川普對伊朗出手　北京默默進牌「但還沒聽牌」





▲川普這次對伊朗動武，表面上是在展示力量，實際上卻也把美國的幾個老問題一起翻到了桌面上：兵力分配有限、彈藥消耗驚人、盟友開始焦慮、國內意見分裂，還有最重要的一點，美國又一次讓對手近距離觀察它怎麼出牌。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

根據外媒報導，西方官員認為，中國軍方正密切研究川普政府對伊朗的軍事行動，從美軍的攻擊能力、兵力調動、武器消耗到戰區資源重新分配，全面觀察這場戰爭帶來的戰略訊號。

北京最在意的，不只是美國怎麼打伊朗，而是美國為了中東戰場，是否不得不從印太抽走注意力與軍事資源。與此同時，中國長期透過石油採購、金融管道、基礎建設合作與外交支持，持續幫助伊朗度過孤立與制裁壓力。這場戰爭也讓原本備受期待的川習會增添變數，中美關係在貿易休戰、台海、安全競爭與中東危機之間，再次進入更複雜的拉鋸。

這場戰爭美國在賭翻牌 中國在算怎樣能先聽牌

對於美中之間的博弈，我曾經用川普在打撲克而習近平玩的是麻將來形容，而美國現在確實像是在打德州撲克，而且是那種已經被旁邊人看穿手上牌不夠好，卻還得繼續硬撐場面的玩家。

美國手上的牌未必真的很差，但問題是別人已經大概知道你有什麼，也知道你不敢隨便梭哈，更知道你現在只能靠翻出來的公共牌，看能不能賭到後面幾輪的運氣。

川普這次對伊朗動武，表面上是在展示力量，實際上卻也把美國的幾個老問題一起翻到了桌面上：兵力分配有限、彈藥消耗驚人、盟友開始焦慮、國內意見分裂，還有最重要的一點，美國又一次讓對手近距離觀察它怎麼出牌。

而中國比較像坐在另一張麻將桌上，不是急著胡牌，而是在看準美國注意力轉移之後，開始積極吃牌、碰牌，慢慢把局勢往對自己有利的方向整理。

北京現在最開心的，不是伊朗替它打贏了什麼，而是美國又被中東牽住，印太壓力就自然鬆一點；美國一旦分兵，中國就多一點時間調整節奏；美國一旦消耗昂貴軍備，中國就多一點機會評估未來衝突中該怎麼讓對手付出更大代價。

只是，北京雖然正在吃牌碰牌，卻還沒有聽牌，因為中國自己也有風險。它依賴中東能源，擔心荷姆茲海峽出事；它不想看到伊朗太快倒下，但也不想因為力挺伊朗而拖累自己和海灣阿拉伯國家的關係。也就是說，中國目前是在收紅利，但還沒有收到可以穩贏的程度。

所以這場戰爭最值得注意的地方，不是誰口號喊得大聲，而是誰在混亂裡拿到更多結構性的優勢。川普想用出牌展現強勢，但外界看到的卻是美國底牌被摸得越來越清楚；中國沒有公開衝第一線，卻在旁邊慢慢調整位置，等著美國自己把更多牌打出來。這就是現在最微妙的差別：美國在賭翻牌，中國在算怎樣能先聽牌。

根據目前的最新研判，這場戰爭已經比原本預期的更長，而且也很難有漂亮收尾的軍事行動。因為伊朗不容易快速倒下，美國也不太可能輕易承認投入成本過高而立刻抽身，雙方都會傾向把局勢拖進一個彼此消耗、各自宣稱有成果的節奏。大致來看，當川習會宣布推遲，基本上代表美國在原定的四月初之前無法完成這次的任務，衝突很可能還會持續三到四週。

在川普政府找到下台階之前的這段時間，真正忙著計算得失的，不只是德黑蘭和華府，還有在旁邊冷眼旁觀、默默進牌的北京。

▼北京雖然正在吃牌碰牌，卻還沒有聽牌，因為中國自己也有風險。它依賴中東能源，擔心荷姆茲海峽出事；它不想看到伊朗太快倒下，但也不想因為力挺伊朗而拖累自己和海灣阿拉伯國家的關係。（圖／達志影像／美聯社）

台灣 也不能只是旁觀者

因為這場戰爭其實正在回答一個最現實的問題：當美國同時面對多個戰場時，它的資源、意志與承諾能撐到什麼程度？這不只是華府的問題，而是台海安全的核心變數。

台灣真正需要觀察的，不只是軍事技術或戰術細節，而是三件事：第一，美國在高強度消耗戰中的持久力；第二，盟友在壓力下的實際支持程度；第三，中國如何把「別人的戰爭」，轉化成「自己的準備」。

如果看不清這三點，就容易誤判未來。

這場仗，表面上在中東，但真正的訊號，其實正指向印太。牌還在桌上，沒有人已經贏，但有人正在慢慢把局勢，變成對自己更有利的樣子。

▼台灣真正需要觀察的，不只是軍事技術或戰術細節，而是三件事：第一，美國在高強度消耗戰中的持久力；第二，盟友在壓力下的實際支持程度；第三，中國如何把「別人的戰爭」，轉化成「自己的準備」。（圖／總統府提供）

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