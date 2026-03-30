柯文哲一審判決後　可能的政治效應？

▲除非縣市長選戰的藍白合結果，比民調的民眾黨縣市長候選人有脫穎而出的勝出機會，最後甚至成為藍白共同支持提名的候選人，則民眾黨才有可能擺脫國民黨政治附庸的角色翻轉局⾯。（圖／記者周宸亘攝）

●陳淞山／專欄作家

民眾黨的創黨主席柯文哲的司法案件一審宣判，被台北地院判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，外界看法分岐，有的人認為是政治追殺的重判，也有的人認為是避重就輕的輕判，見仁見智，問題是後續會有何政治效應，對年底地方選舉與後年初的總統及立委大選會造成何種影響？應該是大多數人比較關心的政治重點所在。

除非民眾黨縣市長候選人有脫穎而出機會 才有可能擺脫政治附庸的角色

事實上，這樣的結果除了司法程序上的繼續纏鬥外，也意味著在政治上綠白合的機會不再，而藍白合的政治結盟與緊密合作就水到渠成，無論立法院在野黨多數運作的政策與法案幾乎都能夠過關，甚至在對抗⾏政權的運作上也會非常順暢，民眾黨幾乎就是扮演「小藍」的政治角色，配合國民黨肆無忌憚的政治奪權，倘若真的如此發展，則民眾黨的未來政治前景將會逐漸式微並泡沫化。

畢竟，政治小跟班的角色扮演最是自貶身價，逐漸變成政治附庸的結果就是眾叛親離，基層支持者或第三勢力的擁護者逐漸流失，前⾞之鑑的時代力量就是民眾黨未來發展的政治覆轍！

因此，除非縣市長選戰的藍白合結果，比民調的民眾黨縣市長候選人有脫穎而出的勝出機會，最後甚至成為藍白共同支持提名的候選人，則民眾黨才有可能擺脫國民黨政治附庸的角色翻轉局⾯。

目前客觀情勢看起來，大概就是民眾黨的嘉義市長候選人張啓楷有機會翻盤，成為真正藍白合地方選舉的最重要灘頭堡，新北市、宜蘭縣、彰化縣或新竹縣這些必然要與民進黨大對決的五五波戰區，除非國民黨肯多讓一些，否則民眾黨的縣市長候選人或可能合作的人選根本難以脫穎而出。

當然，如果就連張啓楷都輸了民調比拼，民眾黨人選幾乎全軍覆沒，那麼地方縣市長選舉的藍白合又有何政治意義、價值與功能呢？倒不如，民眾黨自⼰提名縣市長候選人與各縣市選區準備各提每一位縣市議員候選人參選的布局，至少民眾黨可以當選的縣市議員席次也能夠有3到5倍左右的增長，又有何不可呢？

正因為如此，國民黨必須好好惦量地方縣市長選舉「比民調」的藍白合共同協議真的完全可行嗎？是否在某些縣市還有更好的可協調空間可以讓？尤其是為了縣市長席次保衛戰與總統、立委選戰的勝算機會，藍白合是唯一的可能勝選模式，又怎能因小失大，不肯多讓點呢？

其實，就以美麗島電⼦報3⽉9⽇到11⽇的新北市長選舉民調結果顯⽰，如果是蘇巧慧、李四川與黃國昌三人參選，其支持度依序為35.7％、32.1％與9.8％，未明確表態者有15.5％，而藍白共推李四川參選，蘇巧慧38％、李四川39.1％，有7.6％不投票、15.3％未明確表態者。

顯然，藍白共推李四川參選是遠比三人參選有利於國民黨的勝選，從該議題選項的交叉分析數據可以得出，民眾黨的支持者有69％的比例流向李四川，僅有16.2％流向蘇巧慧，而20到39歲年輕人與中立票的支持度則蘇巧慧與李四川打成平手局⾯（還要注意有⾼達一半左右的中立票是不投票與未明確表態者），這都是由於藍白共推李四川，民眾黨及黃國昌的支持者大多數轉向李四川所致，可以說，沒有民眾黨與黃國昌臨⾨一腳的力挺支持，李四川與國民黨勢必明顯陷⼊政治苦戰，相當不容易可以打敗蘇巧慧與民進黨。

尤其是，新北市是全台灣最多人口的縣市，其人口結構、政治屬性與外來人口的特性最像台灣整體選民的結構，從新北市長的選情來看總統大選是最好的政治對照情況與觀察指標，這一次勢均力敵的新北市長選戰，對於國民黨與民進黨而⾔，的確都有輸不得的政治壓力，國民黨必須整合好民眾黨，而民進黨也必須要有一對一攤牌對決的政治準備與布局，所謂的黃國昌仇恨值太⾼問題，在藍白合的政治大局中根本不成為問題，只是要如何適得其所的安排好黃國昌的輔選角色與政治功⽤，恐需要多費點腦筋罷了！

總之，柯文哲一審判決後，藍白合已自然成形，只是國民黨該記取上次總統大選的教訓，該拿出更加具體的讓步方案來爭取民眾黨的結盟合作，不能只是靠比民調來共推縣市長候選人，也不能只靠會輔選各縣市選區的民眾黨縣市議員候選人，就想換取民眾黨在縣市長選戰的支持力挺。

尤其是最有政治指標意義的嘉義市，民眾黨的張啓楷已經拼搏全力造勢及掃遍全市基層民眾的拜訪拉票之際，國民黨中央還在隔⼭觀虎鬥，不盡協調之能事，倘若萬一張啓楷最後還是在民調結果敗下陣來，民眾黨的縣市長候選人幾乎無人可以出⾺參選藍白合的縣市長，屆時，柯文哲與民眾黨就真的願意吞下去這樣「百害無一利」的藍白合嗎？倘若2026最後結果藍白合搞到破局了，那麼真的可能還有2028嗎？

▼目前客觀情勢看起來，大概就是民眾黨的嘉義市長候選人張啓楷有機會翻盤，成為真正藍白合地方選舉的最重要灘頭堡，除非國民黨肯多讓一些，否則民眾黨的縣市長候選人或可能合作的人選根本難以脫穎而出。（圖／民眾黨提供）

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