不遵法、不副署、不備詢　「三不政府」恐贏選舉卻失了民主

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

●單厚之／資深媒體人

民眾黨立委李貞秀本週在內政委員會質詢，列席的內政部長劉世芳因李貞秀國籍問題拒絕上台備詢，民進黨籍召委李柏毅也以表態「尊重『李女士』上台發言，但也尊重行政院不必回應」。結果李貞秀只好對著空氣發言，劉世芳和所有內政部官員都沒有上台答詢，創下台灣民主史上的新例。

擔任主席的李柏毅因為劉世芳不承認李貞秀的立委身分，只好把李貞秀硬拗成「李女士」，假裝李貞秀的身分不是立委。但試問，有哪個民間人士，可以登上立法院委員會的質詢台，要主席幫她請官員上台備詢？李貞秀本就是因為立委的身分才能登記在委員會質詢，李柏毅即便嘴上稱「李女士」，也不敢剝奪她的質詢權、不讓她上台。

表決算不算李貞秀那一票？ 不是立委怎登上立院質詢台？

再往下推演，李柏毅是只在面對劉世芳時，把李貞秀當成李女士，還是未來所有內政委員會的會議，李柏毅都要這樣演、每次都讓李貞秀對著空氣質詢？未來內政委員會協商法案時，李柏毅能不讓李貞秀參與嗎？能把立法院的會議紀錄、議事錄，都把李貞秀的頭銜改成李女士嗎？

▲立委李貞秀首度於內政委員會質詢，質詢前召委李柏毅發表簡短聲明表示尊重其質詢權，但官員可不上台。（圖／記者李毓康攝）

將來內政委員會表決時，民進黨能夠說「李貞秀的那一票不算嗎？」未來如果李貞秀提案要刪減內政部或其他部會的預算，內政部所屬還是堅持不提供資料、不說明嗎？將來李貞秀在院會總質詢時，行政院長卓榮泰也會拒絕上台嗎？如果韓國瑜不同意，卓榮泰要怎麼辦？如果卓榮泰上台備詢了，劉世芳還能堅持不上去嗎？

只要稍微有點腦筋的人，隨便想想就知道劉世芳這齣「掩耳盜鈴」的戲有多荒謬，註定是沒有辦法繼續演下去的。但劉世芳入戲太深、用力過猛，以至於無法從原本「打陸配」的角色中脫身，只好繼續演一天、算一天；至於同樣參與其中的陸委會，雖然也不斷質疑李貞秀立委身分的合法性，卻不敢玩到劉世芳這個程度。

李貞秀是經過中選會發當選證書、大法官監誓才當上立委的，劉世芳否定李貞秀身分的同時，其實也形同指控陸委會、大法官違法、瀆職。李貞秀即便身分和資格有問題，要取消其立委資格也有一定的法律程序，結果劉世芳跟陸委會天天罵，卻也不去提告，反而將所有的問題都推給中選會。未來如果新任中選會主委游盈隆不認同這樣的觀點、不去提告，內政部和陸委會是不是還要繼續砲打游盈隆？

▲民眾黨中配立委李貞秀質詢，官員拒絕上台備詢，讓李貞秀破天荒自問自答，做了一場「空氣質詢」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

從去年大罷免前，民進黨政府就不斷質疑陸配的忠誠，用各種手段霸凌陸配，其目的不過是要把原本是地方層次的「九合一」選舉，打成國家認同與統獨之戰。面對李貞秀，民進黨膝反射式的故計重施，卻因為手伸不進立法院、繞不過李貞秀的立委身分，而無法自圓其說。

賴清德在擔任台南市長時，就曾因246天不進議會，被監察院彈劾並移送公懲會；賴清德就任總統後，賴政府對立法院的藐視與打壓更是前所未見的。行政院長卓榮泰創下史上提覆議最多的紀律，動輒以「覆議、釋憲、暫時處分」的套餐，拒絕施行立法院三讀通過的法令。

憲法法庭不再當政院衛生紙 行政立法司法大失衡

剛開始，卓榮泰還能在憲法法庭的配合下，否定立法院通過的法律，但當許宗力等7名大法官2024年卸任，立法院又上修憲法法庭裁定的門檻後，原本這條路就走不通了。卓榮泰只好自創「不副署權」來讓立法院通過的法律無法公布實施，連覆議、釋憲、暫時處分的程序都免了。

之後謝銘洋、呂太郎等5名大法官在明顯不足額的情況下，做出爭議的114年憲判第1號，判決《憲法訴訟法》違憲，認為僅有5名大法官也能繼續釋憲，卻讓僅存的8名大法官分成兩派；即便支持該判決的大法官蔡彩貞也多次提出協同意見書，不支持其他4名大法官直接將拒絕評議的3名大法官視為「迴避」的見解。

▲目前憲法法庭已無法再當政院的衛生紙了，政院祭出「不副署」大殺器，直接繞過司法，與立院正面剛，三權分立制度已失衡。（示意圖／採自司法院網頁）

很顯然的，憲法法庭已經不可能繼續無止盡的當衛生紙，一而再、再而三的幫行政院擦屁股，所以卓榮泰只好繼續拿出不副署的大殺器，連提釋憲的程序都省了。

過去半年多的時間，行政院從不依法編列預算、不副署到如今的不備詢，在藐視立法、行政獨裁的路上不斷變本加厲，而且越來越沒有底線。

明明憲法規定的是「行政院對立法院負責」、「立法院為國家最高立法機關，代表人民行使立法權」，賴清德政府卻可以直接否定立法院通過的法律、顛倒行政立法間的監督制衡關係。以往只聽過立法院不承認官員的合法性，將行政院長視為「不受歡迎人物」，如今行政部門居然反過來否定立委的身分，拒絕備詢和提供任何資料。

今天賴政府在沒有司法判決的情況下，片面否定李貞秀的立委身分，將來也就可以否定其他的立委，乃至整個立法院的合法性。即便黨名為「民主進步」，賴清德所領導的民進黨卻毫無任何民主價值與對憲政的尊重。

賴清德剛上任時還會談民主，但在「更大的民主」失敗之後，賴清德已經越來越少講這兩個字，改講「合憲」；而在憲法法庭無法持續為其背書，行政院把「不副署」當成常態之後，賴清德連憲法也不怎麼談了。如今的賴清德和民進黨已經拋棄了所有的價值神主牌，只剩下主權與抗中，即便賴清德或許仍能藉此贏得年底的選舉，卻也不可能走得長遠。賴清德掏空的不僅僅是民主憲政，更是民進黨歷代經營的根基。

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