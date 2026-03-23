兩岸維持現狀吧　別玩過頭了！

▲兩岸關係，隨著美伊戰火導致的中美兩强態勢的變化，又到了一個新的敏感時刻。（圖／路透）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

兩岸關係，隨著美伊戰火導致的中美兩强態勢的變化，又到了一個新的敏感時刻。美國總統川普釋出，他預定三月底到北京訪問的行程可能延後一個月。這個球到底是對美國或中國大陸有利？真的言之過早；然而，台灣的危機卻可能是押注的太多又太早。

賴總統不能無視台獨問題的嚴重性 更不能低估中共領導人動武的堅定意志



四則有關台海的新聞近日紛紛刊登在各大傳播媒體，把它連在一起，清楚地顯示一個當前世人都期待的現實：兩岸關係平心靜氣地回歸到它維持現狀的主軸和本質。

首先來看諾貝爾和平獎得主、波蘭前總統華勒沙在玉山論壇中的講話。他表示在當前新的局勢下，中華民族必須統一團結；但不是遵循共產黨的規則，台灣在經濟與民主的表現都非常出色，應由台灣引領中華民族的統一。

第一個維持現狀問題來了！華勒沙說引領中華民族的統一應由台灣，但當前凡事反中的賴清德總統有心懷此一大志嗎？華勒沙並以有過的革命經驗，深信台灣的經濟、政治與自由解方最終會獲得勝利。未來是無數個今天所堆疊出來的明天或後天，而維持不武、不獨、不統的現狀是引領未來中華民族統一必要的智慧。

華勒沙說的另一段話則值得中共政權傾聽。他說：世界可以藉由討論找到好的解方，無論遇到何種問題，都應和平解決；以武力、脅迫為手段必會失敗。

解放軍兩棲攻擊艦近期密集展開多兵種海上聯合立體登陸作戰演訓，強化登陸作戰能力的意圖明顯。中共政權一昧上升武力脅迫，只會讓外國勢力更加居中得逞，擱置主權爭議，改用和平的文統方案才是以大事小的仁義！

正在美國訪問的台中市長盧秀燕首站抵達紐約，與薄瑞光及CFR代表深入交流台灣政經發展與區域情勢外，也透過溝通讓美國政學界了解台灣社會的實際情況。她說：「中華民國是我們的國，台灣是我們的家。」僑胞400餘位手持小國旗，高唱〈愛拼才會贏〉、〈中華民國頌〉。這些僑胞的心聲當然值得北京政權和全球華人共同傾聽。

兩岸關係放在美中台結構中存在一個戰略現實，即是三方目前都在維持一個「不說破的平衡」：北京不宣布武統時間表、台北不宣布法理獨立、華盛頓不承認主權歸屬；因此，台海形成一種特殊未解決，但可被管理的秩序。賴清德未當總統前可用「務實的台獨政治工作者」自居，上台了就必須以國泰民安為重。

大陸外交部長王毅十五日在河內會見越南外交部長黎懷忠，雙方就中越「三＋三」戰略對話機制及雙邊合作議題交換意見。黎懷忠說，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。

這句話說出了中共為何對美國政府總是強調台灣是中美核心的重中之重。說穿了，中共面對的獨，不是只有台獨，但它是指標股，處理不好，會產生骨牌效應。

賴總統不能無視台獨問題的嚴重、複雜和敏感性，更不能低估中共領導人為此動武的堅定意志。胡錦濤、習近平都曾公開說過，如果台灣獨立，而大陸不動武，他當不了國家領導人。

賴總統似乎心知肚明國際社會對台支持的前提，在國際場合發言相對約制。他在玉山論壇開幕式中強調，台海和平是世界安全的要素，期待台灣以民主經濟科技，強化供應鏈韌性，靠實力求得和平。

面對當前戰火頻傳的亂世，台灣人民只能期待賴總統不大嘴巴，免得擦槍走火了。

▼賴總統不能無視台獨問題的嚴重、複雜和敏感性，更不能低估中共領導人為此動武的堅定意志。（圖／記者林敬旻攝）

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