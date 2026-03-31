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街頭動員　救不了民眾黨的信任流失

我們想讓你知道…如果民眾黨繼續把司法當敵人、把街頭當答案、把與國民黨的靠攏當成生存之道，那麼它最後留下的只會是一場終將破滅的政治泡沫。

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨「 戰！329上凱道討公道」。（圖／記者周宸亘攝）

●陳瑞安／政治工作者

柯文哲因京華城等案一審遭判應執行17年徒刑、褫奪公權6年，民眾黨隨即訴諸「政治判決」論述，並號召支持者於3月29日集結凱道，企圖以街頭動員回應司法判決。這樣的政治操作，表面上是在聲援柯文哲，實際上卻是在用群眾情緒對抗司法程序，把原本應回到證據與上訴機制處理的案件，轉化為政治對決。

把街頭當答案、把與國民黨靠攏當成生存之道　最後留下的只會是終將破滅的政治泡沫

然而，社會氛圍已經變了。真正相信柯文哲、真正把民眾黨視為改革力量的人，正逐漸減少。根據政大選研中心長期政黨偏好趨勢資料，民眾黨支持度曾在2023年達到14.3%的高點，之後回落至約10.6%。

這意味著，過去被「第三勢力」光環吸引而來的一部分支持者，正在重新回流中間選民；過去兩三年那股對民眾黨近乎狂熱的政治想像，也正快速退燒。

更現實的是，當民眾黨支持度下滑，國民黨早已開始收割。當前藍白之間看似結盟，實際上卻是不對等的互動。在中央政治攻防上，國民黨藉由與民眾黨站在同一陣線，擴大反執政黨聲量；但到了地方選舉，國民黨未必真心扶植民眾黨，反而更可能透過消極合作、局部整併的方式，逐步吸納民眾黨原有支持者。

民眾黨以為自己還握有議價空間，實際上卻可能只是國民黨擴張版圖的一塊踏板。國民黨在柯文哲判決後公開表達「高度遺憾」，也正說明其政治上有意承接這波情緒與聲量。

一個有前途的政黨，可以批評判決、可以主張司法改革，但不能把「不接受判決結果」直接等同於「司法不公」，更不能把街頭動員當成制度攻防的替代品。

民眾黨這幾年的最大問題，就是過度依賴領袖魅力與受害者敘事，卻不願正面面對制度、程序與責任。當一個政黨不重視司法體制，只想用政治語言否定司法結果，最先流失的，不會是最狂熱的支持者，而是那些原本還願意觀望、願意給機會的中間選民。

台灣政壇從不缺一時爆紅的政治明星，也不缺短暫衝高的新興政黨。真正能長久立足的，從來都是尊重制度、經得起檢驗、能在危機中自我修正的政治力量。

如果民眾黨繼續把司法當敵人、把街頭當答案、把與國民黨的靠攏當成生存之道，那麼它最後留下的只會是一場終將破滅的政治泡沫。

▼當一個政黨不重視司法體制，只想用政治語言否定司法結果，最先流失的，不會是最狂熱的支持者，而是那些原本還願意觀望、願意給機會的中間選民。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

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