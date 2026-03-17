百萬難民潮來襲　誰來買單？

▲戰事所帶來的，不僅是地緣政治的重新洗牌，更是一場即將衝擊歐洲、中東，乃至全球秩序的人道主義浩劫。問題在於，當數百萬人被迫離開家園，誰願意，或者誰有能力，去承接這場世紀災難的苦果。（示意圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

中東的火藥庫，似乎從未被真正撲滅過。當伊朗上空劃過導彈的軌跡，當黎巴嫩南部再度陷入以軍的撤離令之下，國際社會的神經不僅緊繃於戰火的蔓延，更開始預見一場規模可能超越敘利亞內戰時期的「人類遷徙潮」。戰事所帶來的，不僅是地緣政治的重新洗牌，更是一場即將衝擊歐洲、中東，乃至全球秩序的人道主義浩劫。問題在於，當數百萬人被迫離開家園，誰願意，或者誰有能力，去承接這場世紀災難的苦果？

根據政治專欄作家塔莎·凱里丁（Tasha Kheiriddin）於3月10日在GZERO Media發表的文章，歐盟庇護機構已發出警告：即便僅有10%的伊朗人（約910萬人）流離失所，其規模「也將與近幾十年來最大的難民潮相當」。

這不是危言聳聽，而是基於殘酷現實的推演。當世界各國右翼勢力抬頭、民族主義情緒高漲，2026年的門戶，對於逃難者而言，遠比2015年時要來得冰冷。

2015年的歷史 不會重演？

回顧2015年，當敘利亞、阿富汗和伊拉克的難民如潮水般湧入歐洲時，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的「我們能做到」一度被視為人道主義的燈塔。然而，十年過去，這盞燈的光芒不僅黯淡，甚至已轉向。

文章中提到，瑞典移民部長約翰·福塞爾（Johan Forssell）在剛結束的歐盟內政部長會議後明確表示：「我們不能再有10年前的情況，不能再有另一場難民危機。」他的話語，代表了歐洲集體向右轉的政治風向。

取而代之的，是歐盟一項新的承諾：向黎巴嫩運送食物、醫療包和其他援助物資。德國總理佛列德里希·梅爾茨（Friedrich Merz）則呼籲美國和以色列創造條件，讓伊朗「盡快穩定下來」，言下之意，是希望將難民阻擋在歐洲門外，直接在源頭或其周邊地區解決問題。

從敞開雙臂到金援止損，歐洲的態度轉變，顯示了政治現實的冷酷：內部通膨壓力、社會融合問題、以及極右翼勢力的崛起，已讓「接納」成為執政者不敢觸碰的政治禁忌。

鄰國自顧不暇 美國關上大門

當歐洲選擇築起高牆，地理上鄰近戰區的國家，便被迫成為第一道防線。然而，這些「緩衝區」本身早已不堪重負。

土耳其，這個擁有全球最大難民人口的國家，截至2024年已收容了約290萬敘利亞人，以及來自阿富汗、伊拉克、伊朗等地近20萬的難民與尋求庇護者。

儘管伊朗人原本可免簽進入土耳其旅遊90天，上週衝突加劇時也有數百人嘗試越界，但土耳其當局迅速與伊朗協商，暫停了三個邊境關卡的每日旅客通行。即便安卡拉宣布計劃建立緩衝區和能容納9萬人的帳篷城，但這對於可能出現的百萬級別難民潮而言，無異於杯水車薪。

伊拉克的處境同樣艱難。根據聯合國難民署的數據，該國已收容超過34萬名難民，其中約三分之一居住在靠近伊朗邊境的庫德斯坦地區。衝突本身也正在製造新的流離失所者。

據報導，在以色列對黎巴嫩南部和首都貝魯特部分地區發布撤離令後，已有數萬人穿越邊境逃回敘利亞。在黎巴嫩，近70萬人因戰火無家可歸；而在衝突爆發的前兩天，伊朗境內就有10萬人流離失所，且這個數字每小時都在成長。

更具諷刺意味的是，伊朗和黎巴嫩本身，過去正是難民的主要收容國。伊朗境內原有約250萬流離失所者，包括76萬阿富汗難民；黎巴嫩則收容了大量敘利亞人。如今，收容者自身也成了逃亡者，這讓區域內的收容網絡幾乎完全失能。

與此同時，曾是世界最大人道捐助國的美國，態度也極為明確。國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）在上週的記者會上表示，沒有計畫接納難民，並暗示中東有許多國家「如果需要，能夠」收容流離失所的人們。將責任推向區域內國家，配合自身大幅削減的援助預算（從140億美元砍至37億美元），美國的「美國優先」邏輯，在此刻顯得格外刺眼。

▼從敞開雙臂到金援止損，歐洲的態度轉變，顯示了政治現實的冷酷：內部通膨壓力、社會融合問題、以及極右翼勢力的崛起，已讓「接納」成為執政者不敢觸碰的政治禁忌。（圖／達志影像／美聯社）

金援枯竭 誰來支付天價帳單？

將難民留在區域內，需要一個關鍵前提：充足的資金。然而，這正是當前最脆弱的環節。

除了美國大幅削減對聯合國難民署等組織的資助外，包括英國和德國在內的一些國家，也因國內預算壓力而削減了捐助。這導致聯合國難民署未指定用途的資金比例，已降至17%，幾乎是2023年的一半。這嚴重限制了該組織在緊急情況下提供醫療、食物和避難所的能力。

換言之，當前的策略是：歐洲希望用錢解決問題，讓難民留在中東；美國不僅不想收人，連錢都不想多出；而中東的鄰國們，本身經濟與社會結構已在崩潰邊緣，根本無力獨自承擔。這場圍繞難民問題的國際責任推諉，最終可能演變成一場無人買單的人道災難。

結語

在這場即將到來的風暴中，沒有人是局外人。數百萬人的命運，被懸浮在大國政治算計、區域國家無力承擔、以及人道資金嚴重短缺的真空地帶。

歷史告訴我們，難民潮不會因為邊境關閉就憑空消失，它只會以更混亂、更悲慘的方式，衝擊現有的秩序。當飛彈落下，家園化為廢墟，被迫踏上逃亡路的伊朗人、黎巴嫩人、阿富汗人，他們所求的不過是活下來的權利。

然而，在這個自私的時代，誰能給他們一個答案？或許，真正的損失，不是我們將付出的金錢，而是我們在見證這場人類苦難時，所選擇的集體沉默與背離。

▼加薩走廊的巴勒斯坦難民逃離家園。（圖／路透）

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