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判決之後　「藍白合」只能合出個寂寞

我們想讓你知道…現在再回頭看看國民黨的聲明稿，看出味道來了嗎?判決之後的藍白合，怕是只能合出個泡沫，合出個寂寞。

▲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯P十七年，在國民黨眼中，簡直是天上掉了餡餅下來。（圖／記者黃克翔攝）

●吳崑玉／專欄作家

17年判決一出，民眾黨國際記者會還沒開，國民黨便發出新聞稿，對本案判決表達遺憾。肉肉長的新聞稿約有三個要點。

一. 本案判處重刑並褫奪公權，實質上已對在野黨的運作與公共討論空間造成強烈衝擊。當法律處分被外界解讀為「改變政治結構」的手段時，將嚴重動搖人民對民主制度的根本信任。

二. 當涉及在野政治人物的案件被以「高強度、高效率」偵辦與審理，反觀其他備受社會爭議的案件卻進展遲緩，這種明顯的落差感必然引發「政治操作」的聯想。

三. 國民黨嚴正警告，政治競爭不應透過司法手段削弱在野力量，這已背離民主憲政的常軌。柯文哲案所引發的關注，已不僅是單一個案的適法性，更涉及司法與政治界線日益模糊的憲政危機。呼籲社會各界正視司法角色偏移的風險，莫讓法律工具成為打壓政敵、破壞公平競爭的武器。

柯P十七年　在國民黨眼中簡直是「天上掉了餡餅下來」

你看得懂是在寫什麼嗎?我是愈看愈迷糊。國民黨有力挺柯P清清白白嗎?沒有。京華城案就是國民黨市議員鍾小平和游淑慧去告發的，黨中央要以破壞藍白合處分他們嗎?沒有。新聞稿有跟著柯P憤怒指控賴政府「政治辦案」嗎?也沒有。

國民黨只是輕飄飄的說，偵辦過程太高效了，「引發『政治操作』的聯想」，重點在「的聯想」，所以本黨並未「認定」這就是政治操作。

這種新聞稿跟中國外交部聲援伊朗的廢話差不多，沒有指控美國和以色列侵略，只強調爭端應和平解決。前線已打得血肉橫飛，盟友卻按兵不動，這是準備上演關原之戰中的小早川秀秋嗎?

國民黨黨中央鐵定在竊笑，柯P完了，一片漆黑。「藍白合」還要不要繼續推動?當然要。但所謂的「合」，有很多種「合」法，最終能把你的選票裝進我盒子裡的，都叫作「合」。當對方勢力大，而且氣還在往上升，15%以上之類的，那就得好好談，認真換，地方派系就是這麼喬的，我縣長，你議長，他立委，只要票合一處，能綑綁就好。

但當對方氣衰向下，勢力低於10%，那就用「吃」的，古典一點的說法叫「招安」。上策是把大頭搞定，搞定宋江就搞定梁山108條好漢之類的，進了門再慢慢處理，北打契丹、南戰方臘，消耗到兵疲馬困，再矯詔恩賜鴆酒一壺，白綾一段，水滸傳120回就這麼寫的。中策是各個擊破，只要對方氣弱，我方勢強，對方首領條件太多很難搞定，那就一個一個去挖牆腳，慢慢往上搬，牆磚、門窗都可以搬過來，最後連煙囪都給搞塌了。挖過來的人先讓你選個一、兩屆，再培養自己人取而代之，或用內部組織程序與民調初選把你做死，從此黨外無黨，黨內無派。下策是我方具有高度優勢時，根本不理那些小蔥小草，直接碾壓。什麼1+1>2，只要我能大幅贏過綠營對手，1-1還是>1。

你以為這是我腦補的?才不咧!過去二十年，所謂「國親合」就是這麼運作的。2007年所謂「國親合併」，其實是國民黨有個超級明星馬英九，親民黨氣弱，國民黨先一個一個挖人跳船，邱毅、孫大千等人都是先跳過去，搶到頭香，後面才有兩個黨中央會談合併選區事宜。

當年談判時，因為劉文雄老愛罵馬英九，所以一見面國民黨就表明，除了劉文雄以外都可以談。但老劉可能會反彈啊?於是國民黨就騙他，叫他別選立委，給他當監委，老劉也信了。但後來等到監委提名，名單中根本沒有他，就算想反彈抗議，順已無路，反亦無門，你能抗議個啥?

所以，柯P十七年，在國民黨眼中，簡直是天上掉了餡餅下來，巴不得馬上開拍瘋女十八年。多少藍人在感謝賴清德下手，幫國民黨清除了心腹大患，摘掉了無解腫瘤。所以，聲援聲明寫得如此輕飄飄，其實暗爽在心內，只不過現在還得憋著，不能笑出聲來。民眾黨說要週日上凱道討公道，國民黨一定回應將全力支援，但絕不會出錢出力全面動員，頂多各公職黨官站台聲援。

沒有了柯P這顆太陽，藍的還是藍的，白的也會是藍的。幾個月後，沒人可投，沒路可走的小草，不投藍，難道去投民進黨嗎?這才是國民黨最划算的算盤。

現在還有不少人在算2028，別鬧了，2026都不一定過得了，還有啥2028?柯P被判17年，氣衰體弱，那種再奪大位的機會與希望都沒了，頂多就是個還在磨二審官司的光桿黨創辦人，黨主席還叫作黃國昌，還能有啥作為?在凱道靜坐到賴總統出手，指示二審判無罪嗎?別鬧了，馬英九都判不了王金平，賴清德怎搞得定法官大人?

所以，還是回到前述三策，趁你病，要你命，不趁此時消滅民眾黨有生力量，更待何時?柯P還想用換的來換得幾個縣市長?別鬧了，你聲勢浩大時都換不到一碗鹹粥，現在還想來上桌吃滿漢全席?這比癩蛤蟆想吃天鵝肉還接近妄想症。

講白點，這17年一判，判了柯P徒刑，卻形同判了民眾黨死刑。柯P剩下最後一丁點利用價值，就是他對賴清德的仇恨，剛好是國民黨最需要的利刃。國民黨這個黨，向來不擅長衝鋒陷陣，卻非常擅於教唆殺人。紅衫軍是國民黨發動的嗎?領頭的是施明德，一人一百塊拱他去砍阿扁，這叫「買凶殺人」。

現在的柯文哲，不用花錢他也想打死賴清德，國民黨既要拱他勇猛頑強，打死不退，又不能讓他再次坐大，瓜分票源，變成隱患。於是只能虛與委蛇，邊談邊打，最好讓柯賴雙方，打到頭破血流，砍到屍橫遍野，國民黨剛好出來講廢話，裝好人，這才是最符合國民黨最大利益的最優解。

現在再回頭看看國民黨的聲明稿，看出味道來了嗎?判決之後的藍白合，怕是只能合出個泡沫，合出個寂寞。

▼判決之後的藍白合，怕是只能合出個泡沫，合出個寂寞。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼。（示意圖／記者李毓康攝）

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前親民黨文宣部副主任，曾任職公關公司、雜誌副總編，危機管理顧問，現職專欄作者。

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