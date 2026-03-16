SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？

▲將仍在示範與驗證階段的技術，過早塑造成短期產業用電解方，既無助於穩定市場與社會預期，也可能削弱政策公信力。（圖／記者林敬旻攝）

●林仁斌／中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授

行政院長卓榮泰近日表示，台灣將「全面接受」全球先進的新式核能技術，以回應產業界對穩定供電的關切。這番表態看似務實，但若從國際核能發展的實際進度觀察，問題反而變得更清楚：當主要技術仍處於示範與驗證階段時，政策是否適合提前做出明確承諾？

提前宣示「全面接受新式核能」 恐將技術不確定性轉化為公共政策風險

尤其是小型模組化反應爐(SMR)，迄今全球仍未出現可穩定商轉、且具經濟可複製性的成熟市場案例。所謂「新式核能」，在物理原理上仍屬核分裂反應爐，並非仍在基礎研究階段的核融合技術。

SMR設計雖強調模組化與被動安全，但規模縮小並未改變核能面臨的結構性課題，包括核廢料長期處置、場址安全管理、資安防護需求，以及高資本支出與融資風險等問題。

根據《世界核能產業現況報告》近十年的追蹤，多數SMR計畫仍停留在設計審查、示範建設或政府補助階段，距離形成可複製的商業市場仍有明顯距離。

美國NuScale Power雖取得設計認證，但其原訂於美國愛達荷州推動的示範計畫已於2023年因成本上升而取消。阿根廷CAREM計畫自1980年代啟動，多次延宕，商轉時程未明。中國HTR-PM已併網運轉，但長期容量因素與經濟表現仍待觀察；另一示範機組Linglong One亦尚未正式商轉。

這些案例顯示，SMR並非毫無進展，但其商業成熟度與經濟可行性仍存在高度不確定性。被動安全設計是否能在長期、大規模運轉條件下驗證其優勢，仍需更多實證數據。若採多點分散部署，監管、保安與治理複雜度甚至可能提高，而相關成本未必會隨規模縮小而等比例下降。

在此情況下，若尚未看到穩定運轉實績、清楚成本結構與完整法規體系，就提前宣示「全面接受新式核能」，恐將技術不確定性轉化為公共政策風險。能源轉型涉及的不僅是發電技術選項，更包括制度設計、風險分配與成本透明。將仍在示範與驗證階段的技術，過早塑造成短期產業用電解方，既無助於穩定市場與社會預期，也可能削弱政策公信力。

能源政策不應建立在市場宣傳或科技想像之上，而應建立在可驗證的運轉數據與審慎的風險評估之上。對台灣而言，更迫切的課題，是強化電網韌性、提升儲能與需求管理能力，以及完善再生能源治理架構，而非寄望於仍在驗證階段的新式核能。

真正的能源治理，不是提前承諾技術，而是誠實面對風險。

▼對台灣而言，更迫切的課題，是強化電網韌性、提升儲能與需求管理能力，以及完善再生能源治理架構，而非寄望於仍在驗證階段的新式核能。（圖／記者周宸亘攝）

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