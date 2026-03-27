馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

▲馬英九基金會人事風波越演越烈，原本一件芝麻綠豆大的事，硬生生被馬英九搞成現代版的後宮甄嬛傳。（圖／記者徐文彬攝）

●單厚之／資深媒體人

馬英九基金會人事風波越演越烈，從上周與前執行長蕭旭岑、王光慈切割，到傳出「馬英九前親信」以激烈手段將兩人逐出基金會，再到雙方惡言相向，如今連馬英九都親上火線，接受媒體專訪指控「有財政紀律的問題」，將移送司法調查。原本一件芝麻綠豆大的事，硬生生被馬英九搞成現代版的後宮甄嬛傳。

「傷敵八百、自損一千」 馬英九還沒對簿公堂就先輸一籌

這件事之所以引發熱議，是因為充滿了宮鬥的氣息。在馬英九卸任總統之後，金溥聰與馬英九之間的關係已經不如以往。2024年總統大選前，馬英九接受《德國之聲》專訪，一番「相信習近平」的談話，衝擊國民黨總統候選人侯友宜的選情，侯友宜陣營最後取消讓馬英九在選前之夜上台的安排，政壇盛傳就是由時任侯友宜競辦執行長金溥聰拍板。

而如今，外界咸認為應該與馬英九關係不好的金溥聰，卻突然跳出來代表馬英九，以強硬手段開除跟隨馬英九多年的前後兩任基金會執行長蕭旭岑和王光慈，就讓人更加好奇究竟發生了什麼事。

蕭旭岑和王光慈上個月25日離開馬英九基金會，馬英九基金會卻在3月16日突然發出聲明，宣布未來兩人的言行，均不能代表基金會和馬英九的立場，並以「前員工」稱呼王光慈，語氣和用詞充滿了貶抑的味道。當時政壇就傳出，這很明顯是「金小刀」的風格。

國民黨主席鄭麗文23日表態力挺蕭旭岑，並點名馬英九身邊有「賊人」，長期對國民黨造成很多無法回復的傷害。馬英九基金會則再次發出聲明，指已請律師針對「嚴重違反財政紀律」情事，儘速送請司法機關深入調查，外界若傳述有損基金會馬英九名義的不實事項，基金會將會採取法律行動。

蕭旭岑則在隔天週刊報導金溥聰驅離蕭、王相關內幕後，對媒體說明自己從來不碰錢，並指控這種匿名傷害他、傷害國民黨的手法「下三濫」。直到此時，都沒有人直接點名金溥聰，而多半以親信、幕僚代稱，而馬英九則是被蒙蔽、欺騙的角色。

沒想到，馬英九接著也親上火線接受媒體專訪，指控蕭、王兩人「因有財政紀律問題」而離職，說自己是學法律出身，「遇到這種事情六親不認」，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。

不管事情的真相如何，馬英九親自出面指控前幕僚並要對簿公堂，原本就是上駟對下駟、自降格調之舉，即便贏了也是「傷敵一千、自損八百」，但馬英九卻像是失去了理智，非要把事情鬧到舉世皆知。結果接受媒體專訪還出了問題，短短20分鐘的專訪，同樣的言論和論述重複了四次，讓在一旁陪同的戴遐齡不得不跳出來提前結束專訪。

這樣的場面，正好證實了蕭旭岑所說「馬前總統都忘記了」的說法，也讓馬英九的身體狀況成了熱議的焦點，降低了馬英九說詞的可信度。原本的「傷敵一千、自損八百」的劣招，也就變成「傷敵八百、自損一千」，還沒對簿公堂就先輸一籌。

▼原本的「傷敵一千、自損八百」的劣招，也就變成「傷敵八百、自損一千」，還沒對簿公堂就先輸一籌。（圖／記者周宸亘攝）

馬英九沒有打擊到敵人反而重傷自己 這和當年「馬王政爭」結局何其相似



馬英九不管不顧的攻擊蕭旭岑和王光慈，顯然是因為覺得蕭旭岑轉任國民黨副主席，幫鄭麗文籌劃「鄭習會」是對自己的一種背叛、背刺。

在馬英九心裡，跟習近平對話既是自己的歷史定位，也是一種專利，鄭麗文沒有資格跟自己比肩。更何況，蕭旭岑之所以能和對岸對話、安排「鄭習會」，都是因為有馬英九基金會之前的基礎。單單開除兩人並不足以發洩馬英九的憤怒，所以還要讓兩人付出更多的代價，甚至是鬥垮、鬥臭。

類似的瘋狂早在2013年「九月政爭」就已經出現過，馬英九在沒有確切證據的情況下，就公開指控時任立法院長王金平涉及關說，並火速開除王金平的國民黨籍，讓王金平喪失不分區立委和立法院長的身分。當時王金平明明是到東南亞參加女兒的婚禮，黨政高層第一時間卻硬說是王金平畏罪潛逃出國。

結果王金平向法院申請「假處分」，保住了自己的黨籍和立法院長的位置，馬英九則灰頭土臉；而當時的檢察總長黃世銘還因為違法《通訊監察法》及洩密罪被判有罪並請辭檢察總長。

「九月政爭」是馬英九政治聲望和能量下滑的關鍵，當時馬英九極力推動的「兩岸服貿條例」已經到了立法的最後關鍵，民進黨用盡所有杯葛的手段也快要拖不下去，馬英九卻在此時掀起政爭，打斷了原本的立法進程。

「九月政爭」後，馬王之間毫無互信，馬英九的聲望也大幅下滑，手段卻更加激烈，才會搞出「半分鐘」將整部法案送出委員會的爭議，最終演變成太陽花事件。之後國民黨輸掉年輕選票、輸掉2014年「九合一」選舉，從2016年一路在野至今。

馬英九這次瘋狂幾乎是「九月政爭」的翻版，結果也可能步上同樣的後塵。在2015年「馬習會」後，兩岸交流就是馬英九的歷史定位，馬英九卸任之後訪陸，也都獲得對岸極高的禮遇，成為國民黨在對岸最有分量的人物。

因為不滿鄭麗文分了自己的光環，馬英九大張旗鼓的攻擊蕭旭岑。因為太急著砍掉蕭旭岑和王光慈，導致無人可以接手兩人的業務，原本已經安排好的兩岸學生交流及「大九學堂」，不得不全數取消，何時恢復遙遙無期。

從北京到地方政府，事前已經作業了好幾個月，如今突然取消，在對岸的角度來看，馬英九和基金會的任性之舉，其實就是不顧兩岸交流的「大義」，未來要再恢復，等於要從零開始。若馬英九未來不再親自訪陸，想要恢復這樣的交流，幾乎已經不可能。

台灣的民眾看馬英九基金會的宮鬥，多半從八卦的角度出發。但從對岸的角度，則必然上升到美中博弈的陰謀。對岸必然會去思考，在國民黨親中、親美路線鬥爭日益激烈的此時，馬英九又鬧出這一齣，背後是否也有美國的手筆，馬英九是否是受到親美力量影響，所以才在此時轉向。即便有過去的積累，對岸也必然要重新評估馬英九的情況和作為，才能決定未來該如何互動。

馬英九因為憤怒砍向幕僚，結果親手斬斷了自己在未來兩岸交流的角色，也傷害了自己在兩岸交流的歷史定位。在馬英九動向不明確、動作不理智的情況下，鄭麗文成了僅存明確的兩岸交流樣板，不管最終「鄭習會」能不能成，對岸都只能對鄭麗文和蕭旭岑投注更多的支持。馬英九沒有打擊到敵人，反而重傷自己，這和當年「馬王政爭」的結局，何其的相似。

▼馬英九沒有打擊到敵人，反而重傷自己，這和當年「馬王政爭」的結局，何其的相似 。（合成圖／記者李毓康攝）

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