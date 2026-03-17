ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當「成家」變成一場職場豪賭　「年輕人的猶豫」不只是因為薪資

我們想讓你知道…對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估。

▲（圖／記者周宸亘攝）

▲截至今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長，2月的新生兒數量甚至跌到只剩6,523人。（圖／記者周宸亘攝）

●林志鴻／關心勞工權益公民

這陣子，手機新聞推播的數字令人心驚。截至今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長，2月的新生兒數量甚至跌到只剩6,523人。看著去年整年僅10.7萬名新生兒的數據，身為正處於適婚年齡、卻對踏入婚姻與生子猶豫不決的「這代年輕人」，我想說的是：我們並非不想生小孩，而是不確定，現在的職場環境是否容許年輕人花時間「愛小孩」。

對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估。

彈性育嬰假　從「敢請」到「能請」的距離

長期以來，育嬰留職停薪被視為一種「斷崖式」的選擇，要嘛全拿，要嘛全丟。幸好，勞動部從元旦起推出的新制——「以日申請」的育嬰留停，終於打破了這種僵局，這是就業保險制度彈性化的一大突破。而且，勞動部長洪申翰也答應研議開放到3-6歲孩童家長適用，預計下半年提出修法草案。

對於第一線勞工來說，生活中總有許多突發狀況：小孩突然發燒、托嬰中心臨時停托。如果只能請長假，往往會造成同事負擔、自己職位被邊緣化；但若能以「天」為單位彈性運用，我們就不必在「當個好員工」與「當個好父母」之間痛苦地二選一，這份靈活性，是給予猶豫者的一劑強心針。而且，好消息是，最新的數據顯示，已經有超過2700名家長申請。

▼勞動部從元旦起推出的新制——「以日申請」的育嬰留停，終於打破了這種僵局，這是就業保險制度彈性化的一大突破。（圖／資料照）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

99% 的中小企業　是政策落實的深水區

然而，理想與現實的鴻溝在於：台灣有99.4%的企業規模小於100人。在這些中小企業裡，一個人往往要分擔三個人的工作，這也是我們最擔心的。

政府雖然有好的法規，但如何「出資鼓勵」這些小公司把托嬰中心或幼兒園做好，才是關鍵。我們不敢奢望每一間公司都蓋一棟豪華幼兒園，但我們期待政府能引導企業，將「育兒友善」轉化為一種人才競爭力。

給企業與人資的呼籲　照顧員工和子女是雙贏

勞動部從5月1日起實施「強化企業托育」新制，我誠摯希望企業主與人資主管們能看見這個趨勢。即便公司目前無法立刻設置硬體托育設施，也可以先從最基礎的軟性措施做起。

事實上，勞動部除了補助空間設置，對於企業發放育兒補助也有相關企業補助方案，100人以下企業只需要負擔3成預算，政府出資7成，就可以馬上讓員工有感。這不僅是給員工的福利，更是留住核心人才的手段之一。

當我們看到一間公司願意主動對接政府資源，支持員工生養時，那種「被接住」的安全感，才是讓我們願意點頭成家的關鍵。

▼當我們看到一間公司願意主動對接政府資源，支持員工生養時，那種「被接住」的安全感，才是讓我們願意點頭成家的關鍵。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►百萬難民潮來襲　誰來買單？

►SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？

►美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府

投稿
申訴
關鍵字: 林志鴻 雲論 少子化 成家 生子 勞動部 勞工 年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
當「成家」變成一場職場豪賭　「年輕人的猶豫」不只是..
從李四川新北市民調　看地方選舉連動效應
伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台..
百萬難民潮來襲　誰來買單？
SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？

推薦閱讀

當「成家」變成一場職場豪賭　「年輕人的猶豫」不只是..

從李四川新北市民調　看地方選舉連動效應

美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府

百萬難民潮來襲　誰來買單？

無人機消耗戰的時代來臨　伊朗戰爭給台灣的軍事啟示

閻大富／五虎將「被放假」　中信兄弟不能說的真相

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台..

SMR還在驗證階段　台灣現在就談核能承諾是否過早？

蘿莉島＆川普的美國夢

台灣犯罪故事》先從第二單元看！　李銘忠痞帥演繹劉煥..

相關文章

從李四川新北市民調　看地方選舉連動效應

從李四川新北市民調　看地方選舉連動效應

從美麗島電子報最新的2026新北市長選舉可能人選支持度民調（3月9日至11日調查）結果顯示，縱使藍白合成功共推李四川參選新北市長，也只是以3..

陳淞山 8小時前

面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

新生兒死亡「7成發生在1周內」　國衛院：周產期照護要更早介入

新生兒死亡「7成發生在1周內」　國衛院：周產期照護要更早介入

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

伊朗戰爭的外溢影響　中東衝突如何牽動近期川習會與台灣處境

64年私校「陽明工商」8月停招　校產擬捐台南藝術大學

64年私校「陽明工商」8月停招　校產擬捐台南藝術大學

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

當「成家」變成一場職場豪賭　「..

當「成家」變成一場職場豪賭　「..

從李四川新北市民調　看地方選舉..

美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的..

百萬難民潮來襲　誰來買單？

無人機消耗戰的時代來臨　伊朗戰..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面