看不見的污染影響健康　微塑膠問題不再只是環境議題

▲微塑膠已不再只是環境新聞中的抽象名詞，而是逐漸成為直接影響人類健康的現實問題。直徑小於5mm的塑膠顆粒，隨著檢測技術進步，被證實廣泛存在於空氣、水源與食物鏈中。（圖／翻攝自pixabay）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

微塑膠已不再只是環境新聞中的抽象名詞，而是逐漸成為直接影響人類健康的現實問題。直徑小於5mm的塑膠顆粒，隨著檢測技術進步，被證實廣泛存在於空氣、水源與食物鏈中。近年研究更發現，這類顆粒已進入人體多個器官，濃度仍在持續上升。雖然多數研究仍屬觀察性或來自動物與細胞實驗，因果關係尚未完全定錨，但國際科學界已普遍將微塑膠視為潛在嚴重威脅，並呼籲採取預防性減少暴露。

微塑膠問題或許尚未全面爆發 但警訊已相當明確

微塑膠進入人體的途徑相當多元。吸入是重要來源之一，室內與戶外空氣中皆可偵測到大量微塑膠，台灣相關研究推估，一般民眾每天可能吸入數萬顆顆粒，來源包括衣物纖維、包裝材料與室內裝潢。

攝入同樣普遍，海鮮、鹽、自來水與各類包裝食品，都可能成為進入體內的管道。皮膚接觸也被認為是潛在路徑，部分化妝品或合成纖維製品仍含微小塑膠成分。顆粒尺寸越小，穿越生物屏障的能力越強，奈米級微塑膠更容易進入血液循環並在器官中累積。

近年的研究成果，逐步描繪出微塑膠在人體內的分布樣貌。2025年發表的研究顯示，腦部樣本中測得的微塑膠濃度明顯高於過去，甚至比2016年增加約50%，部分失智症患者腦部樣本中的濃度更高，顯示顆粒可能穿越血腦屏障。

血液與心臟相關研究也發現，動脈斑塊中存在微塑膠的個案，心臟病、中風與死亡風險顯著提高。生殖與發育層面同樣令人憂心，胎盤樣本幾乎全面檢出微塑膠，顯示胎兒發育期間已暴露於相關風險。肺部、肝臟、腎臟與腸道，則被視為常見累積位置，台灣學術研究估計，每人每天經由糞便排出的微塑膠顆粒約達8000顆，顯示體內暴露程度相當普遍。

潛在健康影響的研究，正從相關性逐步走向機制探索。微塑膠顆粒本身，加上所攜帶的塑化劑與重金屬，已被證實可能誘發細胞層級的發炎反應與氧化壓力，為慢性疾病鋪設條件。

心血管疾病的觀察研究，發現微塑膠暴露與心臟病與中風風險上升存在關聯。神經系統方面，腦部累積與認知退化、阿茲海默症之間的關係，已在多項動物研究中顯現。生殖與發育影響也逐漸受到重視，荷爾蒙干擾、精子品質下降與卵泡發育受影響的現象，已在實驗研究中被觀察到，胎盤暴露也與早產與低出生體重風險相關。呼吸系統研究指出，長期吸入可能加重氣喘與肺部纖維化風險。腸道健康方面，微塑膠被認為會改變腸道菌相，提高發炎性腸道疾病機率。癌症與代謝異常的證據仍屬初步，但多項動物模型已顯示血糖調節異常與脂肪堆積的可能性。

部分早期研究因檢測方法或樣本數有限而引發討論，但整體研究方向呈現高度一致的趨勢，暴露程度越高，健康風險越大。這樣的訊號，使國際期刊與公共衛生機構在2025年前後，頻繁提出預防原則的必要性。

台灣的本地觀察，也逐步補上這塊拼圖。2025年台大相關研究證實，微塑膠已普遍進入人體，暴露程度與慢性病風險之間存在潛在關聯。室內空氣中的濃度普遍高於戶外，顯示生活型態與居住環境的重要性。

飲水方面，研究指出煮沸後靜置，可大幅降低攝入量，最高可減少約90%。國內專家普遍認為，雖尚未出現直接指向重大公共衛生危機的流行病學證據，但已符合採取預防性行動的條件。

在個人層次，降低暴露並非毫無空間。使用玻璃或不鏽鋼容器，避免加熱塑膠製品，選擇天然纖維衣物，減少高度包裝食品，搭配飲水過濾，都能在日常生活中降低風險。在制度層次，支持減塑政策與全球塑膠減產行動，則是更關鍵的一環。

微塑膠對健康影響的研究仍在快速推進，2026年預期將有更多大型追蹤研究出爐。問題或許尚未全面爆發，但警訊已相當明確。無論是自然環境或人類身體，都無法承受無止盡的塑膠累積。當科學證據逐步成形，行動不該再被延後，從個人選擇到制度改革，減曝已成為當下最務實的健康投資。

▼微塑膠進入人體的途徑相當多元。吸入是重要來源之一，攝入同樣普遍，海鮮、鹽、自來水與各類包裝食品，都可能成為進入體內的管道。（示意圖／CFP）

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