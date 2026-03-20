能源安全與同盟困境　高市首相訪美的終極考驗

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年3月19日，華盛頓特區的櫻花正值盛開，但日本首相高市早苗此刻恐無心賞花。她即將面對的，是一場在特殊背景下舉行的日美峰會。就在3週前，美國未經聯合國授權，甚至未充分諮詢主要盟邦，便聯合以色列對伊朗發動軍事打擊。這場被視為「失敗」的軍事行動，非但未能速戰速決，反而遭致伊朗封鎖荷姆茲海峽的強力反制，導致全球油價飆升，直接衝擊高度依賴中東原油的日本經濟。

高市首相如何在「受挫」且情緒不穩的「老朋友」面前，既要維護同盟關係，又要捍衛具體的國家利益，同時還得為「後川普時代」預做布局，這場峰會無疑是對其外交智慧的終極試煉。

荷姆茲風雲 日本經濟的「阿基里斯腱」

伊朗封鎖荷姆茲海峽，等於扼住了日本經濟的咽喉。數據會說話，2025年日本原油進口仍有約75%依賴此航道，年初每桶60美元的西德州中級原油，如今已逼近120美元大關。這不僅是數字跳動，更意味著日本貿易收支惡化、日圓貶值加速、企業獲利受侵蝕，以及好不容易萌芽的「薪資與物價良性循環」可能戛然而止。

更棘手的是，這場危機呈現典型的「不對稱作戰」特性：伊朗只需運用水雷、無人機等低成本手段，成功癱瘓少數油輪，就能讓全球航運業陷入恐慌，推高保險費與油價；反觀美國若要完全確保「航行自由」，所需付出的海空軍力成本將是天文數字。

這種「海上拒止」（Sea Denial）戰略，讓軍事超強的美國陷入被動，也讓日本深刻體認到，自身經濟命脈竟繫於一個難以完全掌控的遙遠海峽。

歷史教訓與同盟「猛獸」困境

這並非日本第一次因中東烽火而陷入外交泥淖。回顧1991年波斯灣戰爭，日本鉅額金援未獲感謝，戰後僅能派出掃雷艇收拾殘局，留下「Too little, too late」的集體創傷記憶。2003年伊拉克戰爭，日本基於「人道重建」考量，向伊拉克派出陸上自衛隊，結果卻陷入長期的安全困境。如今，2026年的伊朗危機，其發動模式更為單邊、戰略目標更為模糊，日本再次被動地面對同盟國的軍事冒險。

昔日有「安倍晉三與川普的『猛獸馴服記』」，如今的高市首相面對的卻是一位更年邁、身邊盡是附和者、且急於在剩餘任期留下歷史定位的領袖。他將武力視為談判手段的延伸，這種不可預測性，使得傳統以「法制限制」作為拒絕出兵藉口的做法，不僅無效，甚至可能引發反效果。

現實主義的談判或許更應直指核心：即便強大如美國海軍，也無法在荷姆茲實現完全制海權，派遣自衛隊不僅風險極高，實質意義也有限。

阿拉斯加原油 峰會的「土產」與戰略契機

在此陰霾下，一項具體的合作議題浮現，成為峰會可能的突破口：阿拉斯加原油。根據雙方協商中的共識，日本透過對美大規模投資（總額5,500億美元框架下），換取美國同意擴大對日出口阿拉斯加生產的原油。

這對日本而言好處顯而易見：地理上，阿拉斯加較本土更近，可降低運輸成本與風險；油品上，阿拉斯加屬於「中質原油」，更貼近日本現有煉油設備的設計規格（多針對中東重質油），不像美國本土的輕質油需大幅改裝設備。

若此案成真，它將是對美巨額投資計畫中，第一個具體呈現「日美互利」的案例。日本以資金換取能源安全，美國則獲得就業與投資，有助於川普實現其「讓美國再次偉大」（MAGA）的製造業復興承諾。

更重要的是，它賦予日本一項隱形的籌碼：既然投資可增，也可減。這對未來可能出現的新關稅威脅，形成一種潛在的威懾力。同時，這也是日本推動能源來源多元化、降低對中東過度依賴的結構性改革一步。

國內政治與「後川普時代」的伏筆

這場危機的漣漪，同時也衝擊美國國內政治。油價高漲已開始反映在民調上，年輕選民普遍反對這場看不到終點的戰爭，對川普的「買家後悔」（buyer's remorse）情緒正在醞釀。

更直接的壓力將來自11月的期中選舉。若在關鍵的初選中，有共和黨候選人因高油價議題而擊敗現任者，將動搖川普在黨內的絕對權威，可能使其提前成為跛鴨。這意味著，伊朗情勢與油價走向，可能在未來數月內直接反饋到華府權力生態。

對日本而言，這帶出更深層的戰略課題：如何在維持當前同盟穩定的同時，悄然為「後川普時代」預做準備。短期內，日本無法也無需「脫美」，但思考「同盟的B計畫」已非禁忌話題。

這不代表立即尋求極端的選項，而是應從荷姆茲危機中汲取教訓，更主動、更具戰略自主性地思考自身能扮演的角色。無論是修訂相關法律、與歐洲等其他理念相近國家加強協調，或是務實地推動能源結構調整，都是為了在不確定的未來，確保國家安全與經濟命脈不因單一盟邦的決策而陷入極度被動。

結語



高市首相的華府之行，註定要在櫻花紛飛與硝煙暗影的交織中進行。她手中最具體的籌碼，是那5,500億美元對美投資框架下，以資金換取阿拉斯加原油出口的能源合作案；背負的，卻是日本在能源安全與同盟困境中的艱難平衡。

這場峰會的成敗，不僅取決於能否在荷姆茲危機上與美方達成階段性共識，更在於能否將這份「土產」轉化為實質的戰略利益——既能緩解當前對中東原油的過度依賴，又能為未來可能的貿易摩擦預留反制空間。

畢竟，對日本而言，真正的考驗不在於一次峰會的得失，而在於能否從這場由他人發動的戰爭中，學到關於戰略自主的關鍵一課。

▼這場峰會的成敗，不僅取決於能否在荷姆茲危機上與美方達成階段性共識，更在於能否將這份「土產」轉化為實質的戰略利益——既能緩解當前對中東原油的過度依賴，又能為未來可能的貿易摩擦預留反制空間。（圖／首相官邸）

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