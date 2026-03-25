綠色髮夾彎　代價全民買單

▲賴清德跟卓榮泰的言論被視為是民進黨親手將自己長年擁抱的反核神主牌推翻並丟棄、也象徵民進黨承認自己執政10年來能源政策的嚴重錯誤。（圖／記者林敬旻攝）

●小成／立法院辦公室助理

上週六（3/21）賴清德總統出席公開場合表示：「立法院通過核管法，政府要依法行政，經過經濟部審慎評估，已回文台電表達第二、三核能發電廠具重啟條件，台電現已在準備重啟程序，約3月底就會送交重啟計畫給核能安全委員會審議。」、行政院長卓榮泰亦表示：「在立法院經過《核管法》修法之後，政府依法對於傳統核三、核二廠展開依法程序，台電會在下周送出再運轉計畫最終報告至核安會，期待社會如果有高度共識，產業有高度需求，且因應國際情勢變化，核安會能夠在安全原則下，盡速完成必要的審查。」

賴清德跟卓榮泰上述的言論被視為是民進黨親手將自己長年擁抱的反核神主牌推翻並丟棄、也象徵民進黨承認自己執政10年來能源政策的嚴重錯誤，如今的綠色髮夾彎更是標誌著民進黨的反核只是意識形態之爭，既不符合國際潮流、更是背離主流民意，只是用來鬥爭在野黨的政治工具、為反對而反對；為了民進黨的廢核黨綱、犧牲的是中華民國的電網韌性、產業的用電安全以及國人的身體健康，政治凌駕專業的後果，是全民來買單，歷史會記上民進黨一筆，人民將用選票給與民進黨最嚴厲的制裁。

黨意大於民意 就是民進黨最真實的寫照

核二廠1號機與2號機分別在2021年12月、2023年3月皆因運轉執照屆期或燃料池滿溢而停機，目前除役工作正進行中，而核三廠兩台機組在2025年5月27日使用執照年限屆滿除役後，現在核能佔總體台灣能源結構比例結構已不到1％，已正式進入民進黨一直期望的「非核家園」！

而事實上早在去年，核三廠正式除役前，國民黨立法委員葛如鈞在立法院教育文化委員會擔任召委時，在野黨就極力推動《核子反應器設施管制法》（簡稱核管法）第 6 條的修正案，並且也在2025 年 5 月 13 日順利三讀通過，明定核電廠換發執照最長可延長運轉 20 年。在野黨合力將法規鬆綁，就是希望民進黨政府可以迷途知返、應以蒼生為念，不要為了反核神主牌、無腦反核，此舉不但違背世界先進國家的能源趨勢、更將葬送台灣的經濟發展以及能源結構的安全與穩定！

然而，民進黨政府不僅無視立法院的苦口婆心，當時行政院長卓榮泰更稱：「堅持核三廠 2 號機須於 2025 年 5 月 17 日依法除役，並表示當時尚無延役評估規劃。」

即使立法院已經修法讓核三廠可以無痛延役、無縫接軌，民進黨政府依舊一意孤行、持續推動錯誤的能源政策；當時行政院更是不停的強調，核能延役欠缺社會共識、在無法確保核廢料處理及儲存的安全性問題得到妥善解決得前提下，必須推動非核家園，而現在身兼民進黨主席的賴清德總統突襲宣布即將重啟核二、核三廠，筆者十分好奇，難道是核廢料的問題已經得到解決了嗎？還是社會已經達成共識了呢？

依據這幾天各個媒體的新聞報導可以明顯看出，賴清德總統對於核能態度的大轉彎已經引起了作為民進黨基本教義派的深綠支持者以及反核團體強烈的反彈，包含前環保署長詹順貴怒嗆賴總統：「不要把人民當笨蛋」、反核團體也大酸：「可能賴總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道。」

很顯然的，執政黨自己黨內的支持者完全無法接受，從台灣正式邁入非核家園到現在連一年的時間都還未到，就正式宣告破功，在在都證明核二、核三廠延役從來都不是有無達成社會共識的問題、也不是能不能處理核廢料的問題；完全就是在執政黨的一念之間，核能問題早已脫離專業討論領域，只是淪為民進黨的意識形態之爭，為了貫徹他們的廢核黨綱，經濟民生、國家發展都不重要，黨意大於民意，就是民進黨目前最真實的寫照。

▼執政黨自己黨內的支持者完全無法接受，從台灣正式邁入非核家園到現在連一年的時間都還未到，就正式宣告破功。（圖／資料照）

習慣性將所有政策議題泛政治化 滿滿迴力鏢射向民進黨自己



每當談論到是否繼續使用核能的問題，民進黨從黨中央、民意代表到基層支持者永遠只會不停跳針嗆：「核廢料問題無法解決」、「核廢料放你家」、「台灣在地震斷層帶上，核電場繼續運轉風險很高」，社會總是無法理性討論，甚至去年民進黨發起對在野黨的大惡罷，民進黨立委范雲稱：「沒有國家核電廠重啟，『藍白粗暴法制化，該罷就罷』」、民進黨立委黃捷更喊出：「同意《核管法》的委員就罷免」可以看到，通過《核管法》修法、支持核三廠延役重啟甚至變成了民進黨主張要罷免國民黨委員的理由，試問這些民進黨委員，現在賴清德、卓榮泰都支持要重啟核二核三廠，甚至感謝立法院在野黨委員通過《核管法》修法，依照相同標準，他們也同樣要主張罷免賴清德以及卓榮泰嗎？

即便現在政府能源政策已經髮夾彎，日前民進黨立委受訪時還在嗆在野黨委員：「核電廠重啟的話核廢料放你家」，試問，現在民進黨立委的意思是核廢料要放賴清德的萬里老家、還是行政院長的官邸，或是核廢料要放在民進黨中央黨部呢？

滿滿的迴力鏢全部射向民進黨自己，核廢料問題並非無法討論、新式核能發電技術已可大幅減少核廢料的產生，一直以來在野黨也希望理性探討有關核廢料處置的相關問題，無奈民進黨總是拒絕討論，將能源議題扣上意識形態、與民進黨反核神主牌掛勾，習慣性將所有政策議題泛政治化，現在被在野黨撿到槍，只能說民進黨是自食惡果、咎由自取，但政府錯誤決策的代價卻是由全民和全國產業共同承擔。

賴清德總統、卓榮泰院長針對核二核三廠重啟的論述皆為，鑑於「新式核能」已經逐漸被世界所運用、以及因應《核管法》已經修正，政府必須依法行政云云，筆者想問，核二核三廠皆已經運轉超過40年了，屬於賴總統、卓院長口中的「新式核能」嗎？更不要說，「依法行政」這四個字在賴清德總統、卓榮泰院長上任這將近兩年以來更是淪為大笑話，賴政府已經累積不副署、不公布四部法律，包含《財政收支劃分法》、《衛星廣播電視法》等，立法院三讀通過為軍人加薪的《軍人待遇條例》、以及提升警消人員退休待遇的《警察人員人事任用條例》也拒不執行，這兩件分別在去年4月、6月三讀公布已經施行生效的修法，至今為止行政院都拒絕依法編列相關預算，請問這是哪門子的「依法行政」？

難道依法行政是自助餐，行政院、執政黨想遵守的時候就拿來當政策髮夾彎的擋箭牌、不想遵守的時候就說是毀憲亂政、立法權干預行政權？依法行政什麼時候變成是浮動標準？民進黨用依法行政作為遮掩能源政策錯誤、綠色髮夾彎的藉口實在既荒唐可笑、又蒼白無力。

賴清德主席、民進黨 欠全國人民一個道歉

台灣目前的能源結構為天然氣佔比53%、燃煤火力發電佔比35％、再生能源（包含太陽能等）佔比12％~16%，核能僅剩下不到1％，因為民進黨錯誤的能源政策，中南部人被迫用肺發電，當世界各國都已競相淘汰燃煤發電時，我國竟還有高達超過三成是用火力發電，實在是令人咋舌！

現如今，自蔡英文前總統上任以來推動「非核家園」的能源政策目標已經整整十年，民進黨現在終於「迷途知返」、「良心發現」願意回過頭來正視為了他們達成「非核家園」的政策目標，所導致的能源困境、以及弱化的電網韌性，姑且先不說民進黨的綠能政策目標早已跳票，這10年來，為了民進黨錯誤的非核家園能源政策，中部地區（台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣）罹患肺腺癌的比率從2013年的31%逐年攀升到2024年的45%，肺腺癌更是躍居台灣不論男女性，癌症罹患率冠軍、同時肺腺癌更是連續15年蟬聯癌症死亡率冠軍。

為了民進黨的非核神主牌、廢核黨綱，中部人付出了難以回復的健康代價，試問民進黨政府如何賠償這些因為民進黨錯誤能源政策而犧牲健康的無辜民眾、不論究竟是基於臺美ART對美國的承諾、抑或是美伊衝突所造成的能源衝擊，讓賴政府現在願意「返核」賴清德主席、民進黨都欠全國人民一個道歉，綠色髮夾彎的代價實在太沈重，也讓全國人民知道民進黨永遠只有黨意大於民意，是一個既失格又失能的執政黨！

▼現在願意「返核」賴清德主席、民進黨都欠全國人民一個道歉，綠色髮夾彎的代價實在太沈重，也讓全國人民知道民進黨永遠只有黨意大於民意，是一個既失格又失能的執政黨。（圖／資料照）

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