柯文哲京華城案的弦外之音　政治獻金不可任意挪用

▲依地院判決所述，柯文哲違法侵占了6,735萬捐給柯文哲或民眾黨的政治獻金。（圖／記者周宸亘攝）

●葉慶元／泰鼎法律事務所主持律師

喧騰數年的京華城案，115年3月26日地方法院做出判決，認定柯文哲違法圖利威京集團並收受賄賂（以政治獻金的名義收受210萬的前金，至於1500萬的部分，證據不足），判處13年有期徒刑；此外，地方法院另認定柯文哲觸犯兩個公益侵占罪及背信罪，四罪合併執行有期徒刑17年。

關於京華城開發容積從郝市府時期堅持的392%，在柯市府任內先上調到560%，再大幅躍升到840%的適法性，這兩天媒體已有很多探討，筆者本文則想針對地院判決中「公益侵占罪」的部分，加以分析。依地院判決所述，柯文哲違法侵占了6,735萬捐給柯文哲或民眾黨的政治獻金！

合計超過1,000萬款項 是柯文哲重建政治形象不能不解釋的部分



詳言之，柯文哲從支持者的捐款中，有6,735萬元並未申報進入柯文哲個人或民眾黨的政治獻金專戶，其中有600萬去向不明，甚至有450萬元明確進入了柯文哲的私人帳戶：

1. 公益侵占600萬元（侵占給民眾黨的政治獻金）

周王美文（信義房屋創辦人周俊吉的妻子）、林曼麗（基隆市長謝國樑的母親）以及林命群（東方文華董事長）各捐給民眾黨200萬元；但是，這合計600萬元的政治獻金，沒有進入民眾黨的政治獻金專戶，也沒有向監察院申報，最終去向不明。

2. 公益侵占6,135萬元（透過木可公司侵占柯文哲的總統選舉募款）

1) 柯文哲「肖像權」授權金：1,500萬

柯文哲以肖像權授權金的名義，從「柯文哲政治獻金專戶」中挪用1,500萬元，其中並有450萬元，進一步從木可公司轉匯至柯文哲「個人帳戶」。

2) 木可公司員工薪資：約124萬

柯文哲自政治獻金專戶中陸續匯款124萬1,036元至木可公司帳戶，支付該公司員工薪資。

3) KP募款小物：約4,134萬

柯文哲FB、IG、民眾黨官方網站所收取的募款、「斗內」、販售募款小物所得，均未存入柯文哲政治獻金專戶，而是進入民眾黨以及監察院無法查核的木可公司私帳，此部分合計4,133萬5,588元。

4) KP Show演唱會盈餘：約77萬

KP Show募款演唱會每張門票票價8,800元，收入合計531.4萬，扣除約454萬支出後，盈餘77萬均未匯入政治獻金專戶，而是匯入木可公司。

5) 採風情資分析股份有限公司政治獻金：300萬元

採風公司負責人孫丁君表示欲支持民眾黨，先後匯款300萬元給木可公司，這筆錢也未進入民眾黨政治獻金專戶。

當然，柯文哲的支持者可能會宣稱，木可公司就是民眾黨的黨營事業，所以捐款進入木可公司，就是進入民眾黨。問題在於，此一說法，明確跟政黨法牴觸（政黨不可經營營利事業）。

而且，不論是柯文哲或是民眾黨的政治獻金專戶，都依法受到監察院的監督。支持者的捐款匯入木可公司，基本上就不受政府的監管，可由柯文哲自行決定流向。

事實上，從木可公司直接匯款450萬元到柯文哲個人帳戶中就可看出，木可公司並不是單純的「黨營事業」，營業所得並不是全部回歸給民眾黨。

退萬步言，假設進入木可公司的錢就等於給民眾黨，柯文哲還是必須要說明，為什麼有600萬捐款給民眾黨的政治獻金去向不明？又為什麼木可公司要匯款450萬元進入他個人帳戶？這合計超過1,000萬元的款項，是柯文哲要重建政治形象，不能不解釋的部分。

柯文哲當初的崛起，是標榜著藍綠之外的不同選擇。柯文哲在批判法院政治迫害之外，還是必須針對支持者熱心捐款的流向，做出更清楚的說明，民眾黨才能重建支持者的信心，繼續在國內的政壇發展、茁壯。

▼柯文哲在批判法院政治迫害之外，還是必須針對支持者熱心捐款的流向，做出更清楚的說明，民眾黨才能重建支持者的信心，繼續在國內的政壇發展、茁壯。（圖／記者周宸亘攝）

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