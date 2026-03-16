美伊衝突升溫　中俄坐收漁利

▲美國及以色列與伊朗的軍事衝突急劇升溫，荷姆茲海峽已實質封閉，全球能源供應鏈面臨嚴峻挑戰，油價劇烈波動，世界能源市場似乎已亂了套。（圖／達志影像）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

美國及以色列與伊朗的軍事衝突急劇升溫，荷姆茲海峽已實質封閉，全球能源供應鏈面臨嚴峻挑戰，油價劇烈波動，世界能源市場似乎已亂了套。表面上，美國試圖以軍事與制裁壓制伊朗核計畫與其在中東的影響力。然而，從政治、能源市場、貨幣體系與地緣政治格局的角度觀察，這場衝突的受益者反而是中國大陸與俄羅斯。

荷姆茲海峽危機 全球能源命脈受阻

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，每日約有全球五分之一的海運原油通過此處。美國與伊朗爆發軍事衝突後，伊朗在該海峽部署水雷並加強軍事控制，使航運風險大幅上升，導致荷姆茲海峽已實質關閉。市場擔憂供應中斷，布蘭特原油一度升至俄烏戰爭初期以來的高點。

儘管國際能源總署（International Energy Agency, IEA）釋出史上最大規模戰備儲油，以及美國試圖以短期政策穩定市場，例如發布30天臨時許可證，允許各國購買海上運輸中的俄羅斯石油，並考慮暫時豁免《瓊斯法》以提高運輸效率，但這些措施本質上只是短期市場干預，難以改變能源供應不確定性的根本問題。只要荷姆茲海峽無法恢復正常通航，能源市場便會持續處於高度風險狀態。

俄羅斯賺到大筆意外之財

此前，由於西方制裁與油價走低，俄羅斯石油出口曾面臨壓力。國際能源署數據顯示，俄羅斯石油出口量在今(2026)年初一度降至烏克蘭戰爭以來最低水平。然而，中東戰火卻迅速逆轉這一局面，隨著市場對中東供應的不安加劇，全球買家開始尋找替代來源，而俄羅斯正好具備大規模出口能力。

印度與中國大陸對俄羅斯原油需求明顯增加，加上川普30天的解禁，使俄羅斯每日可獲得高達1.5億美元的額外收入。若烏拉爾（Urals）原油價格維持在每桶70至80美元區間，俄羅斯政府在短短數週內便可能獲得數十億美元額外財政收入。

而且，美國短期允許購買海上俄油，歐洲也可能因能源供應緊張而延後對俄羅斯液化天然氣的禁令。這意味著過去三年西方試圖孤立俄羅斯的能源政策，可能因中東衝突而部分瓦解。對莫斯科而言，這不僅是財政上的意外之財，更是外交與戰略空間的擴大。

石油人民幣加速「去美元化」

坦然言，除了俄羅斯，中國大陸也是這場危機中的獲益者。伊朗官員近日提出考慮允許部分油輪通過荷姆茲海峽，但條件是石油交易必須以人民幣結算。這一構想雖然仍屬初步討論，但其象徵意義重大。

當前全球石油交易仍以美元為主，這一「石油美元體系」長期支撐美國金融霸權。然而，在美國對伊朗、俄羅斯等國實施金融制裁後，這些國家開始尋求替代結算體系。

中國大陸作為全球最大能源進口國，一直試圖推動人民幣在能源貿易中的使用，例如上海原油期貨以及與中東產油國的貨幣合作。若伊朗真正將部分石油交易轉為人民幣結算，將形成新的示範效應。對於受制裁或希望降低美元依賴的國家而言，人民幣可能成為替代選項。雖然短期內人民幣難以取代美元的全球儲備貨幣地位，但每一次地緣政治衝突都可能為「去美元化」提供新的推動力。

▼除了俄羅斯，中國大陸也是這場危機中的獲益者。（圖／視覺中國）

中國大陸的能源與戰略優勢

從政治角度看，川普在中東戰局已經顯得有些騎虎難下，而對即將舉行的「川習會」，中方反而握有更多籌碼。中國大陸是全球最大的原油進口國，石油對外依存度長期維持在70%以上，因此能源供應安全始終是國家戰略核心。

多年來，北京當局一直在為全球可能出現的能源危機提前布局，使整體經濟相較於多數國家，更能承受油氣價格長期上漲帶來的衝擊。策略上包括，透過多元化進口來源與長期供應協議，逐步建立較具彈性的能源供應網絡透過大量儲備原油、積極推動電動車發展，並投入巨資於煤炭、再生能源及電池儲能等領域。

川普政府近年來對中國大陸的兩大廉價石油來源委內瑞拉和伊朗發起打擊，背後確實有其政治意圖。這二個國家石油來源合計約佔中國大陸海運原油進口的17%至18%，成為其能源供應的重要來源。特別是中國大陸對伊朗的石油出口市場中占舉足輕重地位。

從出口結構來看，中國大陸共吸收了伊朗超過90%的石油出口，金額約達325億美元，而其他國家如敘利亞、阿聯酋與委內瑞拉等所占比例相對有限。這種高度依賴中國大陸市場的格局，使北京在能源合作中具備更強的議價能力。即使在國際制裁與地緣政治壓力之下，仍能透過長期合約、折扣價格與靈活的結算方式維持穩定供應。

況且，中國大陸早在中東衝突爆發導致能源供應線癱瘓之前，即加大石油採購力度，單是今年1至2月的石油進口量已較去年同期增長15.8%。

此外，中國大陸與俄羅斯的能源合作也日益深化，包括原油長期供應協議與天然氣管線建設，使其能在全球市場波動時獲得相對穩定的能源來源。

與此同時，在中東外交上保持較為平衡的姿態。與美國直接介入軍事衝突不同，北京通常採取調停與經濟合作並行的策略。此前成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係，顯示其在區域外交中逐漸擁有影響力。

因而，在美國深陷軍事衝突之際，既能維持能源供應，也能擴大其在中東的經濟與政治存在。若人民幣能源交易逐步擴大，其在全球金融體系中的角色也將隨之提升，可謂一舉兩得。

綜合而言，美伊衝突正逐步外溢至全球能源市場與地緣政治格局。高油價為俄羅斯提供了重要的財政與外交喘息空間。中國大陸則藉機擴大在中東的能源合作與金融影響力，並推動人民幣在能源交易中的角色。

與此同時，美國卻陷入多重戰略兩難，既要維持對伊朗的壓力與對盟友的安全承諾，又必須避免能源市場失控與全球經濟震盪，甚至在某些層面不得不放鬆對俄羅斯的限制。

若衝突持續並推高能源價格，全球能源與金融體系可能逐漸出現「雙軌化」。一方面是以美元為核心的傳統能源交易體系，另一方面則是由中國大陸、俄羅斯及部分新興國家推動的替代性結算網絡。

▼從政治角度看，川普在中東戰局已經顯得有些騎虎難下，而對即將舉行的「川習會」，中方反而握有更多籌碼。中國大陸是全球最大的原油進口國，石油對外依存度長期維持在70%以上，因此能源供應安全始終是國家戰略核心。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。