當「成家」變成一場職場豪賭　「年輕人的猶豫」不只是因為薪資

▲截至今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長，2月的新生兒數量甚至跌到只剩6,523人。（圖／記者周宸亘攝）

●林志鴻／關心勞工權益公民

這陣子，手機新聞推播的數字令人心驚。截至今年2月底，台灣總人口數已連續26個月負成長，2月的新生兒數量甚至跌到只剩6,523人。看著去年整年僅10.7萬名新生兒的數據，身為正處於適婚年齡、卻對踏入婚姻與生子猶豫不決的「這代年輕人」，我想說的是：我們並非不想生小孩，而是不確定，現在的職場環境是否容許年輕人花時間「愛小孩」。

對我們而言，結婚生子不再只是買不買得起房的經濟題，而是一場關乎職業生涯存亡的風險評估。

彈性育嬰假 從「敢請」到「能請」的距離

長期以來，育嬰留職停薪被視為一種「斷崖式」的選擇，要嘛全拿，要嘛全丟。幸好，勞動部從元旦起推出的新制——「以日申請」的育嬰留停，終於打破了這種僵局，這是就業保險制度彈性化的一大突破。而且，勞動部長洪申翰也答應研議開放到3-6歲孩童家長適用，預計下半年提出修法草案。

對於第一線勞工來說，生活中總有許多突發狀況：小孩突然發燒、托嬰中心臨時停托。如果只能請長假，往往會造成同事負擔、自己職位被邊緣化；但若能以「天」為單位彈性運用，我們就不必在「當個好員工」與「當個好父母」之間痛苦地二選一，這份靈活性，是給予猶豫者的一劑強心針。而且，好消息是，最新的數據顯示，已經有超過2700名家長申請。

▼勞動部從元旦起推出的新制——「以日申請」的育嬰留停，終於打破了這種僵局，這是就業保險制度彈性化的一大突破。（圖／資料照）

99% 的中小企業 是政策落實的深水區

然而，理想與現實的鴻溝在於：台灣有99.4%的企業規模小於100人。在這些中小企業裡，一個人往往要分擔三個人的工作，這也是我們最擔心的。

政府雖然有好的法規，但如何「出資鼓勵」這些小公司把托嬰中心或幼兒園做好，才是關鍵。我們不敢奢望每一間公司都蓋一棟豪華幼兒園，但我們期待政府能引導企業，將「育兒友善」轉化為一種人才競爭力。

給企業與人資的呼籲 照顧員工和子女是雙贏

勞動部從5月1日起實施「強化企業托育」新制，我誠摯希望企業主與人資主管們能看見這個趨勢。即便公司目前無法立刻設置硬體托育設施，也可以先從最基礎的軟性措施做起。

事實上，勞動部除了補助空間設置，對於企業發放育兒補助也有相關企業補助方案，100人以下企業只需要負擔3成預算，政府出資7成，就可以馬上讓員工有感。這不僅是給員工的福利，更是留住核心人才的手段之一。

當我們看到一間公司願意主動對接政府資源，支持員工生養時，那種「被接住」的安全感，才是讓我們願意點頭成家的關鍵。

▼當我們看到一間公司願意主動對接政府資源，支持員工生養時，那種「被接住」的安全感，才是讓我們願意點頭成家的關鍵。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。