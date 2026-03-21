ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

看不見的污染影響健康　微塑膠問題不再只是環境議題

我們想讓你知道…微塑膠問題或許尚未全面爆發，但警訊已相當明確。無論是自然環境或人類身體，都無法承受無止盡的塑膠累積。當科學證據逐步成形，行動不該再被延後，從個人選擇到制度改革，減曝已成為當下最務實的健康投資。

▲。（圖／翻攝自pixabay）

▲微塑膠已不再只是環境新聞中的抽象名詞，而是逐漸成為直接影響人類健康的現實問題。直徑小於5mm的塑膠顆粒，隨著檢測技術進步，被證實廣泛存在於空氣、水源與食物鏈中。（圖／翻攝自pixabay）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

微塑膠已不再只是環境新聞中的抽象名詞，而是逐漸成為直接影響人類健康的現實問題。直徑小於5mm的塑膠顆粒，隨著檢測技術進步，被證實廣泛存在於空氣、水源與食物鏈中。近年研究更發現，這類顆粒已進入人體多個器官，濃度仍在持續上升。雖然多數研究仍屬觀察性或來自動物與細胞實驗，因果關係尚未完全定錨，但國際科學界已普遍將微塑膠視為潛在嚴重威脅，並呼籲採取預防性減少暴露。

微塑膠問題或許尚未全面爆發　但警訊已相當明確

微塑膠進入人體的途徑相當多元。吸入是重要來源之一，室內與戶外空氣中皆可偵測到大量微塑膠，台灣相關研究推估，一般民眾每天可能吸入數萬顆顆粒，來源包括衣物纖維、包裝材料與室內裝潢。

攝入同樣普遍，海鮮、鹽、自來水與各類包裝食品，都可能成為進入體內的管道。皮膚接觸也被認為是潛在路徑，部分化妝品或合成纖維製品仍含微小塑膠成分。顆粒尺寸越小，穿越生物屏障的能力越強，奈米級微塑膠更容易進入血液循環並在器官中累積。

近年的研究成果，逐步描繪出微塑膠在人體內的分布樣貌。2025年發表的研究顯示，腦部樣本中測得的微塑膠濃度明顯高於過去，甚至比2016年增加約50%，部分失智症患者腦部樣本中的濃度更高，顯示顆粒可能穿越血腦屏障。

血液與心臟相關研究也發現，動脈斑塊中存在微塑膠的個案，心臟病、中風與死亡風險顯著提高。生殖與發育層面同樣令人憂心，胎盤樣本幾乎全面檢出微塑膠，顯示胎兒發育期間已暴露於相關風險。肺部、肝臟、腎臟與腸道，則被視為常見累積位置，台灣學術研究估計，每人每天經由糞便排出的微塑膠顆粒約達8000顆，顯示體內暴露程度相當普遍。

潛在健康影響的研究，正從相關性逐步走向機制探索。微塑膠顆粒本身，加上所攜帶的塑化劑與重金屬，已被證實可能誘發細胞層級的發炎反應與氧化壓力，為慢性疾病鋪設條件。

心血管疾病的觀察研究，發現微塑膠暴露與心臟病與中風風險上升存在關聯。神經系統方面，腦部累積與認知退化、阿茲海默症之間的關係，已在多項動物研究中顯現。生殖與發育影響也逐漸受到重視，荷爾蒙干擾、精子品質下降與卵泡發育受影響的現象，已在實驗研究中被觀察到，胎盤暴露也與早產與低出生體重風險相關。呼吸系統研究指出，長期吸入可能加重氣喘與肺部纖維化風險。腸道健康方面，微塑膠被認為會改變腸道菌相，提高發炎性腸道疾病機率。癌症與代謝異常的證據仍屬初步，但多項動物模型已顯示血糖調節異常與脂肪堆積的可能性。

部分早期研究因檢測方法或樣本數有限而引發討論，但整體研究方向呈現高度一致的趨勢，暴露程度越高，健康風險越大。這樣的訊號，使國際期刊與公共衛生機構在2025年前後，頻繁提出預防原則的必要性。

台灣的本地觀察，也逐步補上這塊拼圖。2025年台大相關研究證實，微塑膠已普遍進入人體，暴露程度與慢性病風險之間存在潛在關聯。室內空氣中的濃度普遍高於戶外，顯示生活型態與居住環境的重要性。

飲水方面，研究指出煮沸後靜置，可大幅降低攝入量，最高可減少約90%。國內專家普遍認為，雖尚未出現直接指向重大公共衛生危機的流行病學證據，但已符合採取預防性行動的條件。

在個人層次，降低暴露並非毫無空間。使用玻璃或不鏽鋼容器，避免加熱塑膠製品，選擇天然纖維衣物，減少高度包裝食品，搭配飲水過濾，都能在日常生活中降低風險。在制度層次，支持減塑政策與全球塑膠減產行動，則是更關鍵的一環。

微塑膠對健康影響的研究仍在快速推進，2026年預期將有更多大型追蹤研究出爐。問題或許尚未全面爆發，但警訊已相當明確。無論是自然環境或人類身體，都無法承受無止盡的塑膠累積。當科學證據逐步成形，行動不該再被延後，從個人選擇到制度改革，減曝已成為當下最務實的健康投資。

▼微塑膠進入人體的途徑相當多元。吸入是重要來源之一，攝入同樣普遍，海鮮、鹽、自來水與各類包裝食品，都可能成為進入體內的管道。（示意圖／CFP）

▲▼。（示意圖／CFP）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其短

►「川習會」延期　葫蘆裡賣什麼膏藥？

►美國考慮發動地面戰的原因與風險

投稿
申訴
關鍵字: 楊聰榮 雲論 微塑膠 健康 塑膠微粒 環境 汙染 人體

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
看不見的污染影響健康　微塑膠問題不再只是環境議題
能源安全與同盟困境　高市首相訪美的終極考驗
當半導體撐起GDP　誰來撐起台灣的日常經濟？
對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中..
賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其..

推薦閱讀

能源安全與同盟困境　高市首相訪美的終極考驗

看不見的污染影響健康　微塑膠問題不再只是環境議題

大家都在哪買毛孩用品？　寵物用品連鎖店熱門TOP1..

當半導體撐起GDP　誰來撐起台灣的日常經濟？

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其..

美國的軍事打擊　無法摧毀伊朗的神權政府

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

非常上訴成功率達八成 江惠民：不正義 就重來

對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中..

相關文章

能源安全與同盟困境　高市首相訪美的終極考驗

能源安全與同盟困境　高市首相訪美的終極考驗

2026年3月19日，華盛頓特區的櫻花正值盛開，但日本首相高市早苗此刻恐無心賞花。她即將面對的，是一場在特殊背景下舉行的日美峰會。就在3週前..

蔡鎤銘 12小時前

當半導體撐起GDP　誰來撐起台灣的日常經濟？

當半導體撐起GDP　誰來撐起台灣的日常經濟？

對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中的戰略地位

對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中的戰略地位

賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其短

賴清德批「國民黨比日本殖民還差」　政治自殘、自曝其短

美國考慮發動地面戰的原因與風險

美國考慮發動地面戰的原因與風險

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

能源安全與同盟困境　高市首相訪..

能源安全與同盟困境　高市首相訪..

看不見的污染影響健康　微塑膠問..

大家都在哪買毛孩用品？　寵物用..

當半導體撐起GDP　誰來撐起台..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面