首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵

▲日本首相高市早苗明確表示中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊武力介入台海危機，日本政府深知唯有強化日本防衛力量，才能嚇阻中國的霸道作為。（圖／達志影像／美聯社）

●作者 ／ 台灣智庫國防安全小組

隨著中國解放軍海空軍不斷侵犯日本周邊海空域，使其周邊安全面臨前所未有的挑戰，日本除持續強化自衛隊各式裝備之外，特別是針對西南諸島軍備的防衛部署。

日本防衛大臣小泉進次郎上任之際即風塵僕僕，巡視西南諸島防衛，並確認將在各島部署防空及反艦飛彈。2025年11月7日，日本首相高市早苗在眾議院回應議員的質詢時，明確表示中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊武力介入台海危機，嗣後高市首相「台灣有事」言論遭受中國四面八方的圍剿，日本政府不但沒有退縮，更是看清中國的政權本質，深知唯有強化日本防衛力量，才能嚇阻中國的霸道作為。

日本首次在熊本部署射程達千公里以上的飛彈，是其強化防衛力量的重要指標，殊值關注後續日本強化防衛力量的各項作為。本文分從12式陸基反艦飛彈改良型簡介、熊本部署射程千公里飛彈概情、戰略意涵及政策建議等面向，析論如後。

12式陸基反艦飛彈改良型簡介

由日本三菱重工研發的12式反艦飛彈（ Type-12 Surface-to-Ship Missile, 12SSM） 射程約200公里，日本有感於中國解放軍威脅日益增強，遂對該型飛彈進行研改，其12式反艦飛彈增程改良型 （Type-12 SSM Extended Range）射程大幅提升至1,000公里至1,500公里，具備攻擊陸地目標及反艦能力，預計於今（2026）年起逐步部署，自衛隊此舉旨在加強日本的「距外防衛能力」。

據悉部署九州熊本基地的12式反艦飛彈增程改良型射程可達中國沿海地區，提升日本防衛與打擊能力，有關該型彈重要諸元，綜整如表一。

項目 內容 射程 1,000公里至1,500公里 飛行速度 亞音速 導引系統 中途GPS、慣性導航（INS）、地形輪廓匹配；終端為Ka波段AESA雷達尋標器 匿蹤性能 重新設計外型，具備更低的雷達截面積（RCS），提升突防與生存能力 部署載台 陸基發射車、艦載（如摩耶級神盾驅逐艦）以及空射型（搭載於 F-2 戰機或 P-1 海上巡邏機） 作戰能力 具備反艦與對陸地目標攻擊能力

熊本部署射程千公里飛彈概情

日本陸上自衛隊3月9日將12式反艦飛彈增程改良型的發射裝置等設備，運入首個部署基地（熊本市的健軍駐屯地），據悉部署工作將在3月底前完成。

另外，據當地媒體報導，日本陸上自衛隊在未提前通知當地社區的情況下，將飛彈發射裝置運抵熊本，引發近百名反對者在當地軍事基地前抗議。

日本內閣官房長官木原稔在當天例行記者會上表示，日本陸上自衛隊計劃在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，一旦完成必要準備，防衛省將向當地居民說明此項行動。

日本首相高市早苗去年（2025）11月曾表示，如果台灣遭受中國攻擊，日本當局可能進行軍事干預。此後日中關係急劇惡化，由於中國的持續軍事威懾，催促日本陸上自衛隊飛彈部署的步伐。

依日本陸上自衛隊部署該型彈射程可達1,000公里至1,500公里，屆時中國上海及北京周邊都在該型飛彈打擊範圍，該型彈前推部署至那霸基地，可強化日本對中國的威懾力道。

▼日本將從2025年度起在熊本縣陸上自衛隊基地，部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」。（圖／日本防衛裝備廳提供）

戰略意涵

日本高市政府對與中國對話持開放態度，惟日本對於中國的軍事恫嚇也展現毫無畏懼態度，由於日本工業基礎穩固，想要強化防衛力量輕而易舉。

近年來，日本面臨中國的軍事威脅日益增強，須有所作為才能確保日本周邊安全，此從日本政府積極修訂相關不合時宜法規、增加國防預算，以及強化軍事部署可見一斑。此次日本陸上自衛隊在熊本部署射程上千公里的飛彈，所突顯的戰略意涵，概可歸納如後。

首先，日本由於和平憲法，對於源頭打擊武器的研產限制，故其現有各式飛彈以防空、反飛彈、空對空與反艦飛彈為主，對於具備射程上千公里的飛彈，僅為將要部署在熊本的12式反艦飛彈增程改良型，以及向美國購買的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。日本積極獲得與部署上述飛彈，旨在強化西南諸島的區域拒止能力，應對日益嚴峻的安全威脅。

其次，據悉此次在熊本部署之12式反艦飛彈增程改良型為陸射版本，日本自衛隊正同步開發艦射型（預計2026年完成）與空射型（預計2028年完成），實現三位一體打擊能力，同時該型飛彈亦扮演應對東亞區域衝突與台海有事時的核心裝備，為日本實現「以陸制海」戰略的重要環節，此次日本陸上自衛隊在熊本部署該型飛彈，正式宣告日本具有打擊中國沿海重要城市的能力。

再次，日本現有飛彈種類以國產化為主、美製為輔，包括防空與反艦飛彈等，其中向美採購之戰斧巡弋飛彈現實施接裝訓練，而12式反艦飛彈增程改良型正部署中，顯示日本自衛隊朝「遠距反擊」與「極音速防禦」轉型。核心戰力包括射程增至上千公里的 12 式反艦飛彈、03 式中程防空飛彈、各式空對空飛彈、戰斧巡弋飛彈，這些武器系統的整合，讓日本具備強大島鏈防衛與對陸攻擊能力。

政策建議（代結語）

日本與我國是近鄰，且均為第一島鏈國家，近年來同受中國解放軍的軍事威脅，兩國安全息息相關。此次日本陸上自衛隊在熊本部署陸射版射程增至上千公里的12式反艦飛彈，對於第一島鏈整體防衛有其重要影響，值予持續關注，相關政策建議如後。

（一）關注日本自衛隊後續軍事部署

日本由於受到中國的軍事威脅，積極強化軍備整備，其整備速度受到美國鼓舞，故在武器裝備加快更新換代，日本受益於軍工生產條件優異，在武器研發與量產受到限制較少，可以預期接續熊本部署12式反艦飛彈增程改良型之後，日本將視周邊安全情況發展，強化西南諸島各式飛彈部署，我宜持續關注日本自衛隊後續軍事部署動態。

（二）強化與日本在防衛方面的合作

日本高市政府將修訂「防衛裝備移轉三原則」，調整僅限「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」等5種類型裝備出口的限制，可以預期日本將放寬武器銷售。日本囿於一中政治因素，與我國在防衛合作向來保守，然而當前台日安全均面臨嚴峻考驗，確實有必要強化雙邊合作。職是之故，我國應藉各種時機向日本表達台日防衛合作的重要性，尤其是在演訓與軍備合作方面。

（三）建立與日本有關飛彈協調機制

日本無論防空飛彈或正在熊本部署之12式反艦飛彈增程改良型，與國軍所部署的各式飛彈在火網及射程均關係密切，由於台日部署飛彈都是為了應對中國解放軍的威脅，故在飛彈的運用上，應該進行協調，才足以發揮最佳效能。以第一島鏈整體安全情勢而言，建構台日飛彈防衛協調機制，有效嚇阻中國解放軍的軍事威脅，實刻不容緩。我國應經由各種交流與對話管道，力促盡快建立台日飛彈協調機制。

▼日本與我國是近鄰，且均為第一島鏈國家，近年來同受中國解放軍的軍事威脅，兩國安全息息相關。此次日本陸上自衛隊在熊本部署陸射版射程增至上千公里的12式反艦飛彈，對於第一島鏈整體防衛有其重要影響，值予持續關注。（圖／路透）

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