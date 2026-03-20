對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中的戰略地位

▲荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為波斯灣能源輸出的核心鎖鑰，承載全球近20%的原油運量，為全球石油安全秩序的戰略中樞。（圖／達志影像／美聯社）

●張福文／高雄科技大學兼任助理教授

在全球經濟高度相互依存的時代，能源流動不僅是經濟命脈，更是地緣政治權力結構的核心。美國若欲鞏固其全球領導地位並粉碎「多極化」趨勢，對全球能源秩序絕對支配權的掌控，無疑是其重構霸權秩序的核心戰略。

荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）作為波斯灣能源輸出的核心鎖鑰，承載全球近20%的原油運量，為全球石油安全秩序的戰略中樞。在當代國際安全框架下，美國憑藉其跨區域的絕對海權優勢，實質主導了全球能源航道的話語權，更將此作為關鍵的戰略槓桿，左右歐洲與東亞盟國對其戰略體系的依存，進而鞏固其全球霸權結構的穩定。

2026年2月28日，美國「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動。川普政府揚棄了傳統的「鮑威爾主義」，不再尋求國內共識、國會授權或有明確的撤軍時程，轉而採用具備「戰略韌性與模糊性」的軍事策略，進行「摧毀威脅」（如打擊伊朗飛彈、海軍及核武設施）。

但此舉並無法達成伊朗「政權更迭」的目標，卻足以確立美國對荷姆茲海峽的絕對主導;透過對全球東西半球能源運輸咽喉的戰略合圍，美國將建構出「石油世紀 2.0」下，以其為主導的石油霸權秩序。

然而，這場軍事博弈亦引發了劇烈的連鎖反應。隨著關鍵航道受阻與區域性報復行動頻傳，全球油價急遽飆升，供應鏈面臨系統性中斷。地緣政治的動盪不僅推升了全球通膨壓力，更可能反向侵蝕美國國內的政經穩定。本文試圖剖析美國如何藉由海權優勢重塑能源秩序，並探討其隱含的戰略代價與系統性不確定性。

瓦解中俄伊「金三角」的灰色物流網

長期以來，中國、俄羅斯與伊朗利用俄羅斯的產能、伊朗的地理咽喉，以及中國的龐大需求，依賴「幽靈船隊」（Ghost Fleets）構建了一套避開美元監控的灰色物流網，形成相對獨立的能源「金三角」。

然而，隨著2026年初的美國軍事行動後，加強對巴拿馬運河與荷姆茲海峽的軍事監控，形成東西半球能源流動的「雙重監控壓力」。標誌著美國的制裁手段已從「經濟制裁體系」升級為「航道的軍事攔截」。

在西半球部分，委內瑞拉對中國出口原油航程受嚴密追蹤，使其原油面臨淪為「海上浮倉」的風險；東半球方面，根據船舶追蹤數據，荷姆茲海峽出現船隻避開與滯留現象，被迫轉向的路徑不僅大幅增加了運輸成本，更拉長了中國獲取原油的時間週期。美國的「航道威懾」策略極度壓縮了中、俄、伊海上石油貿易的隱匿空間。當「航運監控」取代「外交制裁」成為核心變數時，原本支撐金三角的灰色物流網，將因風險成本過高而喪失其戰備韌性。

能源流速武器化

在2026年兩次軍事行動，秉持「低成本、高強度原則」，不承擔傳統鮑威爾主義主張「誰破壞，誰負責」-陶器穀倉法則的風險，而是以軍事韌性策略針對目標進行打擊。以對伊朗的行動為例，其戰略意圖並非地面佔領油田，而是徹底摧毀伊朗海軍及導彈系統，進而消除其對荷姆茲海峽航道上的「干預能力」。

這種軍事威懾的本質並非「贏得戰爭」，而是透過武力來極大化談判籌碼。在此框架下，全球石油市場的供給預期不再僅取決於石油輸出國組織（OPEC）的配額計畫，而是掌握在全球第一大石油生產國的美國與其五角大廈的戰略決策中。

這種「能源流速」武器化策略，賦予了美國對「全球邊際供應量」的絕對調控權，使其能直接操縱全球油價與通膨預期。其戰略矛頭直指受制裁的俄羅斯原油與中國的海上供應鏈，試圖透過「物理性掐斷輸出」與「引爆需求壓力」的雙重手段，誘發敵對經濟體的內部恐慌與矛盾轉化。

然而，儘管EIA等機構曾預測2026年石油市場將供過於求，但目前的航運停滯已推升布蘭特原油（Brent）突破每桶 80 美元。美國能否在打擊「中俄伊金三角」的同時，精準控制短期波動而不致演變成系統性失衡，將是在「石油世紀 2.0」下，美國能否主導全球石油秩序的終極考驗。

▼這種「能源流速」武器化策略，賦予了美國對「全球邊際供應量」的絕對調控權，使其能直接操縱全球油價與通膨預期。（圖／達志影像／美聯社）



石油秩序重構的代價

面對美國的航道鎖喉，中、俄兩國長期佈局的「能源安全韌性」已轉化為實質的「陸權對抗海權」同盟。中國藉由「中俄／中亞陸上輸油管道」建立實體避險屏障，俄羅斯則加速開發「北極航道」以構建繞過美海權封鎖的替代路徑。儘管這些陸權導向的供應線短期內難以完全抵銷海上物流的高額溢價，但其具備的「能源緩衝」功能，有效延緩了中國工業陷入立即性「能源窒息」的風險。

美國川普的韌性軍事行動，無視公眾辯論與國會授權的戰爭方式，雖然換取了行動的彈性，但亦導致區域盟友與市場難以預測行動終點，中東盟友更須在缺乏長期安全承諾下，獨自承受伊朗針對產油設施的報復風險。

這種不確定性引發了全球石油市場的預期性恐慌，隨之而來的物流溢價與供應鏈斷裂，是否將推升美國無法控制的通膨壓力，最終造成對美國國內政局造成劇烈的震盪，是美國必須注意的反噬結果。

結論 軍事彈性下的全球能源變局

2026年2月28日的美國展現具有韌性及目標明確的軍事行動，標誌著美國戰爭方式的根本轉向：透過精準打擊避免陷入阿富汗式的長期泥潭，並保留隨時定義「勝利」後撤離的戰術主動權。當伊朗海軍與導彈威脅徹底消除後，美國實際上已完成了對荷姆茲海峽、巴拿馬運河及委內瑞拉的戰略合圍。

全球能源秩序正由「市場機制」轉向美國霸權實力下的「准入權」，海上的石油貿易秩序，將形成了一個由美國海權主導的東西半球「O型閉環」。

而美國能否主導「石油世紀 2.0」下的能源秩序，將直接影響其全球霸權地位的穩固與否，至於委內瑞拉及伊朗後繼政權是能否實現民主轉型，已非目前美國外交政策的重點。然而，美國能否承受中、俄兩國在陸權範疇內建立更緊密的能源同盟，利用陸上管道與北極航道繞過美國海權的封鎖。

另外美國拋棄了對區域穩定的長期承諾，導致伊朗針對中東地區產油國原油設施的極端報復，因此所引發的「預期性恐慌」，可能隨時引爆全球能源鏈的中斷。

這是一場史無前例的博弈，其終點可能是美國霸權秩序的重塑，也可能只是延後「全球衝突」的爆發。美國此次軍事行動對伊朗軍事打擊的成功，或許已看到隧道盡頭的光，但誰也無法確定隧道是否會坍塌，造成更深層次全球動盪的開端。

▼美國透過精準打擊避免陷入阿富汗式的長期泥潭，並保留隨時定義「勝利」後撤離的戰術主動權。當伊朗海軍與導彈威脅徹底消除後，美國實際上已完成了對荷姆茲海峽、巴拿馬運河及委內瑞拉的戰略合圍。（圖／美國中央司令部）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「思想坦克」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。