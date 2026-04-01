國際油價居高不下　輸入型通膨蠢蠢欲動

▲令人憂心的是，原油與天然氣價格狂飆，其外溢效應正沿著全球供應鏈向下滲透。（圖／視覺中國）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

中東衝突看似愈演愈烈，但日昨卻露出可能和解的曙光。不過，隨著荷姆茲海峽這條全球能源運行的「生命咽喉」遭遇航運受阻，國際能源價格在一個月內猶如脫韁野馬。令人憂心的是，原油與天然氣價格狂飆，其外溢效應正沿著全球供應鏈向下滲透。國際油價即使短期回落，石油供應難以恢復戰前水準，目前(4/1)仍在百元之上。「輸入型通膨」這隻猛獸蠢蠢欲動，衝擊著民眾的荷包與企業的生存。

中東戰火點燃全球物價

眾所周知，中東地區長年作為全球石油與化學原料的輸出重鎮，其地緣政治的任何風吹草動，都會在極短時間反映在能源價格上。

本次美伊衝突的特殊之處在於「外溢效應」的全面化。原油除了可煉製汽柴油，也可藉聚合、酯化、烷化等過程得到塑膠、橡膠、合成纖維及化學品如肥料、溶劑、清潔劑等。因此，原油價格上漲通常會推高塑化、運輸、肥料、紡織及建材等依賴石油或其衍生物的原料價格。隨著生產成本轉嫁，塑膠（PE/PP/PVC）、苯、乙烯、化纖原料、油漆與瀝青等產品價格通常顯著攀升，且高油價會增加農業用肥與工業原材料的運輸負擔。

以這波油價上漲為例，原油價格從戰爭前的每桶不到70美元，快速攀升至破百美元，並迅速傳導至聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等主要樹脂原料。這類原材料是現代文明的基石，從醫療包材到日常垃圾袋，無一不仰賴這些樹脂。

根據統計，塑膠樹脂在短期內出現了20多年來罕見的二位數漲幅，這意謂著末端民生消費品的漲價壓力，將在未來幾個月內迎來大爆發。漲價的潮水並非同時到達，而是呈現「波浪式」的傳導，包括塑膠包材、一次性餐具、寶特瓶飲料、塑膠袋均遭波及。

君不見，近期部分塑膠袋價格已出現翻倍的亂像，醫療與食品包材成本也同步走高。此外，全球航空燃油價格較戰事前飆漲逾一倍，航空公司被迫調漲燃油附加費，漲幅預估甚至高達 200%。不僅業者成本上升，利潤縮水，部分成本也必然會轉嫁給消費者，荷包大傷。

輸入型通膨歷史幽靈

所謂「輸入型通膨」（Imported Inflation），是指由於進口商品價格（尤其是能源、糧食、原物料）上漲，導致國內物價水準全面攀升的現象。台灣是一個自然資源匱乏的高度開放經濟體，97%以上的能源仰賴進口。當國際原物料價格暴漲，生產端的燃料成本與運輸端的物流成本會瞬間墊高，這種由供給端推動的通膨，往往比需求端引發的通膨更難處理。

回顧1970年代的兩次石油危機，當時原油價格翻倍跳升，引發了長達數年的「停滯性通膨」（Stagflation），即物價飛漲但經濟停滯。

雖然台灣的產業結構已轉向半導體與高科技資通訊（ICT），對石油的直接依賴度降低，但能源價格依然是通膨預期的心理防線。一旦民眾形成「物價回不去」的心理預期，將引發報復性消費或提前囤貨，進一步推升物價螺旋，實不容小覷。

央行總裁楊金龍近日也對「輸入型通膨」提出警示，他指出，若全年平均油價站上每桶100美元，且台幣同時貶值，進口成本將「雪上加霜」，台灣CPI 恐挑戰2%的警戒線。屆時，央行必將採取「緊縮性貨幣政策」，核心手段即是升息。升息不僅是為了抑制過熱的投資，更重要的是穩定台幣匯率。但升息也是一把雙面刃，利弊互見。

政府補貼政策非良策

許多民生物品節節高漲，民怨四起，行政院目前採取「雙緩漲機制」與「專案平穩機制」，由國營事業（中油、台電）吸收大部分漲幅。例如，政府每公升吸收汽柴油超過10元的漲幅，試圖穩定國內油價。另外，中油於3月31日公布4月國內天然氣價格，工業用戶天然氣價格微幅調漲5%、電業用戶方面，為合理反映高漲的氣源成本，4月電業用戶天然氣價格調漲41.58%，惟民生用戶天然氣價格不予調整。

筆者以為，補貼政策在短期內確實可緩解受薪階級的燃眉之急，並暫時阻斷了通膨預期的快速蔓延，維持社會秩序的穩定。但中油、台電的鉅額虧損最終仍需全民買單，並排擠其他公共支出。除此，人為壓低能源價格，會讓企業與民眾失去「節能減碳」的誘因。

嚴重的是，補貼如同壓力鍋的蓋子，一旦政府財政無法負荷而撤除補貼，物價會出現「報復性反彈」，屆時對經濟的衝擊將比分階段緩漲更為劇烈，不可不慎。

▼許多民生物品節節高漲，民怨四起，行政院目前採取「雙緩漲機制」與「專案平穩機制」，由國營事業（中油、台電）吸收大部分漲幅。（圖／記者湯興漢攝）

從應急到結構性轉型

面對這一波「輸入型通膨」的威脅，政府實不能完全以國營事業的虧損來換取表面的物價穩定(凍漲)，而應有更具前瞻性的布局才是長久之策。

吾人建議，一、強化能源安全韌性：台灣能源高度仰賴進口，石油及天然氣法定存量（天數）極其有限。在戰火可能影響天然氣產地的情況下，政府應加速分散能源採購來源，增加美國、澳洲等非中東地區的長約比重，避免能源供應鏈過度集中於高風險區域。

二、補貼轉向精準救助：應適度放寬油價調漲，讓價格訊號發揮引導節能的作用。同時，政府應將補貼資源從「全民齊頭式」轉向「精準救助」，針對大眾運輸、物流業及低收入家庭提供專案津貼，而非無差別補貼私家車燃油。

三、改革燃料徵收制度：可趁此機會將「汽車燃料費隨車徵收」改為「隨油徵收」。落實使用者付費，不僅符合節能減碳的國際趨勢，也能讓民眾在油價變動中更自發地調整用油習慣。

四、監測產業結構的抗壓性：政府應密切關注雲端服務（CSP）與高科技出口動能。只要台灣在AI與半導體供應鏈的地位穩固，出口帶來的盈餘與經濟成長就能成為抵抗通膨的緩衝墊，維持經濟的「審慎樂觀」。

持平而論，國際油價的高漲無疑是一記警鐘，提醒著台灣在能源依賴上的脆弱。輸入型通膨雖然是外部給予的挑戰，但因應之道在於內部。

有道是，「危機就是轉機」，戰火何時落幕難以預期，我們應藉此機會優化能源結構、推動價格機制合理化。唯有如此，台灣才能在這場地緣政治引發的經濟風暴中，不僅站穩腳步，更在能源轉型的道路上，邁出更踏實的一步。

▼國際油價的高漲無疑是一記警鐘，提醒著台灣在能源依賴上的脆弱。輸入型通膨雖然是外部給予的挑戰，但因應之道在於內部。（圖／記者湯興漢攝）

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