伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

▲美國總統川普的作風一向傾向以壓倒性的軍事優勢迅速取得戰場主導權，一旦局勢達到約八成以上的控制程度，便可能片面宣布戰爭目標已經達到而結束。（圖／達志影像／美聯社）

●王宏仁／成大政治系教授、國策研究院執行長

當前美國與伊朗之間的軍事衝突雖然仍未完全落幕，但從華府的戰略節奏來看，這場戰爭仍希望以「速戰速決、政治宣示」的方式結束。換言之，美國總統川普的作風一向傾向以壓倒性的軍事優勢迅速取得戰場主導權，一旦局勢達到約八成以上的控制程度，便可能片面宣布戰爭目標已經達到而結束。不過，我們仍會看到戰後的情況是，伊朗透過無人機、飛彈或代理勢力進行的零星攻擊，使局勢維持在中、低強度衝突的狀態。

真正令北京高度警惕的 印太安全架構逐漸形成的新格局

這場衝突的真正外溢效應，並不只在中東地區，而是迅速擴散至全球能源與海上交通安全。其中最關鍵的便是伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的問題。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，全球約三分之一的海運石油必須經過此處，一旦航道受阻，整個亞洲經濟體都將面臨嚴峻的能源安全壓力。對於高度依賴能源進口的印太國家而言，這種風險尤為敏感，日本、南韓、印度以及台灣都難以置身事外。

正是在這樣的背景下，伊朗戰爭的發展也直接影響到原本外界高度關注的美中領導人峰會。美國總統川普已正式宣布，希望將原訂舉行的「川習會」延後約一個月，理由是他必須留在華府親自處理伊朗衝突所帶來的一系列外交與軍事決策。這個決定一方面顯示出中東戰事對華府戰略優先順序的影響，也反映出川普政府目前將穩定波斯灣局勢視為當前最迫切的國際議題。

這項延期決定對北京而言顯然產生複雜的政治訊號。從中國的角度來看，中國可以理解美國因中東局勢而調整外交行程的理由，但北京仍然希望美中兩國領導人能盡快舉行會談，以穩定雙邊關係並為今年的中美互動定下基調。

對習近平而言，與美國總統的高層會晤本身具有重要的政治象徵意義，不僅能向國內展現中國仍是全球權力結構中的關鍵大國，也有助於維持北京長期希望塑造的「大國協調」敘事。

但另一方面，中國在伊朗問題上是處於進退兩難的處境。川普已經公開點名中國，要求北京協助確保荷莫茲海峽航道的暢通。但是，北京長期與伊朗保持密切的能源與戰略合作關係，不願被視為在此時配合美國對伊朗施壓；然而，中國同時也是中東能源高度依賴的國家之一，對荷莫茲海峽的航道安全同樣有高度需求。今年又是第二屆中國－阿拉伯國家峰會舉行的時間，中國更不希望與其他阿拉伯國之間產生衝突。在這種情況下，北京很可能選擇保持低調與模糊立場，一方面避免直接捲入衝突，另一方面也避免在外交上公開站在任何一方。

從中國的戰略優先順序來看，其實貿易關稅問題並非最關注的焦點。真正令北京高度警惕的，是印太安全架構中逐漸形成的新格局。首先，日本已經在台灣問題上展現出愈來愈接近「戰略清晰」的姿態。其次，美國對台軍售不僅金額持續提高，武器內容也逐漸朝向更具嚇阻與反制能力的系統。這些發展對中國而言，都意味著台海戰略環境正在逐步改變。

因此，北京這次勢必希望透過今年首次的川習會，直接向美國最高領導人施壓，要求華府在台灣問題上採取更明確的限制措施。例如，北京很可能再度要求美方限制台灣總統將來過境美國的規格和待遇、減緩美台關係制度化的進程、避免美台高層官員互訪的層級或頻率，甚至期待川普在公開場合可以像是當初的柯林頓總統一樣表達「反對台獨」的立場。

▼對習近平而言，與美國總統的高層會晤本身具有重要的政治象徵意義，不僅能向國內展現中國仍是全球權力結構中的關鍵大國，也有助於維持北京長期希望塑造的「大國協調」敘事。（圖／路透）

北京藉中東危機重新尋找談判空間 台灣必須審慎因應

對台灣而言，真正需要警覺的是北京可能透過新的敘事方式重新包裝台灣問題。中國可能試圖以經濟合作、巨額採購或貿易讓利等方式，換取川普在言詞上的某種政治表態。

更需要注意的是，北京也可能利用川普個人談判風格的彈性，嘗試引導美方在台灣問題上出現偏離既有政策的說法，例如模糊化對台安全承諾，或在公開談話中出現支持「和平統一」的措辭。

幸運的是，台美之間也同時存在一個相對穩定的因素，那就是國務卿魯比歐（Marco Rubio）在川普政府內扮演的外交與國安角色。若魯比歐在川習會過程中持續發揮影響力，至少可以在一定程度上對美中談判的過程形成監督與制衡。

台灣對於伊朗戰爭真正要關注的並不是戰爭本身，而是這場戰爭如何讓中國利用來成為新的議題設定與操作。當全球焦點轉向中東危機之際，北京也可能藉機在台灣問題上重新尋找談判空間，這正是台灣在未來一段時間必須審慎因應的戰略挑戰。

▼對台灣而言，真正需要警覺的是北京可能透過新的敘事方式重新包裝台灣問題。中國可能試圖以經濟合作、巨額採購或貿易讓利等方式，換取川普在言詞上的某種政治表態。（圖／達志影像／美聯社）

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