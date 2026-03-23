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「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判策略

我們想讓你知道…毛澤東的金句「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」正適合用來形容北京可能的談判策略：在長期格局上，不再把美國視為不可撼動的絕對優勢者；但在具體談判層面，北京仍高度重視川普所掌握的資源與反制能力。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普應有履行川習會之意願，只是時間早晚而已。中東戰事無疑是這次川習會的主要外部背景，但若從北京角度而言，在眾多議題中，臺灣問題排序絕對在中東之前，若更聚焦而言，則是美國對臺軍售議題。（圖／達志影像／美聯社）

●荊元宙／淡江大學外交與國際關係學系兼任教授

美國近來已先後打擊委內瑞拉及伊朗等國，目的之一在於控制中國的重要油源，也因此導致川普能否順利訪中之事引起多方猜疑。惟中國外長王毅在日前的兩會中發言表示，稱今年是中美關係「大年」，高層交往議程已擺上桌面，這已經間接證明川普應將履行川習會。然而最近情勢發展是，川普聲稱因受伊朗戰事牽絆無法依原訂計畫於3月底赴中，但仍然表示本案只是推遲並非取消。

合理推測，川普應有履行川習會之意願，只是時間早晚而已。中東戰事無疑是這次川習會的主要外部背景，但若從北京角度而言，在眾多議題中，臺灣問題排序絕對在中東之前，若更聚焦而言，則是美國對臺軍售議題。

近來的訊息已經透露出這一點。媒體報導，新的對臺軍售案可能會等到川普訪中之後才批准。這意味著，華府正試圖避免讓軍售直接衝擊峰會氣氛。換句話說，臺灣與軍售問題勢必成為雙方交鋒場域。

對北京而言，臺灣問題是「中國核心利益中的核心」、「中美關係第一條不可逾越的紅線」，而對臺軍售不僅是單純軍事交易，而是「外部勢力欲干涉臺灣問題」的意圖展現及「以臺制華」的實際操作手段，事關主權尊嚴不能輕忽；對美國而言，對臺軍售則是一種戰略訊號，既代表安全承諾，也具有威懾及做為談判籌碼的意義。因此，美國雖不至於輕易取消軍售，但可以透過調整軍售的時間、規模或武器種類，作為對北京施壓或交換議題的一種工具。

氣勢及力量認知的轉折　突出軍售問題

氣勢部份。川普在川習會前的談判氣勢，出現了三溫暖般的明顯起伏。美國在對委內瑞拉所實施「擒賊擒王」的斬首行動，實現了「速戰速決」的所欲戰果，合理推論，川普決定攻擊伊朗的決策，部份應是建立在此成功經驗上。而委國案的成功，也使川普在與北京談判時更顯大國自信，佔據上風。可是美方似乎並未體會到《孫子兵法》所提示「戰勝不復」的智慧，伊朗案並未複製委案的成功經驗。

最近狀況顯示，華府目前對戰事目標及態度模糊，戰事出口仍不明朗，此時油路安全、盟友協調與軍事消耗等壓力正同步上升，川普原本佔居上風訪中姿態，至此開始滑落。正因如此，北京更可能把對臺軍售問題，視為測試川普底線的關鍵抓手。

力量認知部份。事實上，中國雖始終將臺灣問題置於與主權及民族偉大復興相關的上位，但多年來，對於軍售議題，中方多僅以外交抗議與政治聲明作為回應，難以改變美國的決策，呈現出僅能「口惠」卻「實不能至」的尷尬，「美中整體國力仍不對稱」是造成此一處境的關鍵所在。

而當川普在中東方向無法穩定維持壓倒性優勢，其隱含意義在於「美中整體國力仍不對稱」此一命題已逐漸弱化，北京自會掌握此一戰略機遇期，把臺灣及軍售問題重新推回談判桌中央，引導或壓迫美方退讓。

「戰略藐視、戰術重視」　重出江湖

在此狀況下，毛澤東的金句「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」正適合用來形容北京可能的談判策略：在長期格局上，不再把美國視為不可撼動的絕對優勢者；但在具體談判層面，北京仍高度重視川普所掌握的資源與反制能力。

在已將軍售議題確立為主要抓手下，中方更可能圍繞這一問題與美方展開反覆互動：一方面以高姿態強調臺灣問題為政治紅線，讓美方無迴避空間，另一方面則觀察華府在軍售時機、內容與表述上的調整空間，藉此測試川普的承受度並尋求可能的交換條件。川習會將成為中方再次演練毛主席「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」策略的場域。

▼毛澤東的金句「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」正適合用來形容北京可能的談判策略：在長期格局上，不再把美國視為不可撼動的絕對優勢者；但在具體談判層面，北京仍高度重視川普所掌握的資源與反制能力。（圖／翻攝新華社）

▲▼。（圖／翻攝新華社）

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