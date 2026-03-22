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中東戰事升溫　為何台灣能源討論反而更失真？

我們想讓你知道…台灣真正面對的，不是單一能源選擇，而是如何在地緣風險、減碳壓力與產業需求之間，建立一套具有韌性的能源系統。這意味著多元能源組合、電網現代化、儲能部署、成本透明與責任分配，而不是押注單一技術。

▲。（圖／台電提供）

▲從「天然氣可能受阻」直接推導出「必須重啟核電」，是一種將複雜能源治理壓縮為單一解方的思維。（圖／台電提供）

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授

近來中東戰事升溫，本應提醒台灣正視能源供應的地緣風險，卻迅速被轉化為另一種熟悉的論述：「非核家園讓台灣付出代價」。當戰爭被直接拿來支持特定能源選項，公共討論其實已不再是風險評估，而是結論先行的敘事操作。

能源安全需要制度設計　而不是被話術簡化

問題不在於是否討論核電，而在於論證方式的失真。從「天然氣可能受阻」直接推導出「必須重啟核電」，是一種將複雜能源治理壓縮為單一解方的思維。能源安全從來不是單一風險對應單一答案，而是多重風險之間的配置與取捨。天然氣供應確實可能受國際局勢影響，但政策回應應包括來源分散、儲氣能力、電網韌性與需求管理，而非直接導向單一能源選項。

更關鍵的是，這類論述往往把能源安全簡化為「有沒有核電」。這不僅忽略再生能源、儲能與電網調度的制度角色，也反映出一種相對過時的電力思維—彷彿只要有大型基載電廠，系統就自然穩定。然而，現代電網的穩定性，早已建立在多元能源與彈性調度之上，而非單一電源。

同樣被忽略的，是核電本身的風險與限制。核燃料依然仰賴國際供應鏈，核廢料處置至今仍是跨世代難題，核電延役與新建更涉及冗長的安全審查與社會共識。若以「進口依賴」批評天然氣，卻對核電的供應鏈風險避而不談，這種選擇性論證，本質上是在為既定立場提供論據，而非完成完整的政策比較。

更值得警惕的是時間尺度的錯置。當前被強調的是「即時能源危機」，但核電無論重啟或新建，都動輒數年以上。把一項長期基礎建設包裝成短期解藥，不是政策，而是幻想。

這類論述還有一個共同特徵：用政治語句取代制度分析。從「誰讓台灣付出代價」到「非核錯誤」，問題被轉化為責任歸屬，而非制度設計。能源政策因此從制度選擇滑向政治攻防，而不再是以公共利益為核心的決策過程。

台灣真正面對的，不是單一能源選擇，而是如何在地緣風險、減碳壓力與產業需求之間，建立一套具有韌性的能源系統。這意味著多元能源組合、電網現代化、儲能部署、成本透明與責任分配，而不是押注單一技術。

當風險被用來服務既定立場，討論就不再是風險評估，而是敘事動員。能源安全需要制度設計，而不是被話術簡化。

若公共討論持續停留在單一選項的對立，真正需要面對的制度能力與風險治理，終將一再被延後，而代價將由整個社會承擔。

▼當前被強調的是「即時能源危機」，但核電無論重啟或新建，都動輒數年以上。把一項長期基礎建設包裝成短期解藥，不是政策，而是幻想。（圖／台電提供）

▲▼（圖／台電提供）

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