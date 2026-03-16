人道協助還是政治操作？　解析上海轉機事件的認知戰意涵

▲日前，中共協助滯留中東的台灣人經上海轉機返台的案例，在交通與撤離層面原本只是特殊情勢下的轉運安排。然而，隨著相關訊息在網路與媒體擴散，事件逐漸被納入政治敘事之中。（示意圖／CFP）

●張亞柔／自由業

日前，中共協助滯留中東的台灣人經上海轉機返台的案例，在交通與撤離層面原本只是特殊情勢下的轉運安排。然而，隨著相關訊息在網路與媒體擴散，事件逐漸被納入政治敘事之中。其中一個值得注意的方向，就是將這起案例延伸為「兩岸一家親」的宣傳素材，並強化北京將台灣人視為其「國民」的論述。

真正需要警覺的是 逐步改寫對身分與政治關係的理解



在宣傳語境中，常見的說法是中國基於「同胞情誼」提供協助，強調對台灣人的照顧與便利。這類敘事不僅凸顯人道協助的表面形象，也隱含明確的政治訊息：把台灣民眾視為中國公民的一部分。當事件被反覆放大與傳播時，輿論場域中容易逐步建立一種印象——彷彿台灣人在危急時刻仍需依賴中國的保護與照顧。

然而，從制度與現實層面來看，台灣民眾在海外的安全保障與撤離安排，主要仍由台灣政府與駐外機構負責統籌，並透過國際合作與航空網絡完成。像上海這樣的城市之所以成為轉機地，多半是因為航班密集、交通便利，而非政治從屬關係的體現。將單一轉運案例解讀為「國家照顧」或「同胞保護」，是典型的敘事轉換。

當北京在相關宣傳中將台灣人描述為「同胞」，甚至以「照顧本國公民」的語氣呈現時，這不僅是情感層面的話語操作，也是在逐步建構一種身份認同：將台灣民眾納入中國國家體系之內，並在國際與輿論場域中形塑「台灣人本質上是中國國民」的敘事基礎。當這種敘事與具體事件結合時，就可能在不知不覺中改變部分受眾對兩岸關係的認知框架。

類似的敘事並非首次出現，多年來，北京在涉及台灣人的海外安全或出入境議題時，經常透過制度與事件交織的方式，強化「台灣人屬於中國公民」的概念。例如推動「台胞證」制度，使台灣民眾在中國境內以類似中國公民的身分進行行政管理；或在海外突發事件中，宣稱願意將持有相關證件的台灣人納入「中國公民保護」範圍。這些安排在表面上具有便利或協助的功能，但在政治語境中，也同時被用來支持「兩岸同屬一國」的敘事基礎。

從長期觀察來看，北京對台策略並不只依賴軍事與外交壓力，也高度重視輿論與敘事層面的塑造。透過具體案例不斷強化「一家人」、「同胞互助」的印象，可以逐步淡化兩岸制度差異，並在心理與認知層面建立某種「自然統一」的想像。這種操作並非一次性的宣傳，而是透過長期累積的事件與故事，形成具有情感感染力的敘事結構。

面對此類訊息時，社會大眾有必要保持理性判斷。一方面，人道協助與交通安排本身並不需要被過度政治化；另一方面，也必須辨識其中可能被附加的政治訊息。理解事件的實際運作背景，有助於避免被簡化敘事所牽引，進而形成錯誤的政治理解。

在資訊環境高度碎片化的今天，單一事件往往很容易被重新剪輯、包裝與放大，成為資訊戰與認知戰的素材。當類似案例被反覆傳播並賦予特定象徵意義時，其影響往往不在於事件本身，而在於它所逐漸累積的敘事效果。若這樣的敘事長期存在，便可能在輿論中塑造「中國在保護台灣人」的印象，進而弱化台灣自身制度的角色與國家主體性。

對台灣而言，真正需要警覺的，不只是單一事件的輿論操作，而是這些案例如何被長期累積，逐步改寫對身分與政治關係的理解。當「同胞保護」的敘事與具體事件不斷交織時，它所建構的其實是一種政治想像：台灣人最終仍應被納入中國國家體系之中。

回到這起事件本身，社會在肯定任何人道協助的同時，更需要保持清楚的制度認知。台灣民眾的安全保障來自自身政府與國際合作體系，而非他國政治敘事的延伸。唯有在公共討論中持續釐清這一點，才能避免讓個別案例被轉化為改寫身分認同的工具，並確保台灣社會對自身政治地位與國家角色保持清醒而穩定的理解。

▼對台灣而言，真正需要警覺的，不只是單一事件的輿論操作，而是這些案例如何被長期累積，逐步改寫對身分與政治關係的理解。（圖／路透）



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