ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

百萬難民潮來襲　誰來買單？

我們想讓你知道…當世界各國右翼勢力抬頭、民族主義情緒高漲，2026年的門戶，對於逃難者而言，遠比2015年時要來得冰冷。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲戰事所帶來的，不僅是地緣政治的重新洗牌，更是一場即將衝擊歐洲、中東，乃至全球秩序的人道主義浩劫。問題在於，當數百萬人被迫離開家園，誰願意，或者誰有能力，去承接這場世紀災難的苦果。（示意圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

中東的火藥庫，似乎從未被真正撲滅過。當伊朗上空劃過導彈的軌跡，當黎巴嫩南部再度陷入以軍的撤離令之下，國際社會的神經不僅緊繃於戰火的蔓延，更開始預見一場規模可能超越敘利亞內戰時期的「人類遷徙潮」。戰事所帶來的，不僅是地緣政治的重新洗牌，更是一場即將衝擊歐洲、中東，乃至全球秩序的人道主義浩劫。問題在於，當數百萬人被迫離開家園，誰願意，或者誰有能力，去承接這場世紀災難的苦果？

根據政治專欄作家塔莎·凱里丁（Tasha Kheiriddin）於3月10日在GZERO Media發表的文章，歐盟庇護機構已發出警告：即便僅有10%的伊朗人（約910萬人）流離失所，其規模「也將與近幾十年來最大的難民潮相當」。

這不是危言聳聽，而是基於殘酷現實的推演。當世界各國右翼勢力抬頭、民族主義情緒高漲，2026年的門戶，對於逃難者而言，遠比2015年時要來得冰冷。

2015年的歷史　不會重演？

回顧2015年，當敘利亞、阿富汗和伊拉克的難民如潮水般湧入歐洲時，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的「我們能做到」一度被視為人道主義的燈塔。然而，十年過去，這盞燈的光芒不僅黯淡，甚至已轉向。

文章中提到，瑞典移民部長約翰·福塞爾（Johan Forssell）在剛結束的歐盟內政部長會議後明確表示：「我們不能再有10年前的情況，不能再有另一場難民危機。」他的話語，代表了歐洲集體向右轉的政治風向。

取而代之的，是歐盟一項新的承諾：向黎巴嫩運送食物、醫療包和其他援助物資。德國總理佛列德里希·梅爾茨（Friedrich Merz）則呼籲美國和以色列創造條件，讓伊朗「盡快穩定下來」，言下之意，是希望將難民阻擋在歐洲門外，直接在源頭或其周邊地區解決問題。

從敞開雙臂到金援止損，歐洲的態度轉變，顯示了政治現實的冷酷：內部通膨壓力、社會融合問題、以及極右翼勢力的崛起，已讓「接納」成為執政者不敢觸碰的政治禁忌。

鄰國自顧不暇　美國關上大門

當歐洲選擇築起高牆，地理上鄰近戰區的國家，便被迫成為第一道防線。然而，這些「緩衝區」本身早已不堪重負。

土耳其，這個擁有全球最大難民人口的國家，截至2024年已收容了約290萬敘利亞人，以及來自阿富汗、伊拉克、伊朗等地近20萬的難民與尋求庇護者。

儘管伊朗人原本可免簽進入土耳其旅遊90天，上週衝突加劇時也有數百人嘗試越界，但土耳其當局迅速與伊朗協商，暫停了三個邊境關卡的每日旅客通行。即便安卡拉宣布計劃建立緩衝區和能容納9萬人的帳篷城，但這對於可能出現的百萬級別難民潮而言，無異於杯水車薪。

伊拉克的處境同樣艱難。根據聯合國難民署的數據，該國已收容超過34萬名難民，其中約三分之一居住在靠近伊朗邊境的庫德斯坦地區。衝突本身也正在製造新的流離失所者。

據報導，在以色列對黎巴嫩南部和首都貝魯特部分地區發布撤離令後，已有數萬人穿越邊境逃回敘利亞。在黎巴嫩，近70萬人因戰火無家可歸；而在衝突爆發的前兩天，伊朗境內就有10萬人流離失所，且這個數字每小時都在成長。

更具諷刺意味的是，伊朗和黎巴嫩本身，過去正是難民的主要收容國。伊朗境內原有約250萬流離失所者，包括76萬阿富汗難民；黎巴嫩則收容了大量敘利亞人。如今，收容者自身也成了逃亡者，這讓區域內的收容網絡幾乎完全失能。

與此同時，曾是世界最大人道捐助國的美國，態度也極為明確。國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）在上週的記者會上表示，沒有計畫接納難民，並暗示中東有許多國家「如果需要，能夠」收容流離失所的人們。將責任推向區域內國家，配合自身大幅削減的援助預算（從140億美元砍至37億美元），美國的「美國優先」邏輯，在此刻顯得格外刺眼。

▼從敞開雙臂到金援止損，歐洲的態度轉變，顯示了政治現實的冷酷：內部通膨壓力、社會融合問題、以及極右翼勢力的崛起，已讓「接納」成為執政者不敢觸碰的政治禁忌。（圖／達志影像／美聯社）

大批難民進入德國慕尼黑，當地政府無法負荷，德國不得不暫時進行邊界管制。（圖／達志影像／美聯社）

金援枯竭　誰來支付天價帳單？

將難民留在區域內，需要一個關鍵前提：充足的資金。然而，這正是當前最脆弱的環節。

除了美國大幅削減對聯合國難民署等組織的資助外，包括英國和德國在內的一些國家，也因國內預算壓力而削減了捐助。這導致聯合國難民署未指定用途的資金比例，已降至17%，幾乎是2023年的一半。這嚴重限制了該組織在緊急情況下提供醫療、食物和避難所的能力。

換言之，當前的策略是：歐洲希望用錢解決問題，讓難民留在中東；美國不僅不想收人，連錢都不想多出；而中東的鄰國們，本身經濟與社會結構已在崩潰邊緣，根本無力獨自承擔。這場圍繞難民問題的國際責任推諉，最終可能演變成一場無人買單的人道災難。

結語

在這場即將到來的風暴中，沒有人是局外人。數百萬人的命運，被懸浮在大國政治算計、區域國家無力承擔、以及人道資金嚴重短缺的真空地帶。

歷史告訴我們，難民潮不會因為邊境關閉就憑空消失，它只會以更混亂、更悲慘的方式，衝擊現有的秩序。當飛彈落下，家園化為廢墟，被迫踏上逃亡路的伊朗人、黎巴嫩人、阿富汗人，他們所求的不過是活下來的權利。

然而，在這個自私的時代，誰能給他們一個答案？或許，真正的損失，不是我們將付出的金錢，而是我們在見證這場人類苦難時，所選擇的集體沉默與背離。

▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

▲▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►人道協助還是政治操作？　解析上海轉機事件的認知戰意涵

►國民黨的新竹難題　是否會團結歸隊將成為最大變數

►國民黨中央路線偏差　李四川民調大跌成第一個受害人？

投稿
申訴
蔡鎤銘

蔡鎤銘 蔡鎤銘

曾獲金融研訓院校園黑客松大學組金獎指導教授、第二屆行政院終身學習楷模。現任淡江大學財務金融系兼任教授／兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員。

蔡鎤銘最新文章

more

百萬難民潮來襲　誰來買單？

戰火引爆全球危機　美以伊衝突深度解析

兄弟之邦淪為戰場　巴基斯坦與阿富汗的公開衝突

點燃波斯灣火藥庫　川普對伊朗極限施壓的豪賭與區域崩..

司法與行政之爭重塑經貿體系　對等關稅違憲後的框架轉..

關鍵字: 蔡鎤銘 雲論 伊朗 難民 黎巴嫩 美國 歐洲 戰爭 土耳其 伊拉克 中東 聯合國

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台..
百萬難民潮來襲　誰來買單？
SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？
美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府
大家都在哪買毛孩用品？　寵物用品連鎖店熱門TOP1..

推薦閱讀

百萬難民潮來襲　誰來買單？

SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？

美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台..

大家都在哪買毛孩用品？　寵物用品連鎖店熱門TOP1..

美伊衝突升溫　中俄坐收漁利

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

國民黨中央路線偏差　李四川民調大跌成第一個受害人？

國民黨的新竹難題　是否會團結歸隊將成為最大變數

人道協助還是政治操作？　解析上海轉機事件的認知戰意..

相關文章

川普喊「延後川習會」逼中國護航荷莫茲海峽！外媒：北京恐不買單

川普喊「延後川習會」逼中國護航荷莫茲海峽！外媒：北京恐不買單

美國總統川普近日向中國施壓，希望北京協助重新開放遭伊朗威脅的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），甚至揚言若未獲得回應，可能延後原..

16小時前

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

打臉川普？是否派船艦護航荷姆茲海峽　南韓青瓦台「謹慎回應」

以色列派地面部隊突襲黎巴嫩！　擊斃真主黨戰士

以色列派地面部隊突襲黎巴嫩！　擊斃真主黨戰士

以軍宣布成功摧毀「哈米尼專機」！　連夜狂炸德黑蘭機場

以軍宣布成功摧毀「哈米尼專機」！　連夜狂炸德黑蘭機場

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

陸抗油價衝擊有韌性　陸智庫：荷姆茲若封鎖不斷需警惕長期風險

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

百萬難民潮來襲　誰來買單？

百萬難民潮來襲　誰來買單？

SMR還在驗證階段　台灣現在就..

美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的..

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如..

大家都在哪買毛孩用品？　寵物用..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面