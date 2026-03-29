馬蕭茶壺風暴何時休？

▲前總統馬英九質疑前執行長蕭旭岑等的財政紀律案，經其基金會組三人小組調查事涉範圍及真實性，好像雲淡風輕了。事實上，經當事人十餘天的你來我往發言，加上相關人的欲言又止，社會的疑惑更多。（圖／記者黃克翔攝）

●黃丙喜／ 國家公益發展協進會榮譽會長

前總統馬英九質疑前執行長蕭旭岑等的財政紀律案，經其基金會組三人小組調查事涉範圍及真實性，好像雲淡風輕了。事實上，經當事人十餘天的你來我往發言，加上相關人的欲言又止，社會的疑惑更多，國民黨的形象也遭池魚之殃，疑雲和雪球並且愈滾愈大。

風暴隨著九合一選舉白熱化 馬英九和鄭麗文不能等閒視之



今年是九合一選舉年，關鍵時刻家變已非好事，被炒成國民黨路線風暴，當然會有負面效應。怎麼辦？國民黨陣營當然不能延用傳統思維，誤以為淡化一段時間，事件就會船過水無痕，它反而會造成組織形象的嚴重內傷。

淡化非善策的理由是，當前自媒體和社群網路風行的時代，危機一旦發生，小道消息非但會快速地不逕自走，再經加油添醋的攪動，社會大眾會將它簡化成為見不得人的貪污或內鬥，馬蕭事件正往此一方向前進中。

張若彤在網路發布的一篇文章所引發的社群反應，可為端倪。他從政治圈的主從關係，套用自認符合邏輯、理性及人性的理論，剖析近來馬蕭相關活動的蛛絲馬跡，推定這場風暴的詭譎程度非同一般。

不容馬英九基金會和國民黨忽視的是，上述推論固然層次分明、斷落清楚，在社群引發的反應仍是各取所需、各自解讀，不同意見間卻激發出一個共同的交集：疑惑更多、更大、也更複雜了，如果不正向面對、緊急處理，事件的當事人、相關人與其機構都將淪為社會疑慮的受害人。

「財政紀律」從個人道德視角，可用單點的是非、對錯去裁定；對組織的倫理決策，卻必須同時均衡考量正義、正當、公平、公正、功利等等多重要素，特別是它涉及敏感的政治捐獻時，更必須跳脫個人好惡的偏執，進行雙效檢驗。馬英九的不沾鍋可以是沾沾自喜的個人品德，換在組織中卻不能是倫理決策的唯一考量，否則稍有偏聽，很容易變成内鬥的陷阱。

企業界對於可能涉及財政紀律的行為會如何處理呢？先是秘密地加以公正調查，無罪推定；其次，若發現其中差異，加以權衡事務的本質或服務的特性，公平校正；三是讓相關人有說明的機會，符合人權。反觀馬英九基金會匆匆對外放話，看似快刀斬亂麻，但令人費解！

有趣的是，金溥聰做為此一事件的公親，卻好像變成了事主。他在傳言多日之後，親上火線，強調沉默是金，卻也公然警告名嘴等評論者，對於不實言論，一定採取法律途徑維護自身權利。

他當然希望名嘴等人此後噤聲不語，問題是，社會大眾不會因輿論不談金小刀，整起事件引發的疑惑不會終止，反而會隨著九合一選舉提名的逼近與相互競爭的白熱化，而愈演愈走鐘。馬英九和鄭麗文都不能等閒視之！

▼「財政紀律」從個人道德視角，可用單點的是非、對錯去裁定；對組織的倫理決策，卻必須同時均衡考量正義、正當、公平、公正、功利等等多重要素，特別是它涉及敏感的政治捐獻時，更必須跳脫個人好惡的偏執，進行雙效檢驗。（圖／記者湯興漢攝）



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