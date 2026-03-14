國民黨中央路線偏差　李四川民調大跌成第一個受害人？

▲李四川才正式請辭投入2026新北市長選舉，最新民調卻已被對手蘇巧慧超車了。（圖／記者黃克翔攝）

●陳敏鳳／資深媒體人

李四川辭去台北市副市長，11日接受徵召參選新北市長，美麗島電子報民調公布最新民調，李四川竟然由過去領先民進黨蘇巧慧至少10多個百分點，跌落到與蘇巧慧僅有1.1％的差距，等於打成平手。而檢視侯友宜執政滿意度仍高居67.8％，顯然讓李四川民調下落的原因，應該是黨中央的過度親中路線的毒素，開始發揮效應，李四川民調大跌已成受害第一人。

根據美麗島最新的民調顯示，在詢問三黨擬參選人的民調時，國民黨李四川32.1％，民進黨蘇巧慧35.7％，民眾黨黃國昌9.8％，其中不投票/投廢票占7.0％，未明確回答15.5％。

民調數字看「藍白合」 不必然的「一加一等於二」

如果將此題之李四川和黃國昌支持度相加，李四川有41.9％，應該贏蘇巧慧的35.7％，這就是典型藍白合的理論基礎，但再用實際的藍白共推李四川和民進黨蘇巧慧競選時，藍白合李四川39.1％，民進黨蘇巧慧38.0％，不投票/投廢票7.6％，未明確回答15.3％。

這也就印證了過去一直在討論的「藍加白一定是一加一等於二嗎？」的老問題，而令人更意外的是，過去歷次民調做出來，李四川大則贏蘇巧慧近20％，小則也有10多％距離，如今卻只贏1.1％，在統計學上根本沒有贏，等於是打成了平手。

短短不到一個月之內，李四川民調驟變，要如何解釋呢？首先，可能考慮到現任新北市長侯友宜執政滿意度不如人意，但根據同一份民調調查，侯施政滿意度分別是：很滿意14.9％；有點滿意52.9％：有點不滿意14.0％；很不滿意7.7％；未明確回答10.5％。跟上個月的調查幾乎相同。

▲民調可見侯友宜的支持度無法有效轉移到李四川身上。（圖／翻攝李四川臉書）

再來問是否為李四川的問題，美麗島電子報詢問受訪者，以您的印象和判斷來講，以下這幾位適不適合擔任下一屆新北市長？李四川45.2％、黃國昌20.4％、蘇巧慧46.9％、未明確回答23.0％，這個結果也跟上個月的調查差不多一樣。

顯然侯友宜和李四川個人因素影響民調下滑的占比偏低，勉強要說，可能就是因為李四川起跑點過慢，在新北市民看不到人選的同時，或許會降低對李四川的支持度，但不至於降速如此之快。

而另一個理由恐怕是外界一直擔心的黨中央過於親中偏紅路線的毒素，正像傳染病就要傳開了。

國民黨中央親中路線 恐成川伯的絆腳石

看看同一份民調對幾位政治人物好感度的調查或可看出一些端倪，賴清德好感度42.8％，蔣萬安61.5％，蘇貞昌45.3％，鄭麗文23.5％，柯文哲26.3％，未明確回答11.0％。

在這些政治人物裡，蘇巧慧的父親蘇貞昌還高於賴清德，而同是藍白營的蔣萬安是高高在上，身為黨主席的鄭麗文卻只有23.6％，比柯文哲26.3％更低，而藍白兩個主要人物鄭麗文和柯文哲，都比其他政治人物好感度要低，藍白合是「低加低」，兩個矮個子相加就算可以一加一也贏不到哪裡去。

鄭麗文上台之後，主導的親中路線，已經超出傳統藍軍的底線，一心一意要舉行鄭習會，而且最新出爐的國民黨LOGO，把所有人都嚇死了，整個構圖裡，最突顯是紅色，其次竟是民眾黨的綠藍色，而代表國民黨的深藍色，只占K字下方小小一隻腳，都快要看不到了。

▲國民黨新主視覺，外界形容是紅白藍「三黨一家親」，紅色最為顯眼，而國民黨的藍，在視覺上只剩下左下小小一隻腳。（圖／國民黨臉書）

有人形容此圖正好代表「三黨一家親」，紅白藍三黨一家親，那這樣在台灣的民意市場裡還有位置嗎？台灣選民會買單嗎？

鄭麗文面對外界的質疑，仍然毫不改進，自己親領國策會講座，推出與中共頗有淵源的「星火行動培訓」要求第一次參選的議員都要參加，否則可能無法提名。

在外界看來，鄭麗文一切作為，就是把共產黨那套複製及移植在國民黨裡頭，有這樣的黨主席，真的也不需要什麼民進黨或者政敵的挑戰了。

面對立院黨團的意見，以及諸多有實力諸侯的反彈，鄭可以透過傅崐萁強推到立法院，致使整個路線的分裂，只差沒有搬上檯面，卻已經實質裂痕斑斑。

年輕選票川伯自己有 藍白合沒有優勢

再看看這次美麗島電子報的民調交叉，在20到29歲年輕選票裡，李四川是29.7％，黃國昌只有22.3％，即使到30到39歲，李四川也只比黃國昌少1.8％，李四川是32.8％，黃國昌是34.6％，也就是李四川在年輕選票上根本不需要黃國昌的加持，反倒是綠營代表的蘇巧慧成功獲得很多年輕選票的支持。

▲國民黨新主視覺，滿滿的一片紅，還有白上、藍下的拳頭，如此伏低做小的視覺設計，都讓自己的黨委屈了。（圖／國民黨臉書）

身為國內最大在野政黨的鄭麗文，在設計黨的LOGO上去討好一個目前政壇支持度低迷的民眾黨，又大大放大台灣民意不喜歡的紅共意識，把自己的黨委屈地擺在小小的腳下，真是令人感到無法理解這種黨主席是要該政黨贏，做大做廣，還是要自己的政黨伏低做小，成為成就自己鄭習會的墊腳石，再清楚不過了。

如今第一受害人已經出現了，未來會不會再危及北台灣其他本來看好的縣市，可真是難說了，鄭麗文不回頭，國民黨就可能跟台灣民意說再見了。

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