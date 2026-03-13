卓榮泰牛皮紙袋裡的虛晃一招　勿再繼續欺騙國人

▲如果真的是自費，請出示單據明細，證明包含包機費用以及隨行隨扈費用都是自己買單，以昭公信！若拿不出來，就應該負起政治責任。（圖／記者徐文彬攝）

●小成／立法院辦公室助理

2026世界棒球經典賽（WBC）熱鬧開打，國人關心棒球、慶賀中華隊睽違三屆終於成功擊敗韓國隊之際，卻發生一件令國人匪夷所思的事情，行政院長卓榮泰竟也悄悄地至東京巨蛋觀看世界棒球經典賽。姑且不說現在美伊衝突升溫、全球政經局勢動盪、各國元首皆忙於如何應對這波來勢洶洶的「無妄之災」，卓榮泰竟有時間可以「悠閒看棒球？」

如果這趟日本行，本意是因外交行程出訪日本，結束後順便至東京巨蛋為中華隊加油，那自然不會有任何人質疑其正當性，畢竟是洽公、包機費用由公帑支出十分合理；但問題是，卓榮泰院長自己在自己的臉書非常清楚的寫明：「昨天，是休假自費私人行程。今天，是週日公開國人行程。」等語，強調本趟「日本行」是私人行程！

整個外交流程充滿各種不合理 卓榮泰自陷泥淖、困在窘境中

這就讓國人感到疑惑了，如果是休假自費的私人行程，是表示包機至日本的費用、隨扈的費用以及隨行其他行政院的相關官員的各項支出都是卓榮泰院長自己自費出錢支付的嗎？

沒想到，面對質疑，卓榮泰院長在本週二（3/10）在野黨委員總質詢時，竟惱羞成怒回嗆在野黨委員：「私人行程為何要跟你報告？」、「問題都是你們造成的」更稱「只有中共跟你們在生氣」，面對爭議無法向國人清楚交代、就使出貼紅標籤、中共同路人招數，顯示民進黨根本已經黔驢技窮、實在令人啼笑皆非、根本作賊心虛！

依據監察院最新公布行政院長卓榮泰的年度財產申報，其名下有存款921萬、負債有356萬，但依照粗略估算，包機一趟從台灣飛日本東京來回的費用、再加上隨行隨扈的費用以及其他隱性成本，將逼近千萬元台幣，遠遠超過卓榮泰院長所申報給監察院的財產總額，排除財產申報不實的情況，難道卓榮泰院長是傾家蕩產、傾盡全部身家，只為了看一場世界棒球經典賽？

更令人感到困惑的是，卓榮泰院長在公開接受媒體訪問、在自己臉書都說是自費的私人休假行程、但海委會主委管碧玲、民進黨眾多立委以及民進官方臉書卻說當然是公務行程、還說是外交上的重大突破！看一場棒球，竟有兩種截然不同的說法，閣揆和閣員竟不同調？更令人感到疑惑！

而且諷刺的是，當海委會主委、民進黨委員、綠營側翼們群起護航說這是外交公務行程、更宣稱是外交上的重大突破時，日本官房長官木原稔近日接受媒體訪問時，出面表示「卓院長赴日觀賽是私人行程，也未與任何的日政府人員接觸」，完全打臉管碧玲和眾多民進黨民代、綠媒，一趟日本行說法一變再變，究竟真相是什麼？卓榮泰難道不需要說清楚嗎？

更不用說，根據媒體報導，卓榮泰院長所搭乘的是華航的私人專派包機，並且起飛的地點是國防部的空軍松山指揮部，如果是私人包機，請問為何可以從國防部的空軍松山指揮部起飛，難道因為是行政院長，休假時就可以使用特權，運用空軍基地作為自己私人包機的起飛地點，享有跟國人不同的待遇？

而國防部長顧立雄在本週二面對在野黨委員總質詢時，更是偷換概念稱：「民航機也可以停松指部。」結果有民眾打電話到國防部空軍松山指揮部詢問，松指部的人員竟是回應：「一般民眾當然不能在松指部搭乘飛機！」國防部長的說法竟與基層官兵不同？更不用說已有多位軍事專家打臉說松指部根本不能供一般民航機起降、並且若是私人行，所有乘客也應該經過X光機檢查行李，為何卓榮泰院長不用？

更何況，3/12立法院國防外交委員會考察國防部空軍松山指揮部，國防部清楚說明：「卓榮泰日本的前一天，『行政院』召集相關部會開機密會議下達指令！」試問，這是哪門子的私人行程呢？

種種疑點已經涉及濫用公帑、甚至有貪污、耍特權的疑慮，卓榮泰院長卻時至今日都無法清楚說明究竟整起事件是怎麼一回事，實在荒謬！

日前，美伊衝突爆發，有人在中東旅遊的國人詢問外交部是否能提供撤僑專機，沒想到外交部竟表示沒有協助撤僑的打算，要求國人靜觀其變，若真是公帑包機，難道政府有錢包機看棒球，卻沒錢撤僑、沒錢讓民眾包車撤離？不僅有違法疑慮、更讓國人覺得這個政府離人民實在太遙遠！

退一步言，若真的是外交行，那更是應該低調進行，結果卓榮泰還跑去東京巨蛋看棒球，甚至還被一般民眾及媒體捕捉到鏡頭，試問這是否是破壞台日之間的默契，為日本憑添麻煩，讓原本台日交流的美意也蒙上陰影，在整個外交流程上亦是充滿著各種不合理，且卓榮泰事後又否認是外交行，堅稱僅是私人行程，更是自陷泥淖、將自己困在無法脫身的窘境之中！

拿出單據以昭公信 若拿不出來就 負起政治責任



今年3月4日卓榮泰院長宣布不副署包含衛星廣播電視法在內，等三項上個會期立法院三讀修正通過之法案，累積已經不副署、不公布、不執行五項法案，創下中華民國行憲以來前所未有的惡例、架空立法權、實現行政獨裁，完全無視副署制度是憲政制度上設計用來制衡總統的事實，繼續毀憲亂政，莫此為甚！同時也是中華民國憲政史上目前為止，任內覆議失敗最多次的行政院長，卓榮泰院長治國不會，覆議、不副署、不執行法律最會！

美伊衝突持續，原本日本首相高市早苗要為世界棒球經典賽擔任開球嘉賓，但因為亞洲正在面臨美伊衝突、荷姆茲海峽關閉所帶來的能源供應衝擊、國際原油價格大漲，因此緊急取消開球行程！當日本首相忙於處理國政、我們的行政院長竟然還有閒有空可以休假看球？難道能源衝擊對我們中華民國沒有影響？

筆者在此呼籲卓榮泰院長，如果真的是自費，請出示單據明細，證明包含包機費用以及隨行隨扈費用都是自己買單，以昭公信！若拿不出來，就應該負起政治責任！人民絕對不會買單卓內閣包機看球、也不會買單院長現在顧左右而言他、面對在野黨委員質詢時惱羞成怒的態度、更不會再繼續忍受這種憲法義務不遵守治理國家不在行、整天只會跟在野黨委員唇槍舌戰的行政院長！

