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歐洲拒戰、美國孤戰　一場沒有同盟的戰爭正在成形

我們想讓你知道…當歐洲說「這不是我們的戰爭」，當美國社會也不再支持這場戰爭，一個新的時代正在浮現。這不是霸權的終結，而是霸權的轉型：從制度領導轉向交易關係，從價值整合轉向利益計算，從自動同盟轉向條件合作。

▲。（圖／路透社）

▲歐洲此次的拒絕，正是對這種轉變的直接回應。它拒絕的不只是軍事行動，而是拒絕將同盟降格為交易。（圖／路透社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

當歐洲與英國對川普說出「這不是我們的戰爭」時，國際政治其實跨過了一道無聲卻關鍵的門檻。

這句話表面上是對荷姆茲海峽軍事行動的拒絕，但實質上卻是對一整套國際秩序邏輯的否定。它否定的，不只是要不要派遣軍艦，而是拒絕承認一個前提：一場由單一國家主導、未經集體決策的戰爭，可以自動轉化為同盟義務。

這是一種語言的變化，更是一種權力的變化。

在過去數十年，美國領導的國際體系依賴一種關鍵能力：能夠將戰爭敘事轉化為集體認同。當華府定義一場衝突為「我們的戰爭」，盟友多半會在不同程度上跟隨。然而，在2026年的荷姆茲危機中，這種能力首次明顯失效。

歐洲沒有說「我們會考慮」，而是直接說：「不是我們的。」

這不是戰術分歧，而是敘事拒絕。

第一個斷裂　同盟從制度轉向交易

冷戰以來的跨大西洋體系，建立在三個元素之上：軍事保護、制度協調與價值認同。這三者的結合，使得北約不只是軍事聯盟，更是一種政治共同體。

然而，川普正在拆解這種結構。

他將安全視為成本，將駐軍視為投資，將同盟視為帳本。當他要求歐洲出兵時，他的邏輯並非制度協商，而是交易對價：美國保護你們，你們就應該回報。

這種思維可以被概括為「交易式霸權」（transactional hegemony）。在這種模式下，同盟關係從共同體轉變為契約關係；從長期信任轉變為短期計算。問題在於，一旦同盟關係市場化，它的穩定性便隨之下降。因為當成本與利益變動，合作也會隨之鬆動。

歐洲此次的拒絕，正是對這種轉變的直接回應。它拒絕的不只是軍事行動，而是拒絕將同盟降格為交易。

第二個斷裂　民主動員能力的崩解

如果說歐洲的反應揭示了外部同盟的裂縫，那麼美國內部的狀況則揭示了另一個更深層的問題：民主動員能力的衰退。

近日，《紐約時報》的專欄作家米雪·戈德寶 (Michelle Goldberg) 的觀察提供了關鍵對照。2003年伊拉克戰爭之前，美國社會展現出高度一致性。政治菁英、主流媒體與文化產業形成一種近乎封閉的支持環境，使反戰聲音被邊緣化。

但2026年的情況完全不同。民調顯示戰爭從一開始就缺乏支持；媒體呈現分裂而非一致；甚至保守派內部也出現嚴重分歧。更關鍵的是，美國總統作為「戰時領導者」的象徵權威已被侵蝕。

當總統本身不再維持戰爭的莊嚴性，社會也不再自動進入服從狀態。於是，當說服失效，權力轉向壓迫。對媒體的威脅、對批評者的指控，並非單純的政治操作，而是動員失敗後的制度性補償。

這揭示了一個關鍵事實：美國仍具軍事優勢，但已難以將其轉化為政治共識。

第三個斷裂　同盟體系的條件化

當內部與外部動員同時失效，結果便是同盟體系的結構性轉變。

過去，同盟運作依賴預設：當危機發生，成員會自動協調行動。然而，荷姆茲危機顯示，這種預設正在消失。

歐洲的回應呈現出新的模式：參與不再是義務，而是選擇；支持不再基於身份，而基於利益；合作不再全面，而是有限且可撤回。

這種「條件化同盟」意味著，同盟將從整體性結構轉變為功能性網絡。

在這個新體系中，沒有任何行動是自動的，每一項決策都需要重新談判。

地緣經濟的弔詭　利益與風險的反轉

其中，最具弔詭意味的是，歐洲在拒絕參戰的同時，其經濟利益卻高度依賴荷姆茲海峽。

這構成一種典型的地緣經濟困境：不參戰，將承受能源價格上升與通膨壓力；參戰，則可能被拖入長期軍事衝突。歐洲選擇前者，顯示其戰略優先順序已經改變。在高度不確定環境中，避免戰爭風險優先於確保資源供應。

這種選擇，也進一步削弱了美國透過能源安全動員盟友的能力。

▼不參戰，將承受能源價格上升與通膨壓力；參戰，則可能被拖入長期軍事衝突。歐洲選擇前者，顯示其戰略優先順序已經改變。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

最深層的崩解　戰爭的正當性消失

然而，真正的轉折點不在於軍事或經濟，而在於語言。

當歐洲開始用明確語句說出「這不是我們的戰爭」，問題便從戰略層面升級為正當性層面。這不只是拒絕參與，而是拒絕承認這場戰爭的合理性。

這意味著三個層次的同時崩解：

一 、制度層面：北約未啟動集體機制；
二、同盟層面：歐洲拒絕參與；
三、敘事層面：戰爭無法被定義為「我們的」。

當這三者同時失效，一場戰爭即失去集體正當性。

這正是荷姆茲危機最重要的訊號：戰爭不再只是權力的延伸，而是必須通過敘事與認同的驗證。一旦無法命名為「共同的」，它就難以共同承擔。

霸權的極限　從領導到脅迫

這場危機揭示的，最終是霸權的極限。

美國仍然擁有世界最強大的軍事力量，但其影響力不再建立在制度與認同之上，而逐漸依賴壓力與威脅。當川普以北約未來作為籌碼，要求盟友配合行動時，他實際上已將領導轉化為脅迫。

問題在於，脅迫可以帶來短期配合，卻無法建立長期信任。

當同盟關係轉向壓力維繫，其穩定性必然下降。這不只是政策問題，而是結構問題。

後同盟時代與信任的稀缺

荷姆茲海峽終將重新開放，油價也會回落。但這場危機留下的影響，不在於航道，而在於同盟。當歐洲說「這不是我們的戰爭」，當美國社會也不再支持這場戰爭，一個新的時代正在浮現。這不是霸權的終結，而是霸權的轉型：從制度領導轉向交易關係，從價值整合轉向利益計算，從自動同盟轉向條件合作。

這是後同盟時代。在這個時代中，最稀缺的資源，不再是軍事力量或能源，而是信任。畢竟，航道可以用軍艦打通，但信任，無法用威脅建立。

▼當川普以北約未來作為籌碼，要求盟友配合行動時，他實際上已將領導轉化為脅迫。問題在於，脅迫可以帶來短期配合，卻無法建立長期信任。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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