、生產線、電子設備與軟體技術共同構成新的軍事實力。能夠快速生產、快速部署、快速更新武器系統的國家，在消耗戰中將更具優勢。

對台灣而言，這種戰場變化具有重要啟示。台灣長期強調高科技武器與精密防禦系統，但未來戰場很可能出現大量廉價無人機攻擊。單純依賴昂貴防空飛彈進行攔截，將難以承受長期消耗戰的壓力。建立多層次防禦體系，包括電子干擾、低成本攔截武器與反制無人機系統，將成為重要方向。

台灣也具備發展低成本無人機產業的條件。半導體、電子與通訊產業基礎雄厚，可以支援無人機控制系統、導航技術與感測設備的研發。若能將產業能力轉化為軍事應用，建立大規模生產能力，無人機將成為重要的不對稱防衛工具。

現代戰爭的核心正在轉變。武器的昂貴與精密不再保證勝利。大量、廉價與快速生產的武器系統正在重塑戰場結構。當戰爭逐漸演變為一場工業與成本的競賽，各國軍事戰略必須重新調整。台灣若能及早理解這種戰爭型態，建立低成本大量化的防衛能力，將更有機會在未來的安全環境中保持戰略韌性。

▼自殺式無人機的製造成本僅約 2,000 至 2 萬美元，卻可以對軍事基地、油氣設施或防空系統造成重大破壞。防守方若使用單枚價格高達數十萬美元甚至數百萬美元的飛彈進行攔截，防禦成本將迅速失控。（圖／翻攝自Telegram）

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

