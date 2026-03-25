鐵幕墜落！　伊朗威懾神話如何引爆全球危機

▲伊朗的威懾體系經歷了一場驚人的失敗，而這場潰敗不僅改變了中東權力天平，更預示著一個遠比過去數十年都更加危險的世界秩序正在成形。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

曾經被德黑蘭視為護國神山的「分層威懾」戰略，如今已成一地碎片。據巴黎政治學院國際研究中心副教授妮可·格拉耶夫斯基（NICOLE GRAJEWSKI）與卡內基國際和平基金會高級研究員安吉特·潘達（Ankit Panda）於3月19日在《外交事務》（FOREIGN AFFAIRS）發表的文章指出，伊朗的威懾體系經歷了一場驚人的失敗，而這場潰敗不僅改變了中東權力天平，更預示著一個遠比過去數十年都更加危險的世界秩序正在成形。

正如已故的革命衛隊航空航天部隊指揮官哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）曾以騎腳踏車比喻威懾：「你必須一直踩，否則腳踏車就會倒下。」過去三年，伊朗失去了平衡，而今已然徹底翻覆。

飛彈攻勢的幻滅 從威懾資產到即戰訓練

伊朗曾經擁有中東規模最大的彈道飛彈庫，這是其威懾戰略中最具分量的支柱。數以千計的短程與中程彈道飛彈，目標鎖定以色列、美軍基地及海灣關鍵設施，德黑蘭寄望於飽和式打擊能夠壓制甚至癱瘓對手的防空系統。然而，當這張王牌真正在實戰中打出時，它顯示出的卻是令人詫異的侷限性。

2024年4月與10月，伊朗兩度直接對以色列發射飛彈，報復以方攻擊其外交機構。結果是，絕大多數飛彈遭到以方攔截，美以兩國的國防規劃人員因此獲得了即便透過衛星或信號情報也難以掌握的珍貴資訊：伊朗飛彈的真實性能、飛行軌跡與戰術模式。這無異於伊朗用自己的實戰為敵人提供了「即戰訓練」。

到了2025年6月的「12日戰爭」期間，伊朗向以色列發射約500枚飛彈，但據以方統計，僅有31枚落入人口稠密區。以色列空軍不僅摧毀了數百枚伊朗飛彈，更精準打擊約半數的機動發射器，擊斃數十名革命衛隊指揮官。伊朗不僅未能嚇阻對手，反而在12天內耗盡了寶貴的戰略庫存，暴露了自身的脆弱。

戰後的補給行動更像是陷入一場惡性循環。美國情報顯示，截至2026年初，伊朗雖已重建約2,000至2,500枚飛彈，但這僅僅是重複失敗的開始。以色列緊盯伊朗的補給進度，並成功說服華府，認定德黑蘭重建飛彈庫存與核設施的行為，足以構成新一輪打擊的正當理由。當威懾工具淪為被動挨打的標靶，伊朗的戰略防線已然出現結構性裂痕。

▼ 伊朗革命衛隊海軍部隊新建的飛彈基地地下設施。（圖／路透）

代理人的背叛 從戰略資產變成致命負債

伊朗的另一張王牌，是耗費數十年心血打造的「抵抗軸心」，涵蓋黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯、葉門青年運動以及伊拉克的什葉派民兵。這個網絡原本肩負雙重任務：既是向外輸出影響力的拳頭，也是防禦本土的最外圍屏障。任何攻擊伊朗本土的舉動，都將引爆整個中東。然而，這套精心設計的劇本在現實中徹底走樣。

2023年10月7日哈瑪斯對以色列的突襲，成為整個體系崩潰的轉捩點。儘管伊朗是否事前知情仍有爭議，但這場攻擊觸發的戰爭，讓以色列獲得正當性對抵抗軸心展開系統性清剿。加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨接連遭受重創，葉門青年運動的海上襲擊雖一度擾亂全球航運，卻也進一步鞏固了以色列、美國與部分阿拉伯國家的反伊聯盟。

文章尖銳地指出，這些代理團體最終成了伊朗的致命負債。它們追求自身議程，將德黑蘭拖入非自願的衝突，而當以色列展開反擊時，這個本應保護伊朗的網絡，反而讓伊朗陷入孤立無援的境地。

更具諷刺意味的是，伊朗對代理人的武裝與支持，反而促成了一個原本分歧的敵對陣營重新團結。當「抵抗軸心」在2026年已然殘破不堪，德黑蘭不僅失去了戰略縱深，更讓外界看清其威懾能力的高度依賴性與不可靠。防衛外包的幻夢，至此徹底破碎。

中國大陸在中東事務上一向呼籲克制與對話，大陸的政策強調不介入區域衝突，但伊朗代理網路的潰敗，無疑將迫使北京重新評估其與德黑蘭的戰略合作風險。

核門檻的詛咒 透明化帶來的致命脆弱性

最致命的失誤，或許來自伊朗對核計畫的處理方式。多年來，伊朗採行所謂的「核門檻戰略」：發展足以製造核武的技術與基礎設施，但不實際組裝武器，期望藉此在獲取外交籌碼的同時，避免刺激對手發動先制打擊。2015年簽署的《聯合全面行動計畫》（JCPOA，伊朗核協議），卻意外成為這個戰略的破口。

協議要求伊朗接受國際原子能總署的嚴格核查，定期申報離心機數量、濃縮純度與庫存規模。這種透明化在川普於2018年單方面退出協議並重啟制裁後，轉變為致命的戰略弱點。

伊朗已將自身的核家底攤在陽光下，換來的卻是經濟窒息與軍事威脅。即便伊朗隨後逐步退出協議、重啟核活動，甚至累積足夠製造多枚核武的近武器級濃縮鈾，它卻沿襲舊習，頻繁透過官方聲明炫耀核進展，試圖以此對華府施壓。

文章分析指出，一個接近核武裝的國家若要自保，有兩條路徑：一是保持模糊，讓對手無法確定核設施位置、損害程度或是否已祕密持有核武，例如以色列的「既不承認也不否認」政策；二是像北韓那樣，在國際社會來得及反應前，迅速且隱蔽地完成核試驗，造成既成事實。這兩條路都需要「不透明」。然而，伊朗卻反其道而行，透過JCPOA及後續的誇耀式宣傳，將自身核進度向對手全盤托出。

當美國和以色列在2025年及2026年對伊朗核設施發動精準打擊時，他們的信心很大程度上源於對目標的充分掌握。巨型鑽地彈能夠摧毀深埋地下的核設施，正是因為情報顯示那裡確實有必須摧毀的目標。

伊朗的錯誤不在於接近核武，而在於它讓對手過於清楚地看見這條路還有多長、路標在哪裡。這種戰略性的透明，最終招致了它一心想要避免的毀滅性打擊。同時，美國國內的通膨壓力雖因能源價格波動而加劇，但相較於伊朗戰略崩潰所引發的地緣政治風險，白宮顯然更傾向於優先處理後者。

威懾廢墟上的新世界

伊朗的分層威懾體系已然崩解：飛彈力量在實戰中證明其效度有限且難以持續；代理人網絡從護身符變為催命符；核門檻戰略更因過度曝光而失去威懾價值。

文章總結，伊朗想要核武的效益卻不願承擔擁核的代價，想要代理網絡的勢力範圍卻無力駕馭其離心動向。這些矛盾在數年間層層累積，最終導致四十年建構的戰略大廈轟然倒塌。

然而，這場失敗的尾聲，或許正是下一場危機的序曲。文章最後警告，當戰爭塵埃落定，即便存活下來的伊朗政權依舊敵視美國與以色列，它也將從慘痛教訓中徹底改弦更張。

未來的伊朗領導層很可能得出結論：必須將核活動完全隱蔽，必須分散敏感設備與材料，並且，必須真正擁有一枚屬於自己的核彈。屆時，中東將迎來一個貨真價實的核武國家，而世界將面臨比伊朗威懾失敗遠更棘手的核擴散風暴。

在那樣一個以零和邏輯為主導的秩序中，對話與克制將位於恐懼與對峙，而這，才是這場區域戰爭留給全球最險惡的遺產。

▼伊朗的分層威懾體系已然崩解：飛彈力量在實戰中證明其效度有限且難以持續；代理人網絡從護身符變為催命符；核門檻戰略更因過度曝光而失去威懾價值。（圖／路透）

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