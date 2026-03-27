這麼昂貴的戰爭　川普換到什麼？

▲當盟友開始把華府本身視為不確定來源，川普的每一次強硬，就都不只是在威嚇敵人，也是在折損自己最昂貴的戰略資本。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

戰爭有時像烈火，有時像帳本。烈火先照亮夜空，帳本後來照亮真相。川普對伊朗的這場戰爭，如今最刺眼的，已不是某一枚飛彈擊中哪座設施，而是那份不斷膨脹的價格標籤：五角大廈已向白宮提出逾 2,000 億美元的追加預算需求；開戰頭六天已花掉至少 113 億美元；若按這一速度換算，這場戰爭「每分鐘燒掉 130 萬美元」並非文學誇飾，而是相當接近現實的財政速度。更諷刺的是，這筆錢還只是前帳，後面還有退伍軍人照護、軍備補充、能源衝擊與利息成本等長尾支出。

這也是為什麼，若把這場戰爭只寫成一場中東衝突，其實太保守了。它同時也是一場預算戰、一場油價戰、一場通膨戰，甚至是一場對美國治理排序的公開審判。當華府可以在數日內為轟炸與護航找到天量資金，卻總在教育、醫療、保費補貼與基礎社會投資上擺出節制與現實主義，那麼這場戰爭真正照亮的，便不只是戰場，而是國家的道德會計。

他不是打兩場仗 而是把四條戰線綁成一團

不少評論說，川普犯了「兩線作戰」的大忌：一邊對伊朗動武，一邊對中國大陸與歐洲打關稅戰。這話有道理，但不夠完整。更精確的說法是，他把四條戰線綁成一團：對伊朗的熱戰、對主要貿易夥伴的經濟戰、圍繞荷姆茲的能源戰，以及對盟友信任的消耗戰。

這四條線彼此並非平行，而是互相糾結。你一方面需要盟友在海灣護航、補軍工產能、協調外交出口；另一方面卻又在關稅與市場准入上羞辱他們、打擊他們的出口與內部政治。這不是戰略專注，而是把優先序自己打散。

G7 外長本週在加拿大開會時，公開議程雖然涵蓋烏克蘭、伊朗與全球安全，但《路透社》說的很直白：會議背景是一個「難以預測的美國」。

對盟友來說，問題不只是伊朗危機本身，而是白宮是否還願意把聯盟視為秩序資產，而不是可以隨時加價、隨時施壓的政治工具。當盟友開始把華府本身視為不確定來源，川普的每一次強硬，就都不只是在威嚇敵人，也是在折損自己最昂貴的戰略資本。

荷姆茲不是水道而已 更是世界經濟的神經節

這場戰爭之所以比一般地區衝突更危險，不只是因為伊朗，而是因為荷姆茲海峽。國際能源總署 (IEA) 的最新資料顯示，2025 年經荷姆茲運輸的液態天然氣 (LNG) 超過 1,120 億立方公尺，約占全球總量貿易近五分之一；其中卡達約 93%、阿聯約 96% 的 LNG 出口都要經過這條水道。

IEA 也指出，2025 年約有 80% 經荷姆茲輸出的石油與油品流向亞洲。這意味著，一旦荷姆茲受阻，受傷的不只是油輪，而是東京、首爾、台北、孟買與新加坡的電價、航運、保費與工廠成本。

《路透社》3 月 24 日的報導更把這個風險數字化：自 2 月 28 日開戰以來，荷姆茲相關中斷已造成大約 2,000 萬桶/日的石油供應損失，市場因此將布蘭特原油一度推高後，才在停火方案傳聞下回落至每桶 102.22 美元，西德州原油(WTI) 回落至 90.32 美元。

這個反應很值得玩味：市場並不是因為勝利而冷靜，而是因為「也許還有外交出口」而短暫鬆一口氣。那不是穩定，那只是驚魂未定。

繞開荷姆茲方向正確 說它無關緊要則太早

最近一些評論主張，與其年復一年替荷姆茲護航，不如乾脆用新管線與新終端把它架空。這個方向不能說錯，但若說得太滿，就會把戰略工程寫成地理魔術。

IEA 清楚指出，雖然中東確有部分替代路徑，但 LNG 幾乎沒有真正成熟的繞行方案；就算石油可以部分改道，天然氣依賴荷姆茲的結構短期內仍難以動搖。換句話說，世界可以努力降低對荷姆茲的依賴性，卻還遠遠談不上讓它真正失去戰略重量。

這裡的弔詭在於，所有人都知道荷姆茲太危險，卻也都知道替代方案太慢、太貴、太複雜。新管線要穿越主權邊界、金融風險、安全威脅與多年建設周期；而伊朗的威脅，卻可以在數日之內傳導到全球期貨市場。也就是說，基礎設施能改變長期結構，卻解不了眼前危機。對今天的白宮而言，這意味著它既不能真正繞開荷姆茲，也還沒有能力讓世界忘記荷姆茲。

封鎖看似聰明 其實最像火柴

於是，另一種更強硬的想法浮出水面：既然伊朗把航道當武器，美國何不乾脆封鎖伊朗石油？這個想法在戰略上確實有誘惑力。因為它抓住了問題的核心：如果華府只是保護別人的油輪通行，卻讓伊朗自己的石油繼續出海換現金，那德黑蘭便可能一邊打、一邊賺、一邊談。但封鎖並不是一種乾淨俐落的行政工具，它更像一根伸到國際法與武裝升級邊界的火柴。

英國 3 月 25 日授權軍方登檢並扣留其認定屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪，就是這種新語法的例子。《路透社》這則報導的重要性，不只在俄烏戰爭，而在於它證明：海上能源執法正在從制裁名單升級為準軍事化操作。今天是俄羅斯，明天當然可能是伊朗；可每往前一步，誤判、報復與失控的風險也同步上升。當大國開始把公海當作可延展的制裁劇場，世界不會更安全，只會更接近一個誰都可能被臨檢、誰都可能被重新定義的海上時代。

▼世界可以努力降低對荷姆茲的依賴性，卻還遠遠談不上讓它真正失去戰略重量。（圖／達志影像）

這場戰爭真正上漲的不只是油價 還有生活成本與政治折舊

如果說川普想換的是威懾，那麼他已經換到了；如果他想換的是穩定，那麼他顯然失手了。國際貨幣基金會已警告，若能源價格高檔持續，全球通膨將上升、成長將放緩。

《路透社》也指出，這場戰事正迫使印度恢復部分伊朗 LPG 採購、日本要求釋出更多戰略庫存，美國則暫時放寬部分汽油調和規範，以減輕終端價格壓力。這些細節看似分散，其實共同指向一件事：戰場在中東，但補丁在全世界。

更糟的是，這種價格衝擊還會反噬川普自己最在意的經濟敘事。當通膨重新抬頭、能源成本推升利率、關稅又進一步抬高進口物價時，白宮很可能被迫在兩個目標之間做選擇：到底要繼續維持對外關稅的強硬，還是先讓中東戰場降溫，好替國內物價止血？這也正是「多線豪賭」最危險的地方：它會讓總統最終不是輸在某一條戰線，而是輸在各條戰線互相拆台。

他換到了一點籌碼 卻換不到秩序

那麼，這麼昂貴的戰爭，川普到底換到了什麼？持平地說，他不是一無所獲。他換到了一些短期威懾、一點把伊朗推向談判門口的壓力，以及強人政治最愛的鏡頭效果。

《路透社》 3 月 25 日報導，伊朗承認正在審視美方透過巴基斯坦轉交的方案；但幾乎同時，另一則《路透社》報導又指出，伊朗官員對該方案的初步反應「並不正面」。這說明一個殘酷現實：火力可以逼出談判姿態，卻未必逼得出可持續的政治結果。

他換不到的東西，反而更值得注意：他換不到穩定的油價，換不到持久的盟友合作，換不到一條真正安全的荷姆茲，更換不到一個相信華府仍然是秩序提供者的世界。相反地，他換到的是更高的保費、更脆弱的供應鏈、更疲憊的盟友，以及一個只要聽見「可能停火」便立刻集體喘口氣的市場。若一場戰爭最大的利多，是它也許快結束了，那麼它最終證明的，多半不是力量，而是成本。

最後 他換到的是一張更昂貴的世界帳單

事實上，川普沒有把這場戰爭換成清晰的勝利敘事，反而換成一張更昂貴的世界帳單：油價更敏感，盟友更保留，市場更神經質，國際法的邊界更模糊，而「秩序」這個原本該用來穩定世界的詞，也越來越像一種可以任意加價、懲罰、交易的工具。當霸權開始同時揮舞關稅、艦隊與能源流向，它未必還在保衛秩序；它也可能正在學習，如何把秩序本身變成一門生意。

所以，這一場這麼昂貴的美伊戰爭，川普換到的不是勝利，而是一個更昂貴、更疲憊、也更不信任美國的世界。這不是高明的交易，它更像是一位總統用飛彈買到幾天時間，卻讓後人用稅金、保費、利率與信任折舊，慢慢還債。

▼這一場這麼昂貴的美伊戰爭，川普換到的不是勝利，而是一個更昂貴、更疲憊、也更不信任美國的世界。（圖／路透）

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