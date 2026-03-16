美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府

▲對伊朗而言，真正可能動搖神權體制的力量，反而更可能來自內部。近年來，伊朗社會出現愈來愈明顯的世代裂縫。大量年輕世代在城市中成長，教育程度提高，對宗教政治的接受度逐漸下降。（圖／路透社）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員

近來在中東局勢升高的背景下，不少輿論認為，只要美國與以色列對伊朗採取更強硬的軍事行動，例如打擊軍事設施、封鎖石油出口，甚至全面經濟圍堵，就可能在短時間內推翻伊朗的神權政權。然而，從歷史經驗、戰略現實與伊朗的內部結構來看，這種期待恐怕過於樂觀。美國與以色列即使採取強力軍事打擊，也很難在短期內摧毀伊朗的神權體制。

僅靠軍事攻擊不必然怎麼造成政權崩潰

首先，軍事打擊本身並不必然導致政權崩潰。歷史上，外部軍事壓力往往削弱一個國家的經濟或軍事能力，但不一定能推翻其政權。即使重要設施遭到破壞，威權政府仍可能依靠安全部門維持統治。

伊朗的政治體制以宗教領袖為核心，並由強大的安全機構支撐，例如革命衛隊。這個組織不僅掌握軍事力量，也深度介入經濟與政治體系，是維持政權穩定的關鍵支柱。只要這個結構仍然存在，外部軍事打擊很難直接導致政權崩潰。

其次，即使採取更激烈的軍事與經濟封鎖措施，例如阻止伊朗石油出口、攔截油輪，或控制波斯灣航道，包括荷姆茲海峽，或佔領伊朗百分之八十、九十石油出口港的哈爾克島，也未必能達到推翻政權的效果。

伊朗的石油出口雖然重要，但其政治體制早已在多年制裁下形成「抗壓模式」。伊朗政府可以透過走私、折價銷售與非正式貿易維持基本財政運作。

伊朗早已發展出一套貿易封鎖下的地下經貿網絡

更重要的是，全面封鎖伊朗的能源與金融體系需要全球合作，但現實上這種合作並不存在。近年來，包括中國、俄羅斯、與印度在內的多個國家，仍然持續購買伊朗石油或維持貿易往來。

這些國家往往利用折價石油或替代支付方式繞過制裁，使得伊朗經濟雖然受創，卻不至於完全崩潰。只要這些大國不全面配合，美國與其盟友的經濟圍堵就難以達到致命效果。

事實上，過去數十年的國際經驗已多次證明，經濟封鎖並不一定能推翻政權，甚至會激發更強烈的民族主義。例如長期受到制裁的北韓、甚至現在岌岌可危的古巴，政權都在長期的經濟困境中存續至今。威權政府往往優先將資源分配給軍隊與安全機構，確保統治機器正常運作，而讓民間社會承受經濟壓力。結果往往是人民生活變得更加困苦，但政權卻仍然穩固。

伊朗神權體制的裂解 要靠世代交替

對伊朗而言，真正可能動搖神權體制的力量，反而更可能來自內部。近年來，伊朗社會出現愈來愈明顯的世代裂縫。大量年輕世代在城市中成長，教育程度提高，對宗教政治的接受度逐漸下降。

2022年抗議瑪莎·艾米尼之死的抗議活動以及2025年底店主和市場商販因快速通貨膨脹陷入經營困境，而發起的抗議運動，新手蔓延之全國各地。這些抗議運動都顯示出，伊朗社會內部已存在廣泛的不滿情緒。這種壓力若與長期經濟困境相結合，可能逐漸侵蝕神權體制的合法性。

然而，這種變化通常需要時間。政治體制的瓦解往往不是因為一次軍事打擊或一輪制裁，而是長期經濟困境、社會變遷與精英分裂共同作用的結果。伊朗神權體制若有一天崩潰，很可能是因為內部裂解，應該不是外部軍事行動直接造成。

因此，若有人認為只要透過軍事打擊、石油封鎖或金融制裁，就能在短期內推翻伊朗政權，這種看法恐怕過於簡化了現實。即使美國全面加強圍堵政策，也很難在幾個月內造成政權崩潰。

川普不可能在幾個月內改變伊朗反美的神權政府

在這樣的背景下，如果有人相信美國總統 川普可以在短時間內透過強硬政策推翻伊朗神權政府，那恐怕更像是一種政治口號，而不是嚴肅的戰略判斷。伊朗問題是一場長期的地緣政治博弈，而不是幾次軍事打擊就能解決的問題。

從現實角度來看，伊朗神權體制的未來，恐怕不會由外部軍事力量決定，而更可能取決於伊朗社會自身的變化——特別是經濟壓力累積，以及愈來愈世俗化的年輕世代逐漸崛起。只有當這些內部因素逐步交織，神權體制才可能真正出現裂解的可能。

美國現在最重要的工作就是維護荷姆茲海峽的油運安全，否則國際油價的高漲，必然帶動美國國內的油價，非常不利於共和黨的期中選舉。期中選舉若輸了，川普就提前跛腳了！

▼ 伊朗精銳部隊伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。（圖／達志影像／美聯社）

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