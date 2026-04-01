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鄭麗文該感謝「賊人」

我們想讓你知道…馬英九的無理取鬧、小題大作，對鄭麗文而言是「及時雨」，不僅獲得了對岸更大的支持，也暫時減輕了黨內的壓力。但若「鄭習會」的觀感不佳，藍營所有的縣市長候選人，必然會和鄭麗文進一步的切割，表明自己和鄭麗文的路線並不相同。

▲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨內「親中」與「親美」路線之爭已經浮上檯面，北京對這議題的關注，必然遠勝於國內。但直接導致「鄭習會」提前的關鍵，還是馬英九基金會的風暴。（圖／記者林敬旻攝）

●單厚之／資深媒體人

國共兩黨宣布，中共中央總書記習近平歡迎國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日訪陸，雖然兩黨沒有明說是否會有「鄭習會」，但鄭麗文見習近平應該已經確定的事。未來不管在國內的政治能量如何，在兩岸間的分量必然大增，而鄭麗文最該感謝的，就是自己口中的「賊人」。

直接導致「鄭習會」提前的關鍵　還是馬英九基金會的風暴

鄭麗文說，自己是在開記者會前的一小時接獲對岸的邀請，顯然這次訪陸的時程是相當臨時的決定；在過往傳出的可能安排，也從來沒有4/7~4/12這樣的時間點。

原本「川習會」預定在3/31~4/2舉行，當時傳出的是「鄭習會」可能會落在4月中下旬。後來「川習會」宣布延期，「鄭習會」自然就更沒有辦法安排。3/25美國宣布川普將於5/14、5/15訪陸進行「川習會」，一般預料「鄭習會」仍將安排在「川習會」後，但鄭麗文早已宣布會在上半年訪陸，以降低對年底選情的衝擊，「鄭習會」的時間壓力更大，藍營不少人甚至認為「鄭習會」可能就此胎死腹中。

當時也有另一種傳言，指「鄭習會」可以不用等「川習會」，仍於原本的4月中下旬登場，但這只是少數挺鄭人士的說法，而非國民黨內主流意見。

突然宣布的訪陸時程，明顯不在國共兩黨原本的規劃之中，由中共中央台辦主任宋濤親自「受權宣布」，更明顯高於2015年「朱習會」（時任國民黨主席朱立倫和2016年「洪習會」（洪秀柱）由國台辦發言人宣布的規格。

國民黨內「親中」與「親美」路線之爭已經浮上檯面，北京對這議題的關注，必然遠勝於國內。但直接導致「鄭習會」提前的關鍵，還是馬英九基金會的風暴。不管馬英九基金會的宮鬥劇背後的真正原因為何，北京都會先放在美中競爭的格局下看待此事，之後再觀察後續的發展。

馬英九原本是堅持「九二共識」、推動兩岸交流和互信的代表性人物，2024年總統大選前接受《德國之聲》專訪，還因為講出「必須相信習近平」而鬧軒然大波。如今不管馬英九的初衷為何，在殺蕭旭岑、王光慈的同時，也同時停了今年「大九學堂」所有學生交流參訪行程，形同砍掉了自己在兩岸關係立下的旗幟。

在這樣的情況下，鄭麗文就成了國民黨內唯一堅持「九二共識」、親中、和中路線的代表，北京自然要給予更多的支持。提前「鄭習會」、提高規格就是北京送給鄭麗文的「及時雨」。即便國民黨內多數人反對鄭習會，認為必然不利年底的選情，但北京的高規格對待，仍將增加鄭麗文手中的政治籌碼。

馬英九或許認為，以自己在兩岸關係的分量，多少可以壓制鄭麗文、蕭旭岑在兩岸關係的空間。但對共產黨而言，國民黨的那塊「車輪牌」、國共兩黨歷史淵源的份量，遠遠高於任何個人。所以即便習近平已經很久沒有見過國民黨人，但只要國民黨主席能踏上北京，就必然會有兩黨領導人的會面。

馬英九的無理取鬧對鄭麗文是「及時雨」　不僅獲得對岸支持也減輕黨內壓力

從2015年新加坡的「馬習會」以來，國共兩黨每次高調的會面，都讓國民黨在選舉中付出慘痛的代價。2019年韓國瑜進香港中聯辦、結果韓國瑜的高雄市長被罷免；2024年國民黨團總召傅崐萁率立委赴北京見中國全國政協主席王滬寧，結果引發了大罷免。

北京並非不瞭解自己是民進黨在選舉的提款機，國共兩黨走得太近，未必有利於國民黨的選情和兩岸關係。但即便北京考慮得再多，國民黨這個「豬隊友」也可能自己玩砸了，那還不如該怎麼辦就怎麼辦，何必替國民黨想這麼多。

從對岸官員的角度來看，鄭麗文和國民黨有交流的意願，用膝蓋想也要接受、促成，並且當成宣傳的樣板；如果擔心影響國民黨選情而不做，反而會被認為是別有用心，如果國民黨依舊選得不好，那才是賠了夫人又折兵。

鄭麗文越早去大陸，對國民黨年底選情的傷害就越小。雖然鄭麗文一直說鄭習會是選舉「大利多」，但在兩岸量體與自信的巨大差異下，多數國人都不會覺得兩岸或國共兩黨之間有真正的「對等」，即便形式上的平等維持的再好，也會讓人覺得是對岸的施捨，仍然不脫朝貢甚至跪舔的本質。尤其在習近平與鄭麗文地位與權勢有巨大落差的情況下，這種感覺會更加的明顯。

鄭麗文此行、此會，如果沒有明顯的得分，對國民黨而言就必然失分，即便如趙少康所說，能讓北京承諾「台灣不獨立就不打台灣」，也未必有利國民黨的選情。

馬英九的無理取鬧、小題大作，對鄭麗文而言是「及時雨」，不僅獲得了對岸更大的支持，也暫時減輕了黨內的壓力。但若「鄭習會」的觀感不佳，藍營所有的縣市長候選人，必然會和鄭麗文進一步的切割，表明自己和鄭麗文的路線並不相同。除非年底大選國民黨真能在南二都有所斬獲，鄭麗文選後必然會面對黨內強大的逼宮壓力，但對鄭麗文而言，光是這次高規格的「鄭習會」，至少就已經夠本了。

▼馬英九的無理取鬧、小題大作，對鄭麗文而言是「及時雨」，不僅獲得了對岸更大的支持，也暫時減輕了黨內的壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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