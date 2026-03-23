國民黨新版財劃法屏東縣短少40億　65歲以上免健保費是空頭支票

▲屏東縣已進入超高齡社會。（示意圖／Pixabay）

●張勤家／屏東青年

選舉要到了，老招又來了，國民黨立委蘇清泉再次拋出「65歲以上免健保費」（原住民55歲以上）的空頭支票。筆者認為，這樣的主張若未審慎評估財政負擔，不僅無法照顧長者，反而加重年輕人負擔，甚至擴大世代與族群之間的對立。

屏東縣目前已進入超高齡社會，65歲以上人口超過17萬，加上55歲以上的原住民族群，若實施長輩免健保費，每年支出勢必超過20億元，且隨著高齡人口持續攀升，財政壓力只會逐年加重。

花大錢送福利這麼簡單，有誰不想做？最大的問題就在於，這筆龐大經費從何而來？如果沒有充裕財政，代價就是由年輕世代買單，轉嫁正在工作、繳稅的青壯年，讓剝奪感越來越深。

更荒謬的是，國民黨強推的新版財劃法，早已讓屏東縣短少40億元，持續被列為財政能力「第五級」縣市，也就是全國財力最弱的地區。

國民黨一邊讓屏東財政失血，一邊亂開支票，嚴重排擠教育、基礎建設、青年支持等必要預算。

反觀隔壁的台東縣受惠於新版財劃法，自有財源比率大幅提升，財力級次更從第 5 級「大幅跳升」為第 1 級，與首都台北市並列，當然可以大肆推動各種福利，有錢能做事誰都會，但屏東就是財源不足。

社會福利的本質，應是保障弱勢、促進公平，不該是騙票工具。政治人物如果只會喊口號，忽視財政現實與世代平衡，只會留給年輕人沈重的負擔。



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