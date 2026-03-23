一場注定失敗的戰略豪賭　評美國可能派地面部隊攻打伊朗

▲美國總統川普對於是否會派地面部隊進入伊朗言詞閃爍，前後不一，他似乎不想派部隊進去，但又不排除這個可能性。（圖／路透）

●張良任／兩岸發展研究基金會董事、前駐以色列、印尼特任大使

美國總統川普對於是否會派地面部隊進入伊朗言詞閃爍，前後不一，他似乎不想派部隊進去，但又不排除這個可能性。

路透社與益普索(Ipsos)前兩天的民調顯示，65%美國人認為川普會派兵進入伊朗打地面戰，但只有7%的受訪者支持這樣的行動。

根據美國CBS、路透社等媒體近日的報導，美國政府戰爭部要求國會增撥2000億美元用於對伊朗的戰爭、調派陸軍的全球反應部隊(Global Response Force),陸戰隊特遣隊，第82空降師等前往中東地區待命、兩棲攻擊艦USS Tripoli號、Boxer號亦調往中東，又轟炸伊朗在波斯灣沿岸的軍事基地，甚至討論如何處理伊朗被俘軍人的問題。這些跡象似乎顯示美國準備派遣部隊進入伊朗國境，進行一場地面戰。

美國應記取過往教訓 攻打加薩走廊、阿富汗是血淋淋例子

不論美國出於何種理由做此種決定，將是極其錯誤、魯莽且後果嚴重的決策，美國應記取過往的教訓。

遠的不說，就過去兩年多以色列攻打加薩走廊的哈馬斯組織就是一個血淋淋的例子。

加薩只有365平方公里的面積，而且都是平地，敵人集中，重點清楚。哈馬斯沒有重型武器如坦克車、大炮、機關槍，以色列以強大優勢的兵力打了兩年多，哈馬斯分子仍然存在，且仍控制很大部分的地區。

美國與以色列一再要求哈馬斯必須解除武裝，作為重建的前提，這個目標在去年10月停火協議達成之後快半年了，還沒有完成。在戰爭期間，以色列也暗殺了哈馬斯軍事領袖Yahya Sinwar及政治領袖Ismail Haniyeh等多人，哈馬斯並未因此投降。

對這樣一個被以色列三面包圍的狹窄地區，地中海上還有以色列的海軍，加上優勢的空軍不斷地對哈馬斯進行轟炸，以色列需要在戰爭最激烈的階段出動了5到10萬的兵力，還徵召了20多萬後備軍人。如此勞師動眾竟然無法清除2到3萬的哈馬斯份子。

兩國交戰一旦出動地面部隊，傷亡必然慘重，這也包括平民在內。以色列攻擊加薩，造成當地20多萬人的傷亡。以色列以絕對優勢的兵力卻也造成約1154名軍人及安全部隊人員殉職，約6400名士兵受傷，其中958人為重傷，另有12700軍人有創傷壓力症候群(PTSD)。就以色列不到1000萬人口而言，這些比例都顯得不可承受之高。

再看阿富汗的例子，美軍在2001年派兵至阿富汗，人數約2500至10,000人。隨著塔利班勢力的擴大，美軍的人數也隨之增加，2011年達到高峰，約10萬大軍。

實務上，美國打阿富汗比打伊朗容易，因為阿富汗雖然是多山地形，有利於游擊戰，但它是個內陸國，比較封閉且中央的權力不穩固。塔利班的軍力其實很弱，既沒有空軍，也沒有防空系統、重型火炮，美軍完全掌握了制空權。在這種情況之下，還付出了2460軍人陣亡，2萬多人受傷的慘重代價。

伊朗的土地面積比阿富汗大2.53倍。它的領土從東到西跨度有2250公里，由北到南大約1600公里。它有廣大的中央高原、沙漠與橫亙在南部及西部的扎格羅斯山脈，這種地形可謂易守難攻；如有外國部隊入侵，它具備極高的地理優勢，廣大的國土面積提供了戰略的縱深。

最核心的問題是美國派出地面部隊要達成什麼目的

美國不論派2500人或25,000人投入地面戰場，在地圖上也只是一小撮人，起不了什麼大作用；因為他們只能攜帶衝鋒槍等輕兵器，不可能調派坦克、裝甲運兵車、長程炮火等重型武器；現代化的機械化部隊在1500多公尺崎嶇的高山，都難以發揮火力與機動性。時間稍長的話，後勤補給恐難以為繼。最核心的問題是美國派出地面部隊要達成什麼目的？ 有幾種可能性。

一、如要推翻伊朗政權，甚至短期佔領，美國投入的兵力至少要數十萬人。伊朗人民也不可能接受美國所扶植的傀儡政權或由美國人直接暫時掌控伊朗政局。如出此下策，極端反美情緒會陡然增加，美國在全球兵力部署捉襟見肘，更引起世界經濟的大動盪，絕非川普總統及美國所能承受。

二、奪取濃縮鈾。在伊朗嚴密保護下，一定要要有精準的情報，知道分散藏匿的地點、地貌、路徑、深度、前進與撤退的路線等。問題是空降部隊或突擊隊如搭乘運輸機或直升機前往，不論從哪一個方向進入伊朗的領空，都需要飛行上千公里以上，才能到達可能的藏匿地點如Isfahan，且慢速機很容易被伊朗發現並擊落。是否會在衝突當中造成輻射粉塵外洩的災害，應嚴肅考量。

三、再斬首。伊朗的宗教、軍事、情報各方面的首長40餘人雖已遭斬首，中央政府並未潰散，軍方仍有反擊的能力，社會並未出現大的動盪或難民潮。繼續進行斬首無多大意義，只會激起民憤與團結意識。

四、維持荷姆茲海峽的暢通。伊朗南部波斯灣海岸線長約1600公里。海岸線崎嶇，淺水區多，存在暗礁與沙洲；背後就是高聳的扎格羅斯山脈，幾乎與海岸平行。荷姆茲海峽最窄處約33公里，實際上可容納油、氣輪航行的水域雙向各約2.5公里。整個地形地貌如同提供天然的掩護，可以佈置各種反艦的火炮或反空降的地理環境。

美軍如派傘兵或海軍陸戰隊強行在荷姆茲海岸登陸或以A10、Apachi等攻擊直升機奪取油氣出口樞紐的Kharg島，並建立據點，都很容易受到圍剿，存活的空間不大。

美國如派遣地面部隊入侵伊朗，除違反國際法，傷亡必定慘重、時間必定拖長、經費必定暴增，外交必定受責，戰爭結果必敗。川普總統能不慎乎！

▼美國如派遣地面部隊入侵伊朗，除違反國際法，傷亡必定慘重、時間必定拖長、經費必定暴增，外交必定受責，戰爭結果必敗。（圖／達志影像／美聯社）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「奔騰思潮」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。