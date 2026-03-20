當半導體撐起GDP　誰來撐起台灣的日常經濟？

▲問題的核心，在於台灣經濟正快速走向單核化。近年來，半導體與高科技產業成為經濟成長的主要引擎，無論是資本、人才或政策資源，皆高度集中於此。（圖／路透）

●顧上鈞／台灣連鎖加盟促進協會副秘書長

台灣2025年經濟表現亮眼，全年經濟成長率高達8.63%，創下近15年新高，更在亞洲四小龍中名列第一。然而，這樣的亮眼數字卻與多數民眾的日常感受出現明顯落差。對許多人而言，薪資沒有顯著提升、消費依然保守，甚至對未來更感不安。當經濟成長與生活體感脫鉤，這不僅是分配問題，更是產業結構失衡的警訊。

單核化的經濟發展 沒有貼近多數民眾

問題的核心，在於台灣經濟正快速走向單核化。近年來，半導體與高科技產業成為經濟成長的主要引擎，無論是資本、人才或政策資源，皆高度集中於此。

這種發展模式固然讓台灣在全球供應鏈中占據關鍵地位，卻也產生典型的排擠效應：資金流向科技業，人才湧入高薪產業，其他產業尤其是商業服務業則逐漸被邊緣化。長此以往，台灣恐將面臨類似「荷蘭病」（Dutch Disease）的結構風險，經濟表面繁榮，但內部動能失衡。

這樣的失衡，也直接反映在薪資與財富分配上。根據人力銀行統計，半導體產業平均年薪達227萬元，而傳統食品產業僅87萬元，貿易百貨約72萬元，觀光餐旅更只有52萬元，產業間薪資差距高達四倍以上。

這不只是數字落差，更意味著階級流動的困難。對多數無法進入高科技產業的年輕人而言，服務業成為主要就業選項，卻同時也陷入低薪與成長有限的結構困境，形成「努力卻難以翻身」的現實。

然而，弔詭的是，商業服務業才是最貼近人民生活、吸納最多就業人口的產業。從餐飲、零售到觀光，這些產業構成了城市的日常樣貌，也直接影響內需與消費信心。但長期以來，服務業在政策定位上始終未被視為戰略性產業，相關資源投入有限，缺乏系統性的升級與國際化支持。多數業者規模偏小，品牌力不足，數位轉型進程緩慢，導致整體勞動生產力難以提升，形成低薪循環。

培養台灣服務業的國際競爭力

對照鄰近國家，更能看出台灣的不足。日本透過飲食文化輸出，結合品牌化與標準化，打造全球市場；韓國則以「韓流」為核心，將娛樂、餐飲與零售整合為國家級輸出產業；泰國更早在政府主導下推動「全球泰菜計畫」，系統性地將泰國料理推向世界。這些案例的共同點在於，服務業不僅是內需產業，更是國家文化與經濟實力的延伸。

而台灣並非沒有成功案例。珍珠奶茶風靡全球，早已成為代表性的台灣符號。然而這些成果多半來自民間自發力量，缺乏國家層級的整合與推動。台灣其實具備強大的餐飲創新能力、成熟的連鎖加盟體系，以及高度多元的生活文化，但這些優勢尚未被系統性地轉化為國際競爭力。

▼對多數無法進入高科技產業的年輕人而言，服務業成為主要就業選項，卻同時也陷入低薪與成長有限的結構困境，形成「努力卻難以翻身」的現實。（圖／記者李毓康攝）

找尋商業服務業在國家發展中的定位

當前最迫切的課題，是重新定位商業服務業在國家發展中的角色。政府應建立跨部會整合機制，系統性推動服務業產業升級，並啟動台灣品牌國際輸出計畫，針對餐飲、零售與生活品牌提供海外展店、通路拓展與品牌行銷的支持，協助企業走向國際市場。

同時，也應建立連鎖總部認證制度，提升產業透明度與信任度，降低加盟市場資訊不對稱問題。最後，加速服務業數位轉型，導入AI與智慧營運工具，提升勞動生產力，讓服務業擺脫低薪困境。

台灣經濟離不開半導體，卻不能只有半導體。當台灣的經濟榮景只存在於晶圓廠與出口數據之中，而無法走進街角餐廳、零售門市與每一個家庭的日常消費，那麼這樣的成長終究是失衡的。真正穩定且可持續的經濟，應該讓多數人參與、讓服務業壯大，讓台灣的文化與品牌走向世界。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼真正穩定且可持續的經濟，應該讓多數人參與、讓服務業壯大，讓台灣的文化與品牌走向世界。（圖／記者周宸亘攝）



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