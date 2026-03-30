川習會前的「國會挺台秀」　真能穩住台海嗎？

▲美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員Jeanne Shaheen及共和黨參議員John Curtis率跨黨派訪問團於3月30日凌晨抵達松山機場。（圖／外交部提供）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國國會一個由兩黨參議員組成的代表團，將在川普與中國國家主席習近平預計於5月舉行峰會前，訪問台灣、日本與韓國。這次訪問被定位為強化美國在印太地區的盟友關係，並向區域釋放「跨政府延續支持」的訊號。領軍的包括參議院外交關係委員會首席民主黨議員珍妮·沙欣，以及共和黨參議員約翰·柯蒂斯、湯姆·蒂利斯與民主黨的傑基·羅森。

此行的戰略背景十分明確：華府與北京即將進行高層峰會，而各界普遍認為習近平將試圖影響川普在台灣問題上的立場，甚至可能促使美方釋出某種程度的政策鬆動。在這樣的氛圍下，國會議員選擇「提前到場」，一方面是對亞洲盟友信心喊話，另一方面也是在對白宮釋放政治訊號，表明國會對台灣及區域盟友的支持不會隨行政權更迭而動搖。

訪團在台期間，除了會見總統賴清德，也將與朝野政黨互動，重點之一是敦促台灣立法院通過約400億美元的國防預算。這筆預算主要用於向美國採購武器，以強化台灣在中國軍事壓力升高下的防衛能力。然而，台灣內部政治對立使該預算卡關，已引發部分美國國會議員不滿，甚至擔憂若台灣自身防衛決心不足，可能削弱華府持續支持的意願。

值得注意的是，此次訪問時機敏感。除了川習峰會在即，美國也正評估新一輪對台軍售（規模可能達130至140億美元），但為避免刺激北京，相關國會通知已被刻意延後。另一方面，美國在中東的軍事行動也引發疑慮，是否將分散其在印太地區的戰略資源，甚至影響對中國的嚇阻力。

整體而言，這趟訪問既是外交安撫，也是政治表態，更是一場圍繞川習會前夕的戰略鋪陳。而北京勢必高度關注，因為任何美台互動，都被其視為對「一中原則」的挑戰。

真正能決定對台政策的是白宮 而不是這批即將卸任或邊緣化的參議員

這趟訪問表面上是「挺台」，但實質上更像是一場「國會對行政權的側翼施壓秀」。關鍵問題不在於誰來，而在於「這些人還有多少影響力」。

先講現實面：這個代表團的政治含金量，其實沒有看起來那麼高。沙欣與提里斯都已確定不再連任，等同進入政治生涯的「畢業階段」；柯蒂斯屬共和黨內溫和派，在川普主導的黨內結構中影響力有限；羅森雖剛連任，但在整體外交決策鏈中仍非核心人物。換句話說，這是一個「跨黨派沒錯，但也跨影響力邊緣」的組合。

問題來了：當川普準備與習近平談判時，真正能決定美國對台政策的，是白宮，而不是這批即將卸任或邊緣化的參議員。國會可以發聲，但未必能改變交易。

第二個現實，是台灣與美國之間「信任與執行落差」正在擴大。美方不滿台灣國防預算卡關，但台灣內部的疑慮其實也很合理——軍購案一再延遲，交貨時間不斷後推，人民自然質疑「錢花了，東西在哪？」這不是單純的政治問題，而是制度信任問題。如果美國無法提供更明確的交付時程，單靠施壓台灣增加預算，效果有限，甚至可能適得其反。

第三，也是最關鍵的一點：川普時代的外交邏輯，與傳統美國戰略已經不同。對川普而言，盟友不是價值共同體，而是談判籌碼。台灣的風險不在於「被放棄」，而在於「被交易」。這也是為什麼在川習會前夕，國會急著「先來踩點」——他們其實是在擔心，白宮會在談判桌上做出讓步。

這次訪問對台灣來說，當然可以解讀為國會支持的正面訊號，但也不要過度解讀。畢竟，任何人都知道現在的美國，雖然很多不滿，但是目前還是川普說了算，所以，國會支持並不是安全保證，而是政治表態；不是戰略承諾，而是國會版本的「價值外交」。

台灣真正需要關注的，不是誰來訪，而是幾個迴避不了的問題：美國武器什麼時候到？川習會會談什麼條件？以及，一旦兩強交易，台灣是否有足夠籌碼不被寫進條款裡？

▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

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