ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

我們想讓你知道…台灣真正需要關注的，不是誰來訪，而是幾個迴避不了的問題：美國武器什麼時候到？川習會會談什麼條件？以及，一旦兩強交易，台灣是否有足夠籌碼不被寫進條款裡？

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）率跨黨派訪問團於3月30日凌晨抵達松山機場，由外交部政務次長陳明祺代表我國政府前往接機。（圖／外交部提供）

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員Jeanne Shaheen及共和黨參議員John Curtis率跨黨派訪問團於3月30日凌晨抵達松山機場。（圖／外交部提供）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國國會一個由兩黨參議員組成的代表團，將在川普與中國國家主席習近平預計於5月舉行峰會前，訪問台灣、日本與韓國。這次訪問被定位為強化美國在印太地區的盟友關係，並向區域釋放「跨政府延續支持」的訊號。領軍的包括參議院外交關係委員會首席民主黨議員珍妮·沙欣，以及共和黨參議員約翰·柯蒂斯、湯姆·蒂利斯與民主黨的傑基·羅森。

此行的戰略背景十分明確：華府與北京即將進行高層峰會，而各界普遍認為習近平將試圖影響川普在台灣問題上的立場，甚至可能促使美方釋出某種程度的政策鬆動。在這樣的氛圍下，國會議員選擇「提前到場」，一方面是對亞洲盟友信心喊話，另一方面也是在對白宮釋放政治訊號，表明國會對台灣及區域盟友的支持不會隨行政權更迭而動搖。

訪團在台期間，除了會見總統賴清德，也將與朝野政黨互動，重點之一是敦促台灣立法院通過約400億美元的國防預算。這筆預算主要用於向美國採購武器，以強化台灣在中國軍事壓力升高下的防衛能力。然而，台灣內部政治對立使該預算卡關，已引發部分美國國會議員不滿，甚至擔憂若台灣自身防衛決心不足，可能削弱華府持續支持的意願。

值得注意的是，此次訪問時機敏感。除了川習峰會在即，美國也正評估新一輪對台軍售（規模可能達130至140億美元），但為避免刺激北京，相關國會通知已被刻意延後。另一方面，美國在中東的軍事行動也引發疑慮，是否將分散其在印太地區的戰略資源，甚至影響對中國的嚇阻力。

整體而言，這趟訪問既是外交安撫，也是政治表態，更是一場圍繞川習會前夕的戰略鋪陳。而北京勢必高度關注，因為任何美台互動，都被其視為對「一中原則」的挑戰。

真正能決定對台政策的是白宮　而不是這批即將卸任或邊緣化的參議員

這趟訪問表面上是「挺台」，但實質上更像是一場「國會對行政權的側翼施壓秀」。關鍵問題不在於誰來，而在於「這些人還有多少影響力」。

先講現實面：這個代表團的政治含金量，其實沒有看起來那麼高。沙欣與提里斯都已確定不再連任，等同進入政治生涯的「畢業階段」；柯蒂斯屬共和黨內溫和派，在川普主導的黨內結構中影響力有限；羅森雖剛連任，但在整體外交決策鏈中仍非核心人物。換句話說，這是一個「跨黨派沒錯，但也跨影響力邊緣」的組合。

問題來了：當川普準備與習近平談判時，真正能決定美國對台政策的，是白宮，而不是這批即將卸任或邊緣化的參議員。國會可以發聲，但未必能改變交易。

第二個現實，是台灣與美國之間「信任與執行落差」正在擴大。美方不滿台灣國防預算卡關，但台灣內部的疑慮其實也很合理——軍購案一再延遲，交貨時間不斷後推，人民自然質疑「錢花了，東西在哪？」這不是單純的政治問題，而是制度信任問題。如果美國無法提供更明確的交付時程，單靠施壓台灣增加預算，效果有限，甚至可能適得其反。

第三，也是最關鍵的一點：川普時代的外交邏輯，與傳統美國戰略已經不同。對川普而言，盟友不是價值共同體，而是談判籌碼。台灣的風險不在於「被放棄」，而在於「被交易」。這也是為什麼在川習會前夕，國會急著「先來踩點」——他們其實是在擔心，白宮會在談判桌上做出讓步。

這次訪問對台灣來說，當然可以解讀為國會支持的正面訊號，但也不要過度解讀。畢竟，任何人都知道現在的美國，雖然很多不滿，但是目前還是川普說了算，所以，國會支持並不是安全保證，而是政治表態；不是戰略承諾，而是國會版本的「價值外交」。

台灣真正需要關注的，不是誰來訪，而是幾個迴避不了的問題：美國武器什麼時候到？川習會會談什麼條件？以及，一旦兩強交易，台灣是否有足夠籌碼不被寫進條款裡？

▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►考績改革終結「食乙獸」　只是公務人事革新的第一步

►重啟核電　後座力強大的政策溝通敗筆

►美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結束」

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

美中峰會時間確定　川普用時間表宣告「伊朗戰爭已經結..

川普對伊朗出手　北京默默進牌「但還沒聽牌」

從盧比歐的轉彎　看川普訪中值得觀察的目標

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

關鍵字: 翁履中 雲論 參議員 美國 川習會 川普 軍購 台灣 印太

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？
揭開公務部門言語霸凌合理化假象　顏慧欣案只能悲觀預..
首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵
馬蕭茶壺風暴何時休？
投資只需要「中等智商」　吳淡如：快閃、頻繁進出最傻

推薦閱讀

首次在熊本部署射程千公里飛彈之戰略意涵

馬蕭茶壺風暴何時休？

川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

考績改革終結「食乙獸」　只是公務人事革新的第一步

揭開公務部門言語霸凌合理化假象　顏慧欣案只能悲觀預..

判決之後　「藍白合」只能合出個寂寞

「忠誠內閣」暗潮洶湧　無血清洗後「誰是川普真正的後..

這麼昂貴的戰爭　川普換到什麼？

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

相關文章

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

交通部今（30）日公布2026年第1季TNCAP台灣新車安全評等結果，此季受測車輛分別有Tesla特斯拉新版Model Y電動休旅，以及CM..

4小時前

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

盧秀燕表態挺軍購8千億至1兆元　媒體人：這步棋墊高了政治格局

川普擬派兵深入伊朗「奪450kg濃縮鈾」！　專家：戰爭拖更久

川普擬派兵深入伊朗「奪450kg濃縮鈾」！　專家：戰爭拖更久

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

國民黨路線之爭浮上檯面　綠委：國民黨最強母雞與美方聯手逼宮鄭麗文

美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資

美軍「空中之眼」被炸爛！　疑俄羅斯提供衛星情資

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

首次在熊本部署射程千公里飛彈..

首次在熊本部署射程千公里飛彈..

馬蕭茶壺風暴何時休？

川習會前的「國會挺台秀」　真能..

考績改革終結「食乙獸」　只是公..

揭開公務部門言語霸凌合理化假象..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面