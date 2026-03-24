精準軍事與精準市場　美國如何避免能源失控

▲衝突升級會立刻轉化為能源風險，能源風險會推升油價，油價會衝擊全球通膨與金融市場，最終影響出口導向經濟體。這條鏈條才是華府真正計算的核心。（圖／路透）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

當外界討論美國為何不由自身軍力直接攻擊伊朗，而是讓以色列先行行動，若只從軍事角度思考，容易忽略更深層的經濟考量。把視角轉向風險經濟模型，答案變得清晰。衝突升級會立刻轉化為能源風險，能源風險會推升油價，油價會衝擊全球通膨與金融市場，最終影響出口導向經濟體。這條鏈條才是華府真正計算的核心。

美國讓以色列行動不只是戰略分工 更是風險管理

第一個關鍵環節是伊朗報復能力。伊朗若面臨美軍直接攻擊，報復手段不會僅止於飛彈回擊。伊朗長期強化在波斯灣的非對稱能力，包括水雷部署、快艇騷擾與反艦飛彈部署。這些手段若集中於荷姆茲海峽，將立即改變全球能源市場預期。

荷姆茲海峽承載全球約20%的石油海運量，是能源動脈。一旦航運保險費率上升或油輪改道，市場將出現供給風險溢價。油價不必真正斷供，只要風險升高，價格便會飆升。這種預期心理往往比實際破壞更快反映在市場。

油價上升的下一步是通膨壓力。能源價格是製造業與運輸業成本的核心。歐洲與亞洲進口能源國將首當其衝。通膨升高意味著央行延後降息甚至重新緊縮。資本市場對利率路徑極為敏感，股市與債市波動將隨之擴大。

全球金融震盪的最終承受者之一，是出口導向經濟體。台灣對全球科技與製造供應鏈高度依賴。若歐美需求因通膨壓力轉弱，出口訂單將承壓。能源成本上升同時壓縮企業利潤。這條從中東到亞洲的經濟傳導鏈，並非抽象推演，而是歷史多次驗證的現象。

在這樣的風險模型下，美國若直接以國家名義攻擊伊朗，市場會將衝突視為大國戰爭升級。風險溢價將迅速反映在油價與避險資產。讓以色列先行行動，軍事層級被界定為區域安全衝突，而非全球強權對決。市場預期被鎖定在有限範圍內，能源風險溢價得以控制。

這種安排有三個經濟目的。第一是避免油價失控。區域層級行動較不容易觸發伊朗全面封鎖或大規模報復。第二是控制市場預期。華府與白宮可以對外釋放訊號，強調行動範圍有限，避免恐慌性拋售。第三是維持全球資本穩定。美元體系與美國國債市場對全球風險情緒極為敏感，戰事升級會推高避險資產價格，同時衝擊股市。

這並不表示美國不參與。情報支援、外交溝通與後勤協助依然存在。直接責任的外觀被留在以色列身上，市場將衝突理解為區域安全問題，而非全球霸權衝突。金融市場對敘事高度敏感，敘事本身就是政策工具。

對台灣企業界與政策圈而言，這種風險經濟鏈條值得關注。中東衝突並非遙遠戰場，而是可能透過油價與匯率間接影響營收與成本。企業的避險策略、政府的能源儲備政策與央行的利率決策，都會在這種情境下承壓。

軍事行動與資本市場並非兩條平行線。戰場決策往往伴隨財經計算。美國讓以色列行動，不只是戰略分工，更是風險管理。真正被精準控制的，不只有飛彈落點，也包括油價曲線與市場情緒。

▼美國讓以色列行動，不只是戰略分工，更是風險管理。真正被精準控制的，不只有飛彈落點，也包括油價曲線與市場情緒。（圖／路透）

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