ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵

我們想讓你知道…日本首次在熊本部署射程達千公里以上的飛彈，是其強化防衛力量的重要指標，殊值關注後續日本強化防衛力量的各項作為。本文分從12式陸基反艦飛彈改良型簡介、熊本部署射程千公里飛彈概情、戰略意涵及政策建議等面向，析論如後。

▲。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗明確表示中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊武力介入台海危機，日本政府深知唯有強化日本防衛力量，才能嚇阻中國的霸道作為。（圖／達志影像／美聯社）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

隨著中國解放軍海空軍不斷侵犯日本周邊海空域，使其周邊安全面臨前所未有的挑戰，日本除持續強化自衛隊各式裝備之外，特別是針對西南諸島軍備的防衛部署。

日本防衛大臣小泉進次郎上任之際即風塵僕僕，巡視西南諸島防衛，並確認將在各島部署防空及反艦飛彈。2025年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院回應議員的質詢時，明確表示中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊武力介入台海危機，嗣後高市首相「台灣有事」言論遭受中國四面八方的圍剿，日本政府不但沒有退縮，更是看清中國的政權本質，深知唯有強化日本防衛力量，才能嚇阻中國的霸道作為。

日本首次在熊本部署射程達千公里以上的飛彈，是其強化防衛力量的重要指標，殊值關注後續日本強化防衛力量的各項作為。本文分從12式陸基反艦飛彈改良型簡介、熊本部署射程千公里飛彈概情、戰略意涵及政策建議等面向，析論如後。

12式陸基反艦飛彈改良型簡介

由日本三菱重工研發的12式反艦飛彈（ Type-12 Surface-to-Ship Missile, 12SSM） 射程約200公里，日本有感於中國解放軍威脅日益增強，遂對該型飛彈進行研改，其12式反艦飛彈增程改良型 （Type-12 SSM Extended Range）射程大幅提升至1,000公里至1,500公里，具備攻擊陸地目標及反艦能力，預計於今（2026）年起逐步部署，自衛隊此舉旨在加強日本的「距外防衛能力」。

據悉部署九州熊本基地的12式反艦飛彈增程改良型射程可達中國沿海地區，提升日本防衛與打擊能力，有關該型彈重要諸元，綜整如表一。

項目 內容
射程 1,000公里至1,500公里
飛行速度 亞音速
導引系統 中途GPS、慣性導航（INS）、地形輪廓匹配；終端為Ka波段AESA雷達尋標器
匿蹤性能 重新設計外型，具備更低的雷達截面積（RCS），提升突防與生存能力
部署載台 陸基發射車、艦載（如摩耶級神盾驅逐艦）以及空射型（搭載於 F-2 戰機或 P-1 海上巡邏機）
作戰能力 具備反艦與對陸地目標攻擊能力

熊本部署射程千公里飛彈概情

日本陸上自衛隊3月9日將12式反艦飛彈增程改良型的發射裝置等設備，運入首個部署基地（熊本市的健軍駐屯地），據悉部署工作將在3月底前完成。

另外，據當地媒體報導，日本陸上自衛隊在未提前通知當地社區的情況下，將飛彈發射裝置運抵熊本，引發近百名反對者在當地軍事基地前抗議。

日本內閣官房長官木原稔在當天例行記者會上表示，日本陸上自衛隊計劃在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，一旦完成必要準備，防衛省將向當地居民說明此項行動。

日本首相高市早苗去年（2025）11月曾表示，如果台灣遭受中國攻擊，日本當局可能進行軍事干預。此後日中關係急劇惡化，由於中國的持續軍事威懾，催促日本陸上自衛隊飛彈部署的步伐。

依日本陸上自衛隊部署該型彈射程可達1,000公里至1,500公里，屆時中國上海及北京周邊都在該型飛彈打擊範圍，該型彈前推部署至那霸基地，可強化日本對中國的威懾力道。

▼日本將從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

▲▼日本將從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

戰略意涵

日本高市政府對與中國對話持開放態度，惟日本對於中國的軍事恫嚇也展現毫無畏懼態度，由於日本工業基礎穩固，想要強化防衛力量輕而易舉。

近年來，日本面臨中國的軍事威脅日益增強，須有所作為才能確保日本周邊安全，此從日本政府積極修訂相關不合時宜法規、增加國防預算，以及強化軍事部署可見一斑。此次日本陸上自衛隊在熊本部署射程上千公里的飛彈，所突顯的戰略意涵，概可歸納如後。

首先，日本由於和平憲法，對於源頭打擊武器的研產限制，故其現有各式飛彈以防空、反飛彈、空對空與反艦飛彈為主，對於具備射程上千公里的飛彈，僅為將要部署在熊本的12式反艦飛彈增程改良型，以及向美國購買的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。日本積極獲得與部署上述飛彈，旨在強化西南諸島的區域拒止能力，應對日益嚴峻的安全威脅。

其次，據悉此次在熊本部署之12式反艦飛彈增程改良型為陸射版本，日本自衛隊正同步開發艦射型（預計2026年完成）與空射型（預計2028年完成），實現三位一體打擊能力，同時該型飛彈亦扮演應對東亞區域衝突與台海有事時的核心裝備，為日本實現「以陸制海」戰略的重要環節，此次日本陸上自衛隊在熊本部署該型飛彈，正式宣告日本具有打擊中國沿海重要城市的能力。

再次，日本現有飛彈種類以國產化為主、美製為輔，包括防空與反艦飛彈等，其中向美採購之戰斧巡弋飛彈現實施接裝訓練，而12式反艦飛彈增程改良型正部署中，顯示日本自衛隊朝「遠距反擊」與「極音速防禦」轉型。核心戰力包括射程增至上千公里的 12 式反艦飛彈、03 式中程防空飛彈、各式空對空飛彈、戰斧巡弋飛彈，這些武器系統的整合，讓日本具備強大島鏈防衛與對陸攻擊能力。

政策建議（代結語）

日本與我國是近鄰，且均為第一島鏈國家，近年來同受中國解放軍的軍事威脅，兩國安全息息相關。此次日本陸上自衛隊在熊本部署陸射版射程增至上千公里的12式反艦飛彈，對於第一島鏈整體防衛有其重要影響，值予持續關注，相關政策建議如後。

（一）關注日本自衛隊後續軍事部署

日本由於受到中國的軍事威脅，積極強化軍備整備，其整備速度受到美國鼓舞，故在武器裝備加快更新換代，日本受益於軍工生產條件優異，在武器研發與量產受到限制較少，可以預期接續熊本部署12式反艦飛彈增程改良型之後，日本將視周邊安全情況發展，強化西南諸島各式飛彈部署，我宜持續關注日本自衛隊後續軍事部署動態。

（二）強化與日本在防衛方面的合作

日本高市政府將修訂「防衛裝備移轉三原則」，調整僅限「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」等5種類型裝備出口的限制，可以預期日本將放寬武器銷售。日本囿於一中政治因素，與我國在防衛合作向來保守，然而當前台日安全均面臨嚴峻考驗，確實有必要強化雙邊合作。職是之故，我國應藉各種時機向日本表達台日防衛合作的重要性，尤其是在演訓與軍備合作方面。

（三）建立與日本有關飛彈協調機制

日本無論防空飛彈或正在熊本部署之12式反艦飛彈增程改良型，與國軍所部署的各式飛彈在火網及射程均關係密切，由於台日部署飛彈都是為了應對中國解放軍的威脅，故在飛彈的運用上，應該進行協調，才足以發揮最佳效能。以第一島鏈整體安全情勢而言，建構台日飛彈防衛協調機制，有效嚇阻中國解放軍的軍事威脅，實刻不容緩。我國應經由各種交流與對話管道，力促盡快建立台日飛彈協調機制。

▼日本與我國是近鄰，且均為第一島鏈國家，近年來同受中國解放軍的軍事威脅，兩國安全息息相關。此次日本陸上自衛隊在熊本部署陸射版射程增至上千公里的12式反艦飛彈，對於第一島鏈整體防衛有其重要影響，值予持續關注。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「思想坦克」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►考績改革終結「食乙獸」　只是公務人事革新的第一步

►重啟核電　後座力強大的政策溝通敗筆

►美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結束」

投稿
申訴
思想坦克專欄

思想坦克專欄 思想坦克

《台灣智庫-思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台，我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。

思想坦克最新文章

more

首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵

重啟核電　後座力強大的政策溝通敗筆

對美國史詩怒火行動透視　荷姆茲海峽在石油安全秩序中..

習近平戰略算計　讓中東拖住美國無法抽腿

賴總統團隊終於開始懂「社群網站」了嗎？

關鍵字: 台灣智庫國防安全小組 雲論 熊本 日本 高市早苗 飛彈 台灣 中國 第一島鏈 軍武

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵
馬蕭茶壺風暴何時休？
投資只需要「中等智商」　吳淡如：快閃、頻繁進出最傻
「忠誠內閣」暗潮洶湧　無血清洗後「誰是川普真正的後..
礦坑裡需要金絲雀

推薦閱讀

馬蕭茶壺風暴何時休？

首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵

考績改革終結「食乙獸」　只是公務人事革新的第一步

判決之後　「藍白合」只能合出個寂寞

「忠誠內閣」暗潮洶湧　無血清洗後「誰是川普真正的後..

《蘭陵王》風靡全亞洲　深情宇文邕原來死於中風！

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

這麼昂貴的戰爭　川普換到什麼？

Sabrina／解讀《茶金》「角色原型」廖運潘與姜..

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

相關文章

《陽光女子合唱團》遭質疑自我矮化　文化部已要求盡速說明

《陽光女子合唱團》遭質疑自我矮化　文化部已要求盡速說明

創下全台7.5億元驚人票房、榮登影史國片冠軍的《陽光女子合唱團》，預計於4月4日登陸中國大陸市場。怎料官方微博在宣傳時竟將該片標註為「中國台..

7小時前

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

馬蕭茶壺風暴何時休？

馬蕭茶壺風暴何時休？

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

伊朗進化了！紐時：攻擊命中率增逾1倍　發現以色列防空破綻

中共AI進化認知戰！綠：台灣成統戰實驗室　提升媒體識讀唯一防線

中共AI進化認知戰！綠：台灣成統戰實驗室　提升媒體識讀唯一防線

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

馬蕭茶壺風暴何時休？

馬蕭茶壺風暴何時休？

首次在熊本部署射程千公里飛彈..

考績改革終結「食乙獸」　只是公..

判決之後　「藍白合」只能合出個..

「忠誠內閣」暗潮洶湧　無血清洗..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面