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台灣能源政策　一場「薛丁格的貓」量子實驗

我們想讓你知道…台灣能源現狀是一場大型的量子力學實驗。政府將核能鎖在名為「非核家園」的黑盒子裡，對外宣傳其除役狀態，對內卻持續觀測其重啟的可能性。這種既生又死、既反核又重啟的立場，讓全民與產業界在黑盒子開啟前，始終處於電力供應的非確定性中。

▲。（圖／記者陶本和攝）

▲政府一方面維持「2025非核家園」的既定時程，另一方面由行政院長與經濟部長對外釋出「研發新核能」的訊號。這種同時宣告核能死亡卻又觀測其生機的立場，本質上就是一場能源版的「薛丁格的貓」實驗。（圖／記者陶本和攝）

●徐作聖／化學博士、科管退休教授

在神主牌及能源危機的平衡考量下，台灣再提重啟核能的議題。但，能源政策目前處於物理意義上的「疊加態」。政府一方面維持「2025非核家園」的既定時程，另一方面由行政院長與經濟部長對外釋出「研發新核能」的訊號。這種同時宣告核能死亡卻又觀測其生機的立場，本質上就是一場能源版的「薛丁格的貓」實驗。政策的非確定性已成為產業布局電力的最大變數。

政策搖擺　基載電力的現實

目前台灣能源結構高度依賴天然氣與再生能源。事實顯示，天然氣接收站工程進度受環境補償因素拖延，離岸風電則受限於天候與建置成本，無法提供穩定的基載電力。每當夏季尖峰負載與電網韌性受到考驗，核能議題便自動重回討論核心。

官員在面對質詢時，頻繁使用「不排除任何技術」與「社會共識」等中性修辭。這些表述在實務上並未轉化為具體的修法行動或選址規劃，僅止於口頭承諾。對於需要長期能源規劃的半導體產業而言，這種缺乏定見的政策立場，直接導致了投資預期的不穩定。

「專業嘴炮」的技術規避術

既然現有核電廠的延役涉及政治責任，決策層開始將重心轉向「小模組化反應爐」（SMR）與「核融合」（Nuclear Fusion）。這類尖端名詞具備強烈的科技前衛感，能有效避開現有核能設施的安全爭議。

政府透過論壇與研討會，邀請國際專家論證 SMR 的靈活性與核融合的清潔性。這些活動將公眾注意力從「現階段缺電」導向「未來科技願景」。

這類「專業嘴炮」的核心邏輯，在於用尚未商轉的實驗室技術，應對當下的能源缺口。透過吹噓這些高端技術，官員成功營造出台灣正與全球核能技術接軌的表象，藉此稀釋目前基礎電力建設進度遲緩的壓力。

▼目前台灣能源結構高度依賴天然氣與再生能源。事實顯示，天然氣接收站工程進度受環境補償因素拖延，離岸風電則受限於天候與建置成本，無法提供穩定的基載電力。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者林挺弘攝）

技術數據與政策落差

事實上，SMR 與核融合技術目前均不具備即時發電的能力。美國 SMR 指標性企業 NuScale 的首個商業計畫已因成本超標而宣告終止；核融合技術則仍處於極高溫電漿束縛的實驗階段，距離商業電網連接至少還有三十年以上的物理距離。

官員持續利用這些「未來式」能源作為政策擋箭牌，忽視了技術商轉的真實難度。當產業需求是穩定且廉價的度電成本時，政府提供的卻是投影片上的科技想像。這種操作模式將嚴肅的能源轉型，簡化為一場由專有名詞堆疊而成的公關活動。

法規僵局與決策卸責

能源政策的僵局源於決策權的推諉。經濟部將核能存廢的決定權移交給立法院修法，行政部門則強調需由公眾共識決定。這種模式導致台電等執行單位在法規灰色地帶中空轉。核廢料處理方案停留在研究階段，核能專責機構的職權亦隨著政策擺盪而模糊。

認可核能作為減碳工具，應立即啟動法規配套與選址程序；堅持去核立場，則需提出除燃氣外具備物理穩定性的替代方案。目前的疊加態政策，本質上是在消耗國家的能源韌性與決策信譽。

結論　能源政策不應是薛丁格的貓

台灣能源現狀是一場大型的量子力學實驗。政府將核能鎖在名為「非核家園」的黑盒子裡，對外宣傳其除役狀態，對內卻持續觀測其重啟的可能性。這種既生又死、既反核又重啟的立場，讓全民與產業界在黑盒子開啟前，始終處於電力供應的非確定性中。

決策者若計畫持續維持這種「觀測者」身分，則需將「專業嘴炮」練得更具專業深度。與其讓社會面對頻繁的電網壓力，不如利用 SMR 與 Nuclear Fusion 的科技遠景，為這隻半生不死的「核能貓」建立完美的實驗數據。在這場能源大戲終結前，讓官員在華麗的吹噓聲中保持搖擺，直到物理限制撞碎政策幻覺的那一刻。

▼政府將核能鎖在名為「非核家園」的黑盒子裡，對外宣傳其除役狀態，對內卻持續觀測其重啟的可能性。這種既生又死、既反核又重啟的立場，讓全民與產業在黑盒子開啟前，始終處於電力供應的非確定性中。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

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