不是反美「是反失控」　歐洲為何拒絕替川普打開荷姆茲

▲川普要的是歐洲派艦、派雷掃艇、派政治意志，替他把海峽重新打開，彷彿只要美國一聲令下，北約就該像旅館禮賓部一樣，把軍艦、基地與領空整齊備妥。（圖／路透）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

川普對伊朗開戰之後，歐洲給出的答案，愈來愈像一則冷酷而無情的分手簡訊：這不是我們的戰爭，更不是我們替你收拾的戰場。《路透社》 3 月 18 日清楚記錄，德國、法國、英國與其他歐洲國家普遍拒絕在戰火未歇時，幫助華府打開荷姆茲海峽；德國總理梅爾茨更直言，美國既沒有充分諮詢歐洲，也沒有講清楚戰略終局。對歐洲來說，川普如今要的不是盟友，而是臨時保全、廉價後勤與事後背書。

這一點之所以刺眼，不只是因為美歐在伊朗問題上出現歧見，而是因為白宮的語氣，愈來愈像一家已經先簽下高風險合約、之後才回頭要求股東共同埋單的公司。

川普要的是歐洲派艦、派雷掃艇、派政治意志，替他把海峽重新打開，彷彿只要美國一聲令下，北約就該像旅館禮賓部一樣，把軍艦、基地與領空整齊備妥。可惜，國際政治不是高爾夫球場會所；盟友也不是川普家族企業的次級承包商。歐洲拒絕的，不是航道安全，而是替一場它沒有參與起草的戰爭背書。

當荷姆茲成為白宮要求忠誠的試紙

川普把問題說得很簡單：美國替歐洲撐住烏克蘭，為什麼歐洲不能替美國打開荷姆茲？這句話聽來像交易公平，實際上卻暴露出更深的誤判。因為歐洲在意的，從來不只是航運本身，而是這場戰爭的正當性、目標與代價。

《路透社》報導指出，歐洲領袖普遍擔心自己捲入一場不可預測、戰略終點不清楚、又在本國民意中極不受歡迎的戰爭。英國與法國雖願意談停火後的護航與穩定任務，但在戰火正熾之際，誰都不想把自己送進伊朗的報復清單。

更糟的是，荷姆茲已不再只是地圖上的海峽，而是全球經濟的神經末梢。歐盟能源部長 3 月 30 日緊急協調應對伊朗戰爭造成的油氣動盪；《路透社》指出，自 2 月 28 日戰事爆發以來，歐洲天然氣價格已上漲逾 70%，而歐盟同時憂心柴油、航空燃油與汽油供應吃緊。

這意味著，歐洲民眾眼前真正面對的，不是抽象的盟友道義，而是帳單、油價、航班、冬季儲氣與企業成本。當華府把荷姆茲變成忠誠測驗時，歐洲看到的卻是白宮把自己的戰略失序，外包成全世界的通膨壓力。

北約不是保險契約 Article 5 也不是情緒勒索

其中，真正讓歐洲震動的，不是川普抱怨盟友不夠幫忙，而是他公開把北約承諾與伊朗戰事綁在一起。3 月 27 日，《路透社》確認川普說出「我們也不一定要繼續為北約撐著。」(We don’t have to be there for NATO.)，理由是歐洲沒有在伊朗問題上站出來。這種說法最危險之處，不在於他今天是否真要退出北約，而在於他把集體防禦承諾從條約義務轉換成情緒對價：你最近若不夠配合，我未必還保你。

問題在於，北約從來不是為了替美國每一場選擇性戰爭自動提供後勤而存在。《北大西洋公約》第五條處理的是「成員在歐洲或北美遭武裝攻擊時的集體防禦」，而不是「你不幫我打伊朗，我就不一定保你」的忠誠測驗。

川普如今最危險的地方，不是又一次羞辱歐洲，而是他正把威懾的基石扭曲成可議價的契約。對莫斯科、北京與德黑蘭而言，這比任何一次北約內部爭吵都更有價值。

因為威懾真正依賴的，從來不是白紙黑字，而是大家相信美國總統會履行那些字句。當連白宮自己都開始讓這種信念折價，北約第五條的條文就會開始空洞化。

西班牙關閉的不是領空 而是對華府的最後耐心

在這場信任潰散中，近日西班牙的動作格外醒目。馬德里不只率先拒絕美軍把共同運作基地用於伊朗戰事，還正式關閉了涉戰美軍飛機的領空。這一步很重，卻完全在主權範圍之內。它不是退出北約，而是在告訴川普：盟友不是你發完關稅威脅、格陵蘭威脅與戰爭命令後，還能隨手索取的附加服務。《路透社》的報導顯示，西班牙政府把這場戰爭定性為「非法」且「不正當」，並明確表示相同邏輯適用於基地與領空。

事實上，這一步也等於把原本停留在外交語言的不滿，轉成可執行的主權邊界。當國務卿盧比歐抱怨，「若北約只是美國保歐洲、歐洲卻不給基地，那就不是好安排」時，他其實不小心說出了川普時代聯盟觀的真相：在白宮眼中，盟友愈來愈像地產物件，而不是政治共同體。

西班牙關上的，表面是領空，實際上是對華府這種交易式聯盟邏輯的最後耐心。因為，一旦主權被盟友當成理所當然的作戰配件，聯盟本身就已經開始變質。

▼在這場信任潰散中，近日西班牙的動作格外醒目。（示意圖／路透社）

川普最大的困境不是打不贏 而是停不漂亮

如今，川普最大的麻煩，甚至不是打不贏，而是沒有便宜的停戰方式。伊朗政權沒有垮，荷姆茲沒有恢復正常，全球市場也沒有被「快要談成」的訊號安撫。《路透社》 3 月 30 日引述國際貨幣基金會指出，這場戰爭的衝擊正壓低許多經濟體前景；較脆弱國家尤其容易遭遇能源、糧食與肥料價格的連鎖上升。這已經不是中東新聞，而是全球成長與物價風險。

對內，川普還面對更直接的壓力。皮尤調查研究機構 (Pew) 3月25日調查顯示，59% 的美國成年人認為對伊朗動武是錯誤決定，61%不滿意他處理戰爭的方式。這意味著，白宮若再拖下去，油價、物價與選舉壓力都會更難看。

然而對外，部分中東盟友擔心的卻是另一件事：若美國打到一半就停，留下的可能不是一個已經馴服的伊朗，而是一個更受創、更屈辱、更依賴飛彈、代理人與海上報復的憤怒伊朗。於是，川普一面急著找退路，一面又不敢讓退路看起來像潰敗。這才是這場戰爭最老套、也最諷刺的中東困局：開始很容易，定義勝利極難。

歐洲的冷靜切割 反川普不等於反美國

這場伊朗戰爭的真正微妙變化，不只出現在歐洲內閣會議與峰會，而是在歐洲街頭。這次不少歐洲人對川普的情緒，並沒有像 2003 年伊拉克戰爭那樣，自動轉向、全面反美。很多人願意把責任更精準地歸到川普本人，而不是每一個美國人身上。這並不是歐洲突然比較愛美國，而是因為這場戰爭太個人化、太即興、太繞過程序，反而讓人更容易說出：不是「美國決定了」，而是「川普又來了」。

這種社會情緒背後，也有硬數據支撐。皮尤調查研究機構2025 年對 24 國的調查顯示，中位數只有 34% 對川普處理國際事務有信心，62% 沒信心；在 19 個國家中，過半都不信任他。換句話說，歐洲本來就有穩固的反川普基底。伊朗戰爭只是把這種人格負資產推到更公開的層次。今天歐洲街頭仍願意對美國旅客保留某種寬容，某種程度上是因為他們仍暫時相信：美國社會內部還有自我修復能力，美國不等於川普。這不是原諒，而是把帳先記著。

當盟友開始懷疑 美國失去的就不只是面子

美國前駐歐盟大使迦納 (Anthony Gardner) 最近在《外交事務》的評論中指出：川普對歐洲劃錯了重點。美國真正需要的，不是一個被威懾的歐洲，而是一個能共同分擔風險、共同制衡中國、共同維持市場與規則秩序的歐洲。

歐盟理事會資料顯示，2024 年美歐貨物與服務貿易超過 €1.68 兆，合計約占全球 GDP 的 43%。這不是邊緣關係，而是美國權力結構最重要的外部支柱之一。

當華府一邊把歐洲寫成問題，一邊又希望它在供應鏈、技術標準、關鍵礦物與安全秩序上配合美國，那不是戰略，而是自我抵銷。

所以，今天真正值得美國害怕的，不是歐洲對川普很生氣；那早已不是新聞。真正值得害怕的是，歐洲一邊愈來愈討厭川普，一邊卻還勉強保留一個區分：他們討厭的是川普，但不是每一個美國人。這代表跨大西洋關係還有最後一點社會餘溫，也代表白宮還沒把所有信用耗盡。

然若川普繼續把北約當保險條款，把盟友當作戰配件，把經濟互賴當懲罰工具，那麼今天這種「反川普而未全面反美」的局面，不會是新均衡，而會是過渡期。屆時，歐洲失去的將不只是對川普的耐心，而是對美國承諾本身的信念。對一個曾靠聯盟建立戰後秩序的國家來說，這才是最昂貴、也最難修復的敗局。

▼皮尤調查研究機構 (Pew) 3月25日調查顯示，59% 的美國成年人認為對伊朗動武是錯誤決定，61%不滿意他處理戰爭的方式。這意味著，白宮若再拖下去，油價、物價與選舉壓力都會更難看。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。