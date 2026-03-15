國民黨的新竹難題　是否會團結歸隊將成為最大變數

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢（右）。（圖／ETtoday資料照）

●單厚之／資深媒體人

國民黨新竹縣長將在3月底進行初選，以「7成民調、3成黨員」的方式決定候選人，《美麗島電子報》最新公布「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」顯示，徐欣瑩在互比民調以43.3%：37.6%勝過陳見賢，對比則以38.5%：32.2%勝過民進黨可能參選人、竹北市長鄭朝方，而陳見賢則是以37.6%：38.2%小輸鄭朝方。

過去75年 新竹縣僅有12年非國民黨執政



新竹縣傳統被視為藍軍的鐵票區，從1951年開始有縣市長選舉至今，僅1968年曾由無黨籍的劉榭爋（當選後加入國民黨），以及1989~1997年（兩任）的民進黨范振宗、1997~2001年的民進黨林光華等4任非國民黨勝選。嚴格來講，過去75年，新竹縣僅有12年非國民黨執政。

2001年縣長選舉扳倒林光華連任的是國民黨的鄭永金，在做完2001年到2009年縣長任期之後，在2014年又以無黨籍挑戰國民黨的縣長邱鏡淳，遭國民黨開除黨籍，2016年在民進黨支持下以無黨籍參選第9屆新竹縣立委，對決由綠轉藍的國民黨候選人林為洲，以33.48%的得票率，輸給林為洲的36.75%。

新竹縣早年的選舉，除了黨籍之外，派系也佔了很重要的角色，鄭永金與邱鏡淳因為派系利益爭鬥不休，最終被國民黨開除黨籍。林為洲則因為無法突破藍綠結構更上層樓，所以在2004年以民進黨當選第六屆、也是最後一屆複數選區立委（當時立委總席次225人、新竹縣有3席），在確定國會席次減半、新竹縣僅剩一席立委之後，就毅然宣布退出民進黨。

林為洲2008年立委任期結束後，2009年改以無黨籍回頭參選縣議員，當選後在時任縣長邱鏡淳的引薦下加入國民黨，2016年再以國民黨籍當選立委並曾連任一屆。而2008年林為洲離開民進黨的那屆立委選舉，民進黨沒有提名人、形同暗助無黨籍參選的徐欣瑩，最終徐欣瑩以31.32%的得票率，敗給國民黨的邱鏡淳。

不要懷疑，新竹縣的選舉史就是這麼錯亂，過去20年跳來跳去、打來打去，都是同一批老面孔。就連民進黨最有可能的新竹縣長參選人、現任竹北市長鄭朝方，也是鄭永金的兒子，以民進黨籍參選2018年新竹縣長、2020年參選新竹縣第二選區立委都落敗，2022年才擊敗林為洲當選竹北市長。

如今又因為國民黨地方整合出現問題，所以成為有力的可能候選人，民進黨至今未確定新竹縣的提名，也是要等國民黨的初選結果，再看是不要是鄭朝方棄竹北、選縣長。

陳見賢和徐欣瑩 傳統與高知識份子的兩個典型

由於竹科的緣故，新竹縣過去20、30年移入了大量的高收入的科技人才，變成一個既傳統又現代的綜合體，而國民黨的陳見賢和徐欣瑩則分別是傳統與高知識份子的兩個典型。

陳見賢早年曾因「一清專案」入獄，最終不起訴釋放，擔任過竹北市民代表會主席、新竹縣議長、副議長，2018年力抗吳敦義領導的國民黨中央，拉下原本全民調出現、時任立委的林為洲，改推時任副縣長的楊文科為國民黨候選人，在楊文科當選縣長後擔任副縣長至今，是典型的地方實力政治人物。

徐欣瑩是交大的博士，2005年第一次以無黨籍參選新竹縣議員，就以9.12%獲得竹北市選區的第二高票，2008以無黨籍選立委落敗，2009年以國民黨參選縣議員，以13.28%得票率、第一高票當選，2012年再以國民黨籍參選第八屆立委，以61.70%得票率，擊敗民進黨彭紹瑾的37.05%。

2015年徐欣瑩又退出國民黨，創立民國黨擔任黨主席，2016年與親民黨主席宋楚瑜搭檔參選總統。2018年徐欣瑩以民國黨參選新竹縣長，以32.29%得票率敗給楊文科的38.20%，但比民進黨鄭朝方的27.68%來得高。2024年再以國民黨籍當選新竹縣第一選區的立委。

陳見賢的優點是地方實力強且有縣府的行政資源支持，但卻難獲科技新貴的青睞；而徐欣瑩則有高學歷的光環，但組織能力相對弱、黨性不強，又有背後宗教背景的拖累，兩人的缺點都相當明顯。

在這次「2026新竹縣長選舉可能人選支持度民調」中，問到鄭朝方、徐欣瑩、陳見賢、范雲是否適合擔任新竹縣長，鄭、徐、陳的適合的比例分別為46.8%、43.3%、37.8%，徐欣瑩比陳見賢高5.7%。

徐欣瑩與鄭朝方的對比則是38.5%：32.2%，徐欣瑩贏6.3%；陳見賢則是以37.6%：38.2%，小輸鄭朝方0.6%。但從交叉分析來看，泛藍支持者在對比中支持徐欣瑩的僅58.3%，支持陳見賢的則為58.0%，兩者差距並不大，比例也不算高。

而當徐欣瑩與陳見賢兩人互比時，徐欣瑩則以41.0%：32.5%勝過陳見賢，泛藍支持者46.5%支持徐欣瑩、39.7%支持陳見賢，差距也不算太大。問到兩人誰參選對國民黨有利時，全體受訪者有39.7%認為是徐欣瑩、33.3%選陳見賢，泛藍支持者則有45.7%認為是徐欣瑩、39.3%認為是陳見賢，兩人之間的差距略微縮小。

而問到新竹縣是否該政黨輪替時，有44.3%的民眾認為應該讓國民黨繼續做、30.2%認為應該換民進黨，中立選民有32.9%希望換民進黨，僅17.1%認為應該讓民眾黨繼續做，對國民黨是不小的警訊。值得注意的是，有74.6%的泛藍支持者認為應該讓國民黨繼續做，但徐、陳兩人在對比民調中，泛藍的支持度都不到6成，顯示兩人都無法完全拿到泛藍支持者的票。

國民黨的初選是「7成民調、3成黨員」，而民調又是以「85%對比、15%」互比組成。以目前的情況來看，徐欣瑩在民調的優勢並不如想像中的大，而黨員票的動員力，則必然不如陳見賢，最終鹿死誰手仍未可知。

陳見賢為了凸顯徐欣瑩的黨性問題，日前已經發表「團結宣言」，承諾無論初選結果如何，絕不脫黨、絕不退黨，絕對支持黨內最終提名人選。而徐欣瑩雖然委託律師提告脫黨傳言，卻未做出相同的承諾。

本次民調也顯示，若國民黨提名陳見賢和鄭朝方對決，仍有36.5%的民眾支持徐欣瑩以無黨籍參選，連泛藍支持者都有27.8%支持。藍軍候選人最終會不會分裂，支持者是否會歸隊、團結，將成為決定竹縣選情的最大變數。

▼藍軍候選人最終會不會分裂，支持者是否會歸隊、團結，將成為決定竹縣選情的最大變數。（圖／記者林敬旻攝）

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