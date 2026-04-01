AI和機器人驅動下的ESG永續智慧物流

▲隨著人工智慧（AI）、機器人自動化技術與電子商務的快速崛起，全球物流產業正進入一個結構性轉型的新時代。（圖／CFP）

●康明淵／中華民國物流協會秘書長、法國雷恩商學院工商管理博士

隨著人工智慧（AI）、機器人自動化技術與電子商務的快速崛起，全球物流產業正進入一個結構性轉型的新時代。從傳統以人力與經驗為主的運作模式，逐步邁向以數據驅動、系統決策與自動化執行為核心的智慧物流體系。這不僅改變了企業營運方式，更正在重塑全球供應鏈的競爭邏輯，並加速ESG（環境、社會、治理）永續發展的全面落地。

AI與機器人自動化是智慧物流的關鍵

首先，AI與機器人自動化已成為智慧物流的關鍵引擎。透過視覺辨識、機器學習與預測分析，物流系統得以即時掌握庫存狀態、需求變化與配送路徑，進而做出最佳決策。

在倉儲端，自動化立體倉庫（AS/RS）、自走式機器人（AMR）與智能分揀系統，已能實現24小時無人化運作，大幅提升效率並降低錯誤率。在運輸端，AI優化的路徑規劃與車隊調度，使配送時間與成本得以同步下降。這種由「AI決策＋機器執行」構成的模式，正逐步取代傳統的人工作業流程。

其次，電子商務的爆發性成長，進一步放大了智慧物流的需求與價值。消費者對於即時配送、彈性退貨與多通路整合（OMO）的期待，使供應鏈必須具備更高的敏捷性與可視化能力。物流不再只是後端支援，而是直接影響消費體驗與品牌競爭力的核心環節。企業因而積極導入智慧倉儲、前置倉（Fulfillment Center）與區域配送網絡，建立以數據為基礎的「供應鏈控制塔」，即時監控並調度全球物流資源。

環境、社會、治理（ESG）永續發展是企業發展邊界

然而，在效率提升的同時，永續發展已成為不可忽視的關鍵議題。ESG要求企業不僅要「運得快」，更要「運得綠」。AI技術在此扮演重要角色：透過需求預測減少過度庫存，透過路徑優化降低燃料消耗，透過智慧倉儲提升能源使用效率，均有助於降低碳排放。

此外，電動物流車、綠色包裝與碳足跡追蹤系統，也逐漸成為供應鏈的重要組成部分。在國際層面，碳邊境調整機制（CBAM）與ESG揭露規範的推動，使綠色物流從企業選項轉變為市場門檻。

物流全球供應鏈的隱憂與重構

值得注意的是，這場變革同時帶來新的挑戰。首先是勞動結構的重塑，部分重複性工作將被自動化取代，但也催生對AI操作、數據分析與機器人維運等新型技能的需求。其次是能源與算力壓力，AI系統與自動化設備對電力需求大幅提升，如何在發展智慧物流的同時兼顧能源效率，將成為政策與企業的重要課題。此外，供應鏈數位化也提高了資安風險，一旦系統遭受攻擊，影響將從資訊層面擴大至實體物流運作。

在此背景下，未來的全球供應鏈將呈現三大趨勢。第一，從「效率導向」轉向「韌性導向」，企業將更重視多元供應來源與風險分散。第二，從「勞力密集」轉向「技術密集」，AI與數據能力將成為競爭核心。第三，從「成本優先」轉向「永續優先」，ESG將深度融入供應鏈決策之中。

總體而言，智慧物流不僅是一項技術升級，更是一場橫跨產業、經濟與環境的全面變革。AI與機器人正在重塑物流運作模式，電子商務加速供應鏈重構，而ESG則重新定義企業的發展邊界。未來，唯有能夠整合科技創新與永續理念的企業與國家，才能在這場全球供應鏈的重組中取得主導地位。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼AI與機器人正在重塑物流運作模式，電子商務加速供應鏈重構，而ESG則重新定義企業的發展邊界。（圖／CFP）

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