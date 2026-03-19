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「川習會」延期　葫蘆裡賣什麼膏藥？

我們想讓你知道…不可否認，中美雙方都希望維持高層對話的管道；但種種跡象顯示，當美方片面宣布「川習會」的日期後，其前景就籠罩著一片陰霾。

▲▼G20川習會。（圖／路透社）

▲美國總統川普接受英國《金融時報》專訪時表示，北約成員國和中國高度仰賴荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸石油，應協助維護區域海域航行安全，並暗示若北京拒絕配合，他將延後原訂於本月底舉行的「川習會」。（圖／路透社）

●趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授

美國總統川普本（3）月15日接受英國《金融時報》專訪時表示，北約成員國和中國高度仰賴荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸石油，應協助維護區域海域航行安全，並暗示若北京拒絕配合，他將延後原訂於本月底舉行的「川習會」。

戰事發展超出川普原先預期　還讓美國長期陷入中東泥沼

隨後川普即公開宣布，要求中共把「川習會」延後一個月；與此同時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則澄清說，川普此舉與是否要求中國協助恢復荷莫茲海峽無關，而是因為此時此刻，川普需要在華府協調伊朗戰事。

中美都同意元首外交對塑造雙邊關係發揮的關鍵性作用，從雙方各自面對的內外環境看，「川習會」理應產生「雙贏」的效果。

川普競選期間曾向美國人民保證，「不再有無止境的戰爭」，如今卻因發動對伊朗的軍事行動而撞到鐵板。戰事發展不僅超出他原先的預期，而且還有可能讓美國長期陷入中東戰爭的泥沼。

川普的如意算盤是仿照「委內瑞拉模式」，以斬首行動結束哈米尼（Ali Khamenei）的神權統治，在伊朗內部扶植一個親美政權。因此，在戰爭開始當天，川普就告訴伊朗民眾：「當我們完成行動後，你們就去接管政府」；但事與願違，繼任伊朗最高領袖的穆吉塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei），立場更加激進，而伊斯蘭革命衛隊及其民兵組織，則是依然紋絲不動。

伊朗軍方的反擊力道，顯然也出乎川普的意料之外。伊朗不僅即時擴大戰局，向周邊海灣國家發射無人機和導彈，更祭出手中一張影響全球經濟的王牌，即揚言立即封鎖荷莫茲海峽。據估計，全球每天約有2000萬桶原油經過這裡，占全球消費量的兩成。

川普本人因這場戰爭，承受來自國內外的極大壓力。例如開戰以來，美國國內汽油價格飆升25％，農民面臨肥料成本上升的困境。民調顯示，多數美國人強烈反對這場對伊戰爭，就連川普最死忠的MAGA支持群體內部，也開始出現雜音。民主黨更藉此大打「伊朗牌」，希望在期中選舉有所斬獲。

在對外方面，川普組「護航聯盟」的想法，並未獲得盟國的大力支持，英、德兩國即明確表態，拒絕被捲入對伊朗的戰爭。另外，根據《紐約時報》報導，亞洲正從美國的最新衝突中得出三個初步結論：第一，亞洲遠非美國的優先事項；第二，中國的影響力和信心將得到提升；第三，各國不能依賴美國提供武器。

中共是全球最大的石油和天然氣買家，伊朗出口原油80％流向中國大陸。中東情勢緊張及油價走勢的高度不確定性，當然會對中國大陸經濟產生衝擊。大陸經濟學家羅志恒即認為，油價推升物價可能產生下列不利影響：

第一，「成本推動型通膨」（企業將提高之生產成本轉嫁至產品價格，致整體物價上升）將增加生活成本，尤其衝擊中低收入民眾；

第二，中下游企業面臨原料價格上漲及終端需求不足，致利潤下滑，預期轉弱；

第三，「輸入性通膨」（因國際價格上升或匯率貶值，提高進口商品或原料價格，進而推升本國物價）增加外匯流出壓力，不利人民幣匯率穩定；

第四，供給衝擊增加通膨，或制約貨幣政策穩增長成效。

習近平重視經濟安全，中共幾十年來已投入數千億美元發展電動車和由核能、太陽能、風能、水能等可再生能源。有專家預測，中國大陸的石油和天然氣消費已達峰值，不再那麼容易受到能源供應中斷的影響。此外，中共今年頭兩個月原油進口同比增長了15.8％，顯示當局已展開超前儲備的工作。

▼習近平重視經濟安全，中共幾十年來已投入數千億美元發展電動車和由核能、太陽能、風能、水能等可再生能源。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

當美方片面宣布「川習會」的日期後　前景就籠罩著一片陰霾

國際政治教科書告訴我們，元首會面的形式意義重於實質意義，而重要的是會前協商。為了避免元首會面出現「不歡而散」的局面，雙方都會派「先遣部隊」就會面的時間、地點和議題，進行充分的協商，如果協商不成，則「相見不如不見」。

不可否認，中美雙方都希望維持高層對話的管道；但種種跡象顯示，當美方片面宣布「川習會」的日期後，其前景就籠罩著一片陰霾。例如，《紐約時報》曾引述中國分析人士的話說，白宮遲遲不提供川普的議程細節，以及雙方可能達成的協議，令中共官員感到挫敗；而美國商界領袖則表示，他們尚不清楚是否會被邀請隨同總統出行。

因此，川普坐鎮白宮處理戰務，誠然有其合理性；但雙方的會前協商或許也存在一些矛盾，讓「川習會」無法「如期」舉行。

去年10月在韓國舉行的「川習會」，雙方曾達成一項為期一年的貿易戰停火協議。在商言商，外界研判經貿或許是雙方較有可能建立共識的領域。中共可能增加對美農產品和波音飛機的採購；而美國也有可能放寬對中國大陸的出口限制。貝森特與中共副總理何立峰在巴黎舉行會談的目的，就是要為「川習會」的這個部分敲定議程。

然而，就在美方連續啟動2起涉及中方的301調查後，中共商務部發言人立即向美方提出交涉，敦促美方「立即糾正錯誤做法，中方將保留採取一切必要措施的權利。」連經貿談判都一波三折，何況是那些涉及外交及安全的敏感議題。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為：「從中國的角度看，這次議程中最重要的問題其實是台灣議題。」我認為基於美國本身的利益和國內政治考量，川普不可能在「反獨促統」和美國對台軍售等中共關注的這些議題上，輕易做出讓步。

當然，涉及俄烏和美伊戰爭等外交議題，中共也沒有意願配合川普演出。以美伊戰爭為例，中共呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級。語調四平八穩，但立場明顯偏向伊朗這邊。

中共強調中美「合則兩利，鬥則俱傷」。站在台灣的立場，個人樂見中美維持和平穩定的關係；但客觀形勢的變化非個人的主觀意願所能轉移。中美關係影響兩岸關係，台灣必須做好應變的準備。

▼川普坐鎮白宮處理戰務，誠然有其合理性；但雙方的會前協商或許也存在一些矛盾，讓「川習會」無法「如期」舉行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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曾任政大國關中心副主任、東亞所及俄羅斯所所長，並參與政府中國大陸事務諮詢工作，見證兩岸關係不同階段的發展。深信只有兩岸和平對話才能創造兩岸互利共贏的局面。

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